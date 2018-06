KOERS KORT. Kolar stopt met wielrennen - Sagan, Kwiatkowski en Izagirre nationaal kampioen De wielerredactie

24 juni 2018

18u35

Bron: Belga

Slovaak Peter Sagan soleert naar zesde nationale titel, Michal Kwiatkowski viert in Polen

Peter Sagan heeft zijn zesde Slovaakse kampioenentrui verovert. De wereldkampioen kwam na een monstervlucht van meer dan 90 kilometer alleen over de streep in het Tsjechische Pilsen. Met zijn broer Juraj Sagan en de afscheidnemende Michael Kolar stonden nog twee renners van BORA-hansgrohe op het podium.

Sagan ging er een eerste keer vandoor in de tweede plaatselijke ronde met nog 170 kilometer voor de boeg. De wereldkampioen wachtte echter op het peloton, maar met nog 90 kilometer te gaan koos hij opnieuw voor het hazenpad. Sagan zong het uit tot aan de finish, zijn broer Juraj bolde 2 minuten en 16 seconden later over de streep. Kolar, die zijn laatste koers reed, werd derde. Voor Peter Sagan is het al zijn zesde Slovaakse titel, zijn eerste sinds 2015. De vorige twee edities waren voor Juraj Sagan.

De Slovaakse en Tsjechische nationale kampioenschappen worden traditioneel samen gereden. Bij de Tsjechen ging de titel naar Josef Cerny (Elkov-Author), die net na Juraj Sagan finishte. Zijn ploegmaats Jan Barta en Jakub Otruba vervolledigden het Tsjechische podium.

In Polen ging de nationale titel naar Michal Kwiatkowski. De renner van Team Sky was de beste van een kopgroep die al vroeg in de koers een gat had geslagen. Hij verwees Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) naar de tweede plaats. Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice) greep in Ostroda het brons. Kwiatkowski verovert de nationale trui nog maar voor de tweede keer na zijn overwinning in 2013. De alleskunner van Sky werd vrijdag ook derde in de tijdrit.

Domingos Gonçalves (Radio popular Boavista) sloeg in Portugal een dubbelslag. Na het kampioenschap tijdrijden won de 29-jarige renner in Belmonte ook het Portugees kampioenschap op de weg. Gonçalves kwam alleen over de streep, Joni Brandao (Sporting Clube de Portugal/Tavira) en Henrique Casimiro (Efapel) moesten vrede nemen met het zilver en het brons. Tiago Machado (Katusha-Alpecin) werd vierde, Rui Costa (Team Emirates) deed niet mee.

Matej Mohoric stond in Slovenië voor het eerst op het hoogste schavot na het nationale kampioenschap op de weg. De hardrijder van Bahrein-Merida stond samen ploegmaats Domen Novak en Luka Pibernik op het podium. Mohoric vloerde Novak in een spurt met twee en volgt zo Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) op.

In Noorwegen boekte Vegard Stake Laengen (Team Emirates) in de nationale wegrit zijn eerste profzege. De 29-jarige renner rekende af met zijn acht medevluchters, onder wie kersvers tijdritkampioen Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Uittredend nationaal kampioen Rasmus Tiller (Joker Icopal) werd tweede, Kristian Aasvold (Team Coop) derde.

Eduard Michael Grosu (Nippo-Vini Fantini) pakte zijn eerste kampioenentrui in Roemenië. Genki Yamamoto (Kinan Cycling) deed hetzelfde in Japan. Klimtalent Merhawi Kudus (Dimension Data) mag zich dan weer nationaal kampioen van Eritrea noemen. In Zweden ten slotte ging Lucas Eriksson met de nationale titel aan de haal.

Slovaakse renner Michal Kolar stopt op 25-jarige leeftijd met koersen

De Slovaak Michal Kolar stopt op amper 25-jarige leeftijd met wielrennen. Dat meldde de meesterknecht en boezemvriend van wereldkampioen Peter Sagan zelf in een persbericht op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. Kolar krijgt een andere rol binnen de Duitse WorldTour-formatie.

