KOERS KORT. Kreuziger trekt naar Dimension Data - Kuss troeft Hermans af en wint bergrit in Utah

12 augustus 2018

11u33 2

Rutger Wouters is Belgisch kampioen bij eliterenners zonder contract

De 27-jarige Rutger Wouters (VP Consulting-Zannata CT) is in Stabroek Belgisch kampioen op de weg bij de eliterenners zonder contract geworden. Wouters haalde het na 148,4 kilometer, door een uitvalspoging in volle finale, solo voor Jonas Goeman en Dries Verstrepen. Laurent Pieters werd vierde voor Glenn Debruyne.

Het waren Thomas Van Opstal en Joren Segers die haast onmiddellijk na het startschot in de aanval trokken. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Glenn Debruyne, Dries Verstrepen, Clément Fernandez en Jonas Goeman. Joren Segers viel letterlijk en figuurlijk weg uit deze kopgroep die na 34 kilometer koers haar maximale voorsprong van 1 minuut bereikte. Achter de leiders werd er slag om slinger een tegenaanval opgezet en met nog 71 kilometer voor de boeg dikte de kopgroep verder aan. Kjell Van Driessche, Jeroen Eyskens, Laurent Pieters, Christophe Van Cauwenberghe, Angelo De Ketele, Joren Touquet, Jurgen Cop, Rutger Wouters en Gill Meheus hadden de oversteek naar voor gemaakt terwijl Clément Fernandez voorin moest lossen door pech.

In de laatste 15 kilometer trachtte Glenn Debruyne een uitval op te zetten maar hij werd snel weer tot de orde geroepen. Debruyne zou het wat verderop nog eens proberen maar ook die poging bleek tevergeefs. Rutger Wouters demarreerde op 7 kilometer van de eindmeet, net op het moment dat een achtervolgende groep naderde op de vluchters. Hij kende meer geluk want achter hem werd net iets te lang naar elkaar gekeken. De renner van VP Consulting-Zannata CT was meteen op weg naar de tricolore trui. Rutger Wouters volgt daarmee Stijn De Bock op als Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract.

Rutger Wouters is the new Belgian Champion Men Elite without contract 🏆 He won solo before Jonas Goeman & Dries Verstrepen #BKStabroek pic.twitter.com/BVF1Lll4Ix Belgian Cycling(@ BELCycling) link

Uitslag (153 deelnemers)

1. Rutger Wouters (VP Consulting-Zannata CT) de 148,4 km in 3u19:58

2. Jonas Goeman op 0:06

3. Dries Verstrepen

4. Laurent Pieters; 5. Glenn Debruyne; 6. Jeroen Eyskens; 7. Joeri Calleeuw; 8. Joren Touquet; 9. Christophe Van Cauwenberghe 0:14; 10. Kjell Van Driessche 0:18; 11. Julien Van Den Brande 0:32; 12. Bram Van Renterghem; 13. Maximilien Picoux; 14. Stijn Minne; 15. Pieter Jacobs; 16. Sven Noels; 17. Angelo De Ketele; 18. Gillian Van Rymenant; 19. Jurgen Cop; 20. Gill Meheus 0:36; 21. Timmy De Boes 1:13; 22. Kobe Vanoverschelde 1:14; 23. Gertjan De Sy; 24. Pauwel Verhulst 1:42; 25. Ruben Van Der Haeghen; 26. Bram Van Broekhoven; 27. Jeff Peelaers; 28. Senna Verbiest; 29. Brent Van Duren; 30. Jari Verstraeten; 31. Felix De Groef; 32. Pieter Buyle; 33. Laurent Donnay; 34. Dries Claes; 35. Mattias Raeymaekers; 36. Michiel Broes; 37. Dieter Claus; 38. Ruben Cumps; 39. Manolito Arsene Balcaen; 40. Jense Brosens; 41. Niels Merckx; 42. Maxim Panis; 43. Yenzo Coppens; 44. Tom Goovaerts; 45. Maxim Vertonghen; 46. Jochen Deweer; 47. Bavo Haemels 1:47; 48. Jeroen Vercammen; 49. Jef De Boeck 1:48; 50.

