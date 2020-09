Koers kort. Lampaert maakt comeback in Slovakije - AG2R rijdt de volgende twee jaar op BMC-fietsen Redactie

14 september 2020

14u13 0

Lampaert maakt comeback en verdedigt titel in Slovakije

Yves Lampaert maakt vanaf woensdag in de wielerronde van Slovakije (2.1) zijn comeback nadat hij op 5 augustus zijn sleutelbeen brak in Milaan-Turijn. De 29-jarige West-Vlaming verdedigt zijn titel.

“Ik ben heel blij aan de start te staan van deze heel mooie wedstrijd. Het wordt mijn derde opeevolgende deelname en ik kom er heel graag”, zegt hij maandag. “Het is een prachtig land en onze partner Janom is een wedstrijdsponsor. We worden er altijd goed behandeld. Dus ja, ik kijk ernaar uit mijn titel te verdedigen, ook al weet ik dat het heel erg moeilijk wordt omdat het mijn eerste wedstrijd wordt na mijn blessure en ik niet zeker ben hoe goed mijn conditie is. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoe het zal gaan. Maar ik ben zeker heel enthousiast om weer bij de Wolfpack te zijn.”

De rest van de selectie bestaat uit Pieter Serry, neoprof Mauri Vansevenant, de Nieuw-Zeelandse kampioen Shane Archbold, de Amerikaanse tijdritkampioen Ian Garrison, de Colombiaanse sprinter Alvaro Hodeg en de Duitse neoprof Jannik Steimle.

De 64e Ronde van Slovakije begint woensdag en duurt vier dagen.

Twee renners CCC starten niet in slotrit Tirreno

De Polen Lukasz Wisniowski en Szymon Sajnok starten niet meer in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico. Hun team CCC haalde hen uit koers nadat Wisniowski gisteren een positieve coronatest aflegde.

Wisniowski ontwikkelde "milde symptomen" tijdens de zevende rit, legt ploegdokter Testa uit. "Hij werd meteen uit koers gehaald en getest, wat een positief resultaat opleverde. Wisniowski werd geïsoleerd van de ploeg, met zijn kamergenoot Szymon Sajnok en zijn therapeut, en zal een PCR-test ondergaan om het resultaat te bevestigen. We zijn voorbereid op dit scenario sinds de herstart van het seizoen en zullen alle nodige protocols respecteren indien verdere testen een positief geval opleveren.”

De andere CCC-renners werden gisteravond en vanmorgen twee keer getest. Omdat alle resultaten negatief waren, zullen zij de tijdrit wel afwerken, zo besloot CCC na overleg met de medische diensten van de Tirreno.

BMC wordt fietssponsor bij AG2R

Geen Eddy Merckx-fietsen voor Greg Van Avermaet volgend jaar bij AG2R-Citroën. De ploeg heeft voor de volgende twee seizoenen een nieuwe fietssponsor gestrikt. Met name BMC gaat de Franse WorldTourploeg van fietsen voorzien. Het Zwitserse merk sloot met AG2R een overeenkomst van 2021 tot en met 2023. Normaliter zullen fietsen van het type Teammachine SLR01 en Timemachine Road worden gebruikt. Voor Greg Van Avermaet wordt het een beetje thuiskomen. De olympische kampioen van Rio de Janeiro reed in het verleden jaren in dienst van BMC. Dit jaar rijden de renners van Team NTT op BMC-fietsen.