Kolar maakte het nieuws bekend na het Slovaaks-Tsjechisch nationaal kampioenschap in Pilsen, waar hij op de derde plaats eindigde na de broers Peter en Juraj Sagan. "De voorbije jaren heb ik heel heel hard gewerkt op professionele wijze. Ik verwachtte meer van mezelf, maar de resultaten volgden niet. Ik heb het gevoel dat ik het maximum van mijn mogelijkheden bereikt heb. Maar dat niveau is niet voldoende om mijn ambities te vervullen", verklaarde Kolar.

De Slovaak legde zijn probleem uit aan ploegmanager Ralph Denk. Die stelde hem voor om voor de PR-afdeling van BORA-hansgrohe te gaan werken. Binnen die afdeling zal Kolar zich ontfermen over de VIP-gasten tijdens bepaalde wedstrijden. "Ik denk dat het een grote kans is om iets nieuws te beginnen en het leven eindelijk weer leuk te gaan vinden", aldus Kolar, die het aanbod aanvaardde. "Ik heb geen spijt van mijn wielercarrière. Ik ben trots op wat ik bereikt heb. Vooral de tweede wereldtitel van Peter Sagan in Doha is een mooie herinnering. Daar speelde ik een sleutelrol."

Ploegmanager Denk looft de beslissing van Kolar. "Je moet het karakter hebben om zo'n stap te zetten en helemaal eerlijk tegen jezelf te zijn. In zijn nieuwe rol kan hij met zijn ervaring als prof en inzicht in de sport een uitstekende gastheer zijn voor onze sponsors en VIP's."

Elia Viviani is alweer de snelste in slotrit Adriatica Ionica , Sosa pakt de eindzege

De Colombiaan Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de eindzege in de Adriatica Ionica (1.1) behaald. De slotrit van 124,6 kilometer tussen Grado en Trieste werden het snelst bedwongen door Elia Viviani (Quick-Step Floors), die zo zijn derde overwinning boekt in de nieuwe Italiaanse rittenkoers.

Elia Viviani schudde in een sprint de Brit Mark Cavendish (Dimension Data) van zich af. Een andere renner van Quick-Step Floors, de Colombiaan Alvaro José Hodeg, strandde op de derde plaats.

De 29-jarige Viviani behaalde zijn derde overwinning deze week, de zege van Quick-Step Floors in de ploegentijdrit niet meegeteld. Het is zijn 13e zege van het seizoen, de 62e in zijn carrière en de 43e voor de wielerformatie van Patrick Lefevere dit seizoen (Yves Lampaert zou daar even later de 44ste aan toevoegen door het BK in Binche te winnen).

De 20-jarige Sosa behaalt het tweede grote succes in zijn carrière, na zijn eindzege in de Ronde van Bihor eerder deze maand.

De enige Belg in de wedstrijd, Ben Hermans (Israël Cycling Academy), stapte na de derde rit uit de koers om te kunnen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap in Binche.

Nederlander Sinkeldam pakt de bloemen in Paris-Chauny

De Nederlandse kampioen Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) heeft de 68ste editie van Paris-Chauny gewonnen. Sinkeldam was na bijna 200 kilometer koers van Margy-Lès-Compiègne naar Chauny de snelste van een kopgroep van zeventien renners.

Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) en de Fransman Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale). Voor Sinkeldam was het zijn eerste zege in de Nederlandse kampioenentrui. Volgende week moet hij hem mogelijk al afstaan op het NK in Hoogerheide.

Gorka Izagirre kroont zich tot Spaans wielerkampioen

Gorka Izagirre heeft de Spaanse wielertitel op de weg veroverd. De 30-jarige renner van Bahrain-Merida reed na 211 kilometer tussen Castellon de la Plana en Benicassim solo over de meet.

Alejandro Valverde eindigde op de tweede plaats. Omar Fraile vervolledigde het podium. Voor het eerst sinds 2009 wint een renner die niet voor Movistar rijdt.

Geen Valverde, maar Gorka Izagirre wordt Spaans kampioen! Wat een prachtige solo! pic.twitter.com/gFoVAQXeyS Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Delegatie verkent morgen WK-parcours

Eind september staat in het Oostenrijkse Innsbruck het WK wielrennen op de agenda. Een Belgische delegatie, met Tim Wellens, Victor Campenaerts en Sofie De Vuyst, gaat morgen ter plekke om het parcours te verkennen. "We willen ons optimaal voorbereiden", klinkt het bij bondscoach Kevin De Weert.

"Een verkenning is