KOERS KORT. Kruijswijk wint in Surhuisterveen - Pinot moet drie weken rust nemen - Démare wint in Wallonië DMM

30 juli 2019

22u26 1

Kruijswijk klopt Nibali in Surhuisterveen

Steven Kruijswijk heeft het criterium van Surhuisterveen gewonnen. De Nederlandse nummer drie van de Tour de France versloeg in Friesland de Italiaan Vincenzo Nibali. Wout Poels eindigde derde. Mike Teunissen deed ook mee in Surhuisterveen. De winnaar van de eerste etappe van de Tour was maandag nog de beste in Boxmeer, Kruijswijk was daar derde. Vorig jaar won de Welshman Geraint Thomas, die toen net de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven.

Arnaud Démare sprint naar zege in vierde etappe Ronde van Wallonië

De 27-jarige Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de vierde rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo (in 2016) haalde het na 178,2 km tussen Villers-Le-Bouillet en Lierneux in een groepssprint voor de Pool Szymon Sajnok (CCC) en Stijn Steels (Roompot-Charles).

Loïc Vliegen (Wanty - Gobert Cycling Team), zondag winnaar in Beyne-Heusay, behoudt de gele leiderstrui. Morgen eindigt de 40ste editie van de Ronde van Wallonië met een etappe van Couvin naar Thuin (186,7 km), met finish op de Muur van Thuin.

“Ik rij mijn eerste koers na een rustpauze en wilde er vol tegenaan gaan”, opende Démare na afloop. “Daarom zat ik dus in de vroege vlucht. Ik verwachtte eerlijk gezegd geen sprint in Lierneux. Maar toen ik doorkreeg dat het wel een spurt zou worden, heb ik mijn medevluchters laten rijden en ben ik terug in het peloton gaan zitten. En ik heb goed kunnen recupereren.”

“In de sprint liep uiteindelijk alles perfect”, vervolgde Démare, die in Lierneux zijn zestigste profzege boekte. “Ik zat op vier kilometer van de aankomst nog erg ver, maar op een kilometer zat ik op mijn plaats. Ik heb op de 300 meter het wiel van Bryan Coquard genomen en was meteen gelanceerd voor de sprint. Ik ben hem voorbijgegaan en heb met Sajnok gevochten voor de zege. Het was een mooie sprint, na een verdomd zware dag.”

“De Ronde van Wallonië is traditioneel mijn voorbereidingskoers”, besloot Démare. “Het niveau is er altijd hoog. Ik had me op training al goed voorbereid en ben klaar voor een sterk najaar.” Voor Démare volgen de komende weken de Ride London Classic en de BinckBank Tour.

Pinot moet 20 dagen rust nemen

Hoe had het Tourpodium eruit gezien, mocht Thibaut Pinot niet uit de wedstrijd verdwenen zijn. De Fransman van Groupama-FDJ moest in de 19de rit met tranen in de ogen de remmen dichtknijpen. Het eerste verdict was een spierscheur in het linkerbovenbeen. Na bijkomende onderzoeken meldt het Franse WorldTour-team nu dat de winnaar van de Ronde van Lombardije vorig jaar 20 dagen verplichte rust moet nemen. De nieuwe vaststellingen bevestigen de spierscheur in het bovenbeen. Concreet gaat het om een scheur in de middelste brede spier van het linkerbovenbeen en een bloeduitstorting in het spierweefsel..

Vermoeide Kwiatkowski zal titel in eigen land niet verdedigen

Michal Kwiatkowski geeft forfait voor de ronde van zijn land. In een tweet laat de oud-wereldkampioen verstaan dat hij nood heeft aan rust na een tegenvallende Tour. De 76ste Ronde van Polen (WorldTour) begint op 3 augustus. Kwiatkowski won de rittenkoers vorig jaar voor Simon Yates. Hij volgde op de erelijst Dylan Teuns op, die in 2018 vijfde werd.

In de afgelopen Ronde van Frankrijk stelde Kwiatkowski teleur in dienst van Ineos-kopmannen Egan Bernal en Geraint Thomas, de nummers een en twee in de eindstand. De Pool was in zijn dienende rol een schim van de luxehelper die in 2017 en 2018 in het shirt van Sky indruk maakte. Hij eindigde uiteindelijk als 83ste op 2u46:14 van Bernal.

“Ik ben niet iemand die graag zijn plannen wijzigt maar jammer genoeg is dit wel zo’n moment”, schrijft de wereldkampioen van 2014 in Ponferrada. “Hoeveel ik ook hou van de Ronde van Polen en de herinneringen aan vorig jaar koester, toch zal ik niet deelnemen aan de editie van dit jaar. Na de aankomst van de Tour besefte ik meteen dat mijn lichaam al lange tijd om rust vraagt. Het was tot dusver geen droomseizoen en de tijd is nu rijp voor reflectie en om na te denken over mijn voorbereiding. Ik heb in 2018 heel veel gekoerst en daar moet ik nog mee omgaan. Hopelijk vind ik snel het plezier terug op de fiets en ik ben ervan overtuigd dat ik dan opnieuw mooie wedstrijden zal winnen.”

Lotto Soudal wordt weer even Lotto Fix ALL

Tijdens de 76ste Ronde van Polen zal Lotto Soudal met een aangepast shirt, onder de naam Lotto Fix ALL, in het peloton te zien zijn. Het is de vierde keer dat de ploeg deze tijdelijke verandering zal ondergaan. Naamsponsor Soudal - die samen met Lotto recent zijn overeenkomst verlengde tot eind 2022 – en producent van Fix ALL koos na eerdere campagnes in Parijs-Nice en de Giro dit jaar voor de Ronde van Polen. Tijdens de Ronde van Polen zal Soudal heel wat activaties organiseren, zowel online als in de winkels.

Dirk Coorevits, CEO Soudal: “Dit jaar hebben we gekozen voor de Ronde van Polen aangezien dit land voor Soudal één van de belangrijkste afzetmarkten is. We hebben er ook een productievestiging en Fix ALL is mondiaal één van onze sterkste merken. Tijdens de vorige Fix ALL-edities won de ploeg telkens een rit en we hopen dit jaar natuurlijk op hetzelfde. We wensen de ploeg alvast veel succes toe!”