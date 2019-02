KOERS KORT. Kristoff wint eerste rit

Campenaerts mag op beide oren slapen: werelduurrecordpoging komt er

16 februari 2019

12u02

Belga

Kristoff sprint raak in Oman

Alexander Kristoff heeft de eerste etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Noor van UAE-Team Emirates was na een vlakke rit van 138 km richting Suhar Corniche in een massasprint sneller dan de Fransen Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) en Nacer Bouhanni (Cofidis). Hij is ook meteen de eerste leider. Amaury Capiot (Topsport Vlaanderen) eindigde als eerste Belg op de negende plaats.

De openingsetappe leidde het peloton langs de biljartvlakke kust aan de Golf van Oman. De vluchters van de dag waren Michaël Schär (CCC), Alexis Guerin (Delko Marseille Provence), Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias).

Het viertal kreeg langs de kust een maximale voorsprong van 4:25. In het peloton waren het de teams van sprinters Kristoff, Coquard en André Greipel (Arkea - Samsic) die het voortouw namen. Onder impuls van UAE brak het peloton in verschillende waaiers, maar op zo’n 45 kilometer van het einde kwam alles opnieuw samen. De leiders konden daardoor hun geslonken voorsprong van een dikke minuut opnieuw uitbreiden tot twee minuten.

Toen de leiders op 35 kilometer bijna drie minuten bijeen fietsen, sprong Direct Energie mee op de kar om de kloof te verkleinen. Schär mocht dankzij twee gewonnen tussensprinten de gouden leiderstrui voor meest aanvallende renner ophalen na de meet, maar zag stelselmatig zijn voorsprong slinken richting diezelfde streep. De traditionele sprint in Suhar Corniche kwam er, Planckaert was de eerste die terug in het pak belandde.

Pech voor André Greipel echter, die in de laatste tien kilometer af te rekenen kreeg met een lekke band. De Duitse sprinter keerde snel terug in het peloton, maar verschoot ongetwijfeld een pijl te veel. Op vijf kilometer van de streep zat het avontuur voor de moedige leiders erop.

In de massasprint was het Alexander Kristoff die zich tot ritwinnaar kroonde. De Noor nam deel aan alle negen voorbije edities van de ronde in de golfstaat en kon al voor de negende keer zegevieren. Morgen trekt het peloton voor het eerst de bergen van Oman in. Vanuit Royal Cavalry Oman gaat het 156 kilometer verder naar Al Bustan. Op vijf kilometer van het einde volgt nog de Al Yissah, een klim van 1,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%.

Top 3 in Suhar Corniche:



1. @Kristoff87

2. @bryancoquard

3. @BouhanniNacer #TOO2019 pic.twitter.com/xEM3wbTDke Tour of Oman(@ tourofoman) link

Werelduurrecordpoging komt er voor Campenaerts

Victor Campenaerts mag op beide oren slapen. Zijn werelduurrecordpoging in Aguascalientes (Mexico) komt er. Dat er (nog) niets officieel werd gecommuniceerd, berust louter op een formaliteit.

“Er moeten nog een paar lichten op groen worden gezet. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de administratieve procedure van de UCI. We verwachten in de loop van deze week positief nieuws”, klinkt het voorzichtig uit de hoek van Campenaerts’ team Lotto-Soudal en sportmarketingbedrijf Golazo, dat mee de schouders zet onder het initiatief. Maar volgens onze informatie is het sponsorbudget - het project kost naar verluidt 150.000 euro - helemaal rond en wordt de uurrecordpoging volgende week daadwerkelijk officieel aangekondigd.

Campenaerts verblijft nog tot eind deze maand op stage in Namibië, waar hij zich sinds 3 januari voorbereidt op zijn grote doel, maar ook op de rest van zijn wielerseizoen. Tirreno-Adriatico (13-19 maart) wordt in principe zijn eerste wedstrijd. Na de uurrecordpoging rijdt hij de Ronde van Romandië en aansluitend de Giro.

Valgren rijdt wel degelijk de Omloop

Michael Valgren (Dimension Data) rijdt wel degelijk de Omloop (zaterdag 2 maart). De Deense titelverdediger ontbrak op de eerste (voorlopige) deelnemerslijst, maar ploegleider Jean-Pierre Heynderickx gaf aan onze redactie mee dat hij aan de start verschijnt. Als rechtstreekse voorbereiding neemt hij deel aan de Ronde van de Algarve. Julien Vermote voert in de Omloop de selectie aan van Dimension Data.

Deceuninck-Quick.Step stelt met Belgisch kampioen Lampaert, Declercq, Gilbert, Keisse, Jungels, Sénéchal en Stybar zijn sterkst mogelijke selectie op. Ook Lotto-Soudal dient zich met Benoot, De Buyst, Frison, Keukeleire, Maes, Van Goethem en Wellens (zonder de van een zware valpartij herstellende Wallays dus) gewapend aan in Gent. Belangrijke afwezige is, andermaal, drievoudig wereldkampioen Sagan.

Simon Geschke (CCC) houdt elleboogbreuk over aan valpartij

De Duitse renner Simon Geschke heeft bij een val in de Ronde van Murcia (2.1) zijn rechterelleboog gebroken. Dat maakte zijn team CCC gisteravond bekend.

Geschke smakte tegen het asfalt in de finale van de eerste rit. Hij kon nog wel op de fiets kruipen en de finish halen, maar onderzoek in het ziekenhuis toonde een breuk aan. “Simon moet in Duitsland geopereerd worden maar als alles volgens plan gaat, kan hij een week later hervatten”, zegt ploegdokter Dario Spinelli.

Geschke debuteerde gisteren in het shirt van CCC. “Ik viel op zo’n 10 km van de streep aan een rondpunt. Een renner voor mij ging tegen tegen de grond en ik kon hem niet meer ontwijken”, legt hij uit. “Ik wist onmiddellijk dat iets mis was. Natuurlijk is dit heel ontgoochelend. Mijn vorm is goed en ik zat op schema voor de lente. Ik had mij zeker een mooier begin bij CCC kunnen inbeelden.”

De 32-jarige Geschke ruilde eind vorig seizoen Team Sunweb voor de nieuwe ploeg rond kopman Greg Van Avermaet.