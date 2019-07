KOERS KORT. Laatste wildcards BinckBank Tour voor Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles - Valls wint na vier jaar zonder succes De wielerredactie

25 juli 2019

15u26

Bron: Belga 0

Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles krijgen laatste wildcards BinckBank Tour

Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles vervolledigen het deelnemersveld van de BinckBank Tour (WT), die plaatsvindt van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus. Eerder al kregen Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles en Total-Direct Energie startrecht naast de 18 WorldTour-teams.

Ondertussen geraakte de voorlopige deelnemerslijst al wat ingevuld. Team Jumbo-Visma komt naar Beveren voor de eerste etappe met onder andere Mike Teunissen, drager van de eerste gele trui in de recente Tour de France, Dylan Groenewegen en meesterknecht Laurens De Plus. Ook present bij het Nederlandse team zijn Maarten Wynants en Jos van Emden. Voor Deceuninck-Quick.Step starten onder andere oud-winnaar van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers, in 2013, Zdenek Stybar. Hij brengt Philippe Gilbert en Bob Jungels mee.

Wanty-Gobert kreeg een wildcard en selecteerde alvast Tour-revelatie Xandro Meurisse en ook Frederik Backaert. De laatste wildcard ging naar Wallonie-Bruxelles, waar onder meer Baptiste Planckaert, Kevyn Ista en belofte Lionel Taminiaux dienst van uitmaken. Daarmee zijn alle 23 ploegen die aan de start zullen staan van de BinckBank Tour bekend.

De deelnemende ploegen

WorldTeams: Ag2r-La Mondiale (Fra); Astana (Kaz); Bahrain-Merida (Bah); Bora-Hansgrohe (Dui); CCC Team (Pol); Deceuninck-Quick.Step (Bel); EF Education First (VSt); Groupama-FDJ (Fra); Katusha-Alpecin (Zwi); Lotto-Soudal (Bel); Mitchelton-Scott (Aus); Movistar (Spa); Dimension Data (ZAf); Team Jumbo-Visma (Ned); Team Ineos (GBr); Trek-Segafredo (VSt) en UAE Team Emirates (VAE)

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise (Bel); Roompot-Charles (Ned); Total-Direct Energie (Fra); Wanty-Gobert (Bel); Wallonie-Bruxelles (Bel).

De ritten

Maandag 12 augustus: Beveren/Hulst (167,7 km)

Dinsdag 13 augustus: Blankenberge/Ardooie (167,9 km)

Woensdag 14 augustus: Aalter/Aalter (166,9 km)

Donderdag 15 augustus: Houffalize/Houffalize (96,2 km)

Vrijdag 16 augustus: Riemst/Venray (184,9 km)

Zaterdag 17 augustus: Den Haag/Den Haag (individuele tijdrit - 8,5 km)

Zondag 18 augustus: Sint-Pieters-Leeuw/Geraardsbergen (178,6 km)

Valls wint na vier jaar zonder succes in Spanje

Rafaël Valls heeft de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika gewonnen. De Spanjaard van Movistar soleerde na 165,7 km naar de zege. Met Jesus del Pino (Vito-Feirense-Pnb) en Juan Antonio Lopez (Euskadi Basque Country-Murias) vervolledigden twee landgenoten het podium.

Movistar domineerde de wedstrijd met start en aankomst in Ordizia, nadat de vroege vlucht met zeven renners werd opgeraapt. Ruben Fernandez schudde enkele stevige versnellingen uit z’n benen op de Alto de Abaltzisketa en dunde het peloton met favorieten uit.

Daarna deed ploegmaat Jaime Castrillo zijn duit in het zakje en lanceerde hij finaal Rafael Valls. Die zette aan op 12 km van het einde en op de top van de Abaltzisketa telde hij 20 seconden bonus op een groepje van vijf. Die slaagden er niet in om terug te komen, mede ook dankzij het werk van ploegmaat Pedrero die enkele aanvallen in de kiem smoorde en dus soleerde Valls naar de zege.

Het was geleden van februari 2015 dat de 32-jarige Valls nog eens mocht juichen. Toen pakte hij het eindklassement in de Ronde van Oman. Hij volgt op de erelijst Robert Power op.

🤗🥇 "Conseguir esta victoria para mí es especial, no os imagináis cuánto. Con tantas lesiones, se hace difícil entrenar y mantenerse motivado". @RafaVallsFerri, una merecida alegría en la #PruebaVillafranca #OrdiziakoKlasika ➡️ https://t.co/Wtl1sWuj7V



📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/TuepFu5zGv Movistar Team(@ Movistar_Team) link