Dimension Data versterkt zich met Kreuziger

Roman Kreuziger rijdt vanaf 2019 voor Dimension Data. De 32-jarige Tsjech komt over van Mitchelton-Scott en ondertekent een contract voor twee jaar. "Dimension Data vervoegen zorgt bij mij voor een nieuwe motivatie, een nieuwe start in zekere zin", reageerde de aanwinst.

"Overal waar ik gereden heb kende ik succes en deze uitdaging is absoluut niet anders. Ik geloof dat ik nu in de bloei van mijn carrière kom en wil mooie zaken bereiken met het team. Ik kan dus niet wachten om met mijn ploegmaats te starten."

Kreuziger eindigde dit jaar op de tweede stek in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl viel hij net naast het podium, in Luik-Bastenaken-Luik werd hij achtste. Dit jaar was de Tsjech ook te bewonderen in de Giro, waar hij Simon Yates moest steunen. Kreuziger heeft voorts op zijn palmares onder meer de eindzege in de Ronde van Zwitserland (2008) en de Ronde van Romandië (2009).

Kuss wint bergrit en verstevigt leiding in Utah

Sepp Kuss heeft op overtuigende wijze de vijfde etappe in de Ronde van Utah op zijn naam geschreven. De 23-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo was de sterkste in een zware bergetappe met aankomst in Snowbird.

Kuss, die eerder de tweede etappe won, heeft de eindzege voor het grijpen. De Amerikaan, sinds dit jaar in dienst van de Nederlandse wielerploeg, startte de bergrit van zaterdag al als klassementsleider en vergrootte door de ritwinst zijn voorsprong. Achter Kuss eindigde Ben Hermans, op 39 seconden achterstand, als tweede. De Belg is nu ook tweede in het algemeen klassement. De Ronde van Utah eindigt morgen.

Raul Alarcon verstevigt leiderstrui in Ronde van Portugal

Raul Alarcon (W52-FC Porto) heeft de negende en tevens voorlaatste etappe in de Ronde van Portugal op zijn naam geschreven.

In de laatste rit in lijn, over 155,2 kilometer tussen Felgueiras en Mondim de Basto, haalde de 32-jarige Spanjaard het met vijf seconden voorsprong op thuisrijder Edgar Pinto (Vito-Feirense-BlackJack). De derde plaats was voor de Spanjaard Vicente Garcia de Mateos (Aviludo-Louletano).

Met enkel nog de tijdrit van zondag voor de boeg heeft Alarcon in de stand nu net iets meer dan een minuut (1:01) voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Portugees Joni Brandao (Sporting Clube de Portugal/Tavira). Zondag wordt deze 'Volta A Portugal' afgesloten met een individuele tijdrit over 17,3 kilometer met start en aankomst in Fafe.

Raúl Alarcón deja casi sentenciada la Vuelta a Portugal ganando en Nuestra Señora de Gracia https://t.co/pWGFKYDm0J pic.twitter.com/Lwr31qYl48 Luis A. Basulto 11™(@ BasultoLuis) link

Dubbelslag voor piepjonge Colombiaan Ivan Ramiro Sosa

Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de veertigste editie van de Ronde van Burgos (Spa/2.BC) op zijn naam geschreven.

De amper twintigjarige Colombiaan heeft zijn eindzege te danken aan winst in de slotrit, over 141 kilometer van Salas de los Infantes naar Lagunas de Neila. Na de aankomst bergop had hij een voorsprong van negentien seconden op zijn landgenoot Miguel Angel Lopez van Astana, ruim voldoende om de leiderstrui in extremis nog over te nemen. Sosa was de rit gestart met een achterstand van twee seconden op zijn landgenoot. De Spanjaard Sergio Pardilla (Caja Rural) kwam op 21 seconden van de winnaar als derde over de streep.

In de eindstand heeft Sosa een voorsprong van zeventien seconden op Lopez. De Spanjaard David De La Cruz (Sky) werd in eigen land derde op 53 seconden van de winnaar. Op de erelijst van de Spaanse rittenkoers volgt hij Mikel Landa op. In 2016 was Alberto Contador eindwinnaar in de Ronde van Burgos.

Dubbelslag voor de 20-jarige Ivan Ramiro Sosa. 💪



De Colombiaan wint de slotetappe én pakt de eindzege in de #VueltaBurgos! 🇨🇴🏆 pic.twitter.com/P5ekATdBkA Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Padun beloond bij Bahrain-Merida

Mark Padun blijft twee jaar langer bij Bahrain-Merida. De 22-jarige Oekraïner kon in zijn eerste jaar de wielerformatie dusdanig overtuigen dat zijn contract wordt verlengd. "Hij is een van de meest getalenteerde jonge renners in het profpeloton, is algemeen manager Brent Copeland laaiend enthousiast. "We geloven dat hij zoveel te bieden heeft als coureur: hij kan klimmen, tijdrijden en is een zeer intelligente renner. We kijken uit naar de samenwerking van komende jaren." Padun won op indrukwekkende wijze een rit in de Ronde van de Alpen.

Nibali naar Vuelta

Woensdag zat hij voor het eerst na zijn valpartij in de Tour op de fiets, vandaag bevestigt Vincenzo Nibali aan het Italiaanse La Gazzetta dello Sport dat hij aantreedt in de Ronde van Spanje. De 'Haai van Messina' liep op Alpe d'Huez een gebroken ruggenwervel op, de dag nadien werd hij meteen geopereerd. De kans leek klein dat de 33-jarige Italiaan fit zou geraken voor de Vuelta, maar vijf weken later bevestigt hij toch zijn deelname. "Ja, ik rijd de Vuelta. Mijn ticket naar startplaats Malaga is al geboekt. Op 22 augustus vlieg ik naar Spanje."

Gisteren was zijn ploegdokter bij Bahrain-Merida Emilio Magni al optimistisch. "De situatie kan worden omschreven als onder controle. Zijn kansen voor de Vuelta schat ik als ‘redelijk optimistisch’ in", zei hij.

Crowdfunding groot succes voor Costa

Uitstekend nieuws. Hagens Berman Axeon heeft het beoogde bedrag van 100.000 euro opgehaald om de medische kosten van voormalig toptalent Adrien Costa te betalen. De 20-jarige Amerikaan verloor eind juli zijn rechterbeen bij een klimongeluk. 938 mensen droegen via een crowdfunding hun steentje bij. Daarbij ook heel wat collega's zoals Romain Bardet, Michael Valgren en Sepp Kuss. Lance Armstrong was ook een van de donateurs: hij schonk 10.000 euro.

Costa gold als een jong talent en won in 2016 nog een rit in de Ronde van de Toekomst. De hardrijder werd in 2016 derde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, zevende in de Ronde van Vlaanderen voor beloften en negende in de Ardense Pijl. Hij werd dat jaar ook stagiair bij Etixx-Quick Step. Een jaar eerder won hij zilver op het WK tijdrijden voor junioren.

This is how much it takes to win a bike race! Congrats to the whole @axeoncycling . Every win is good and important but this one taste even sweeter. #alwaysbeyoung #proveit #adriencosta https://t.co/YEOYtbFhgH Axel Merckx(@ axelmerckx) link

Pools ziekenhuis stelt foute diagnose bij Teunissen

De Nederlander Mike Teunissen (Sunweb) kwam in de vierde rit van de Ronde van Polen stevig ten val. In het ziekenhuis in Polen was het verdict dan ook zwaar: een gebroken nekwervel, sleutelbeen én een klaplong. Althans, zo lieten de dokters uitschijnen. Bij nader onderzoek in zijn thuisland bleek het echter enkel om een scheurtje in het sleutelbeen, enkele gekneusde ribben en de nodige snijwonden te gaan.

“Bij de nekwervel was weinig te zien, en van een klaplong was eveneens geen sprake. Het was een Pools ziekenhuis met bijbehorende kwaliteiten”, merkt Teunissen dan ook fijntjes op. Hij hoopt dan ook alsnog de Vuelta te halen.

Nederlandse Boels-Dolmans wint ploegentijdrit Crescent Vårgårda

De Nederlandse wielerformatie Boels-Dolmans heeft in Zweden de Crescent Vårgårda, een ploegentijdrit van 42,5 kilometer, gewonnen.

Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters, Amalie Dideriksen, Karol-Ann Canuel en Christine Majerus legden de afstand af in 53:07. Sunweb, een ander Nederlands team, ging met het zilver aan de haal in 53:23. Het Deense Cervélo-Bigla (53:54) moest met het brons tevreden zijn.