KOERS KORT. Krijgt Vlaanderen straks het WK 2021 toegewezen? - Team rond Van Avermaet heet volgend jaar officieel CCC Team

27 september 2018

Krijgt Vlaanderen WK 2021 toegewezen?

In Innsbruck wordt straks beslist over de toekenning van het WK wielrennen in 2021 in Vlaanderen. Het Management Comité van de UCI zit samen en wijst meerdere WK's toe, onder meer dat van 2021.

Negen keer al werd het WK in België georganiseerd, de laatste keer was in Zolder in 2002 toen Mario Cippollini won. Volgend jaar vindt het WK plaats in Yorkshire, voor 2020 is er nog geen gaststad. Verwacht wordt dat Vlaanderen vandaag officieel te horen krijgt dat het in 2021 het WK mag organiseren.

Een tijdje terug maakten enkele media gewag dat Frankrijk zich alsnog kandidaat zou stellen, maar uit navraag bij de Franse federatie op het WK in Innsbruck lijkt dat toch eerder om een fabeltje te gaan en een manier van de UCI om beter aan de onderhandelingstafel te staan.

Voor de organisatie bundelden verschillende bedrijven de krachten. Wielerorganisatoren Flanders Classics en Golazo, Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond en de Vlaamse overheid en er wordt gewerkt met een budget van 18,5 miljoen euro. De tijdritten zouden afgewerkt worden van Knokke naar Brugge, de wegrit zou starten in Antwerpen en eindigen in Leuven.

Ploeg rond Van Avermaet heet volgend jaar officieel CCC

Continuum Sports, het bedrijf van manager Jim Ochowicz achter de ploeg rond Greg Van Avermaet zal vanaf 2019 officieel in het peloton als CCC Team rondrijden. "In overleg met Dariusz Milek (de eigenaar van de Poolse schoenenfabrikant CCC, red.) werd beslist om het op een korte naam te houden," zegt Ochowicz. "We zoeken uiteraard nog bijkomende sponsors, maar in 2019 zal CCC de enige hoofdsponsor van onze ploeg zijn.

Veel verandert er niet aan het management bij Continuum Sports. Ochowicz blijft algemeen manager en krijgt daarbij de hulp van Gavin Chilcott. Robert Krajewski van CCC Sprandi Polkowice zal de twee nu vergezellen. Ploegleiders Valerio Piva, Fabio Baldato en Jackson Stewart blijven aan, zij krijgen vanaf 2019 de hulp van Piotr Wadecki en Gabriele Missaglia. CCC Sprandi Polkowice gaat in 2019 verder als continentale opleidingsploeg van grote broer CCC.

Thimo Willems naar Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen-Baloise heeft zijn eerste aanwinst voor 2019 beet. Thimo Willems maakt de overstap vanuit het EFC-L&R-Vulsteketeam van Michel Pollentier. De 22-jarige Vlaams-Brabantse kampioen tekende voor twee jaar. Willems is tweevoudig laureaat van de Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg (2017, 2018) en was dit seizoen onder meer tweede in het Ardens Drieluik en de Franse GP des Marbriers, derde in de Handzame Challenge en de GP des Hauts de France en vierde in Brussel-Opwijk. «Het aantal nieuwkomers uit de beloftencategorie blijft voor volgend seizoen beperkt tot twee», aldus Sport Vlaanderen-ploegleider Hans De Clercq. «De gesprekken met de tweede gegadigde moeten nog worden opgestart. Jonas Rickaert vertrekt naar Corendon-Circus, Aimé De Gendt naar Wanty-Groupe Gobert. Het contract van Maxime Farazijn werd niet meer verlengd. Voor de rest tekende iedereen bij.» (EVL/JDK)