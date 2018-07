KOERS KORT. Lampaert legt bod Sagan naast zich neer - Roelandts op weg naar Movistar - Greipel toch langer bij Lotto-Soudal? De wielerredactie

18 juli 2018

Lampaert legt aanbod Sagan naast zich neer

Yves Lampaert is het levende bewijs van hoe snel een ster kan rijzen. De kersverse Belgische kampioen verlengde in de beginfase van de Tour zijn aflopende contract bij Quick.Step Floors en legde daarbij een wel heel bijzonder aanbod naast zich neer. Niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan drong bij BORA-hansgrohe aan op de komst van de 27-jarige West-Vlaming. Sagan wilde Lampaert als versterking voor de kern voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Lampaert won eind maart voor de tweede opeenvolgende keer Dwars door Vlaanderen en had ook een stevig aandeel in de andere klassieke successen van het team van Patrick Lefevere. (JDK)

Van Keirsbulck rond met team Van Avermaet

Guillaume Van Keirsbulck rijdt volgend jaar opnieuw in de UCI WorldTour. De 27-jarige West-Vlaming kwam tot een definitief akkoord met het nieuwe (CCC-) team van Jim Ochowicz en Greg Van Avermaet. Het contract zal wel pas eind juli, begin augustus worden getekend. Van Keirsbulck werd in 2011 op amper 19-jarige leeftijd prof bij Quick.Step en reed zes jaar lang voor het team van Patrick Lefevere. Vorig jaar zette hij een stap terug naar het procontinentale Wanty-Groupe Gobert. 2014 was tot dusver zijn beste seizoen, met ritzeges in de Eneco Tour en de Driedaagse van West-Vlaanderen en het eindklassement van de 3-Daagse De Panne-Koksijde. (JDK/BA)

Roelandts op weg naar Movistar

Er is een verrassende transfer in de maak: Jürgen Roelandts (33) trekt wellicht naar Movistar. Roelandts reed van 2008 tot 2017 bij Lotto-Soudal, maar verkaste na vorig seizoen naar BMC, als luxeknecht voor Van Avermaet. En ook al kreeg hij maandag een voorstel van Jim Ochowicz om mee te stappen in het nieuwe CCC, zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een avontuur bij Movistar. Daar kan hij in het voorjaar voor eigen rekening rijden, terwijl hij in de grote rondes Quintana, Landa en Valverde zal bijstaan in de vlakke etappes. Een rol van Bennati nu, die geen contract meer zou krijgen. (DNR)

Komen Greipel en Lotto-Soudal er dan toch uit?

André Greipel volgt zijn trouwe luitenant Marcel Sieberg zo goed als zeker niét naar Bahrain-Merida. 'De Gorilla' (36) kreeg net voor aanvang van de Tour een nieuw voorstel van Lotto-Soudal, waar hij zich beter in kan vinden dan het eerste dat CEO Paul De Geyter hem na het klassieke voorjaar had gedaan. Het deed de donkere onweerslucht tussen beide partijen helemaal opklaren. In die mate zelfs dat de gesprekken zeer gunstig evolueren. Greipel lijkt nu toch bereid om zijn carrière af te sluiten in het Belgische WorldTourteam waar hij acht jaar lang aan de slag is, wat een 'supercombinatie' met Caleb Ewan (die overkomt van Mitchelton-Scott) zeer waarschijnlijk maakt. De Duitser schuift zijn definitieve beslissing nog even voor zich uit, tot na de vrijdagetappe naar Valence, waarin hij nog een gooi wil doen naar de ritzege. (JDK)