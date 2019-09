KOERS KORT. Lampaert eindwinnaar in Slovakije, Viviani maakt Deceuninck-feestje af - Thomas laat WK-tijdrit schieten De wielerredactie

21 september 2019

Lampaert eindwinnaar in Slovakije

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) heeft de 63ste editie van de Ronde van Slovakije (2.1) op zijn naam geschreven. De leidersplaats van de 28-jarige West-Vlaming kwam in de slotetappe niet meer in gevaar.

De overwinning in de vierde en laatste rit ging naar de Italiaan Elia Viviani, een ploeggenoot van Lampaert. Die haalde het na 142,1 km van Hlohovec naar Senica in een sprint voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en de Noor Alexander Kristoff (UAE-Emirates).

In de eindstand heeft Lampaert een seconde voorsprong op Démare. Hij volgt op de erelijst de Fransman Julian Alaphilippe (ook Quick.Step) op. Lampaert is de eerste Belg die de Ronde van Slovakije wint.

Great! The European champion @eliaviviani and his @deceuninck_qst colleagues were really strong today in Senica 🇸🇰 pic.twitter.com/ucLv80Xb6g Tour of Slovakia(@ TourofSlovakia) link

Thomas laat tijdrit schieten op WK wielrennen

Geraint Thomas geeft forfait voor de individuele tijdrit op het WK wielrennen, komende week in het Engelse Yorkshire. De winnaar van de Tour 2018 voelt zich niet fit genoeg om woensdag een rol van betekenis te spelen. Wel zal Thomas volgende week zondag starten in de wegrace. Zijn plaats wordt ingenomen door John Archibald.

"Ik heb geprobeerd weer in vorm te komen na mijn rustperiode na de Tour de France, maar ik voel me nog niet goed genoeg voor een topprestatie", laat Thomas via de Britse wielerbond weten. "We hebben daarom in overleg beslist om de tijdrit te skippen. Ik richt me volledig op een rol in de wegrace."

Archibald werd tweede achter Alex Dowsett in het Brits kampioenschap tijdrijden. Behalve Dowsett komt ook Tao Geoghegan Hart in actie op de individuele tijdrit. "John is klaar om Geraint te vervangen. Hij heeft in de voorbereiding op de mixed relay grote vorm getoond", aldus Stephen Park namens de Britse wielerbond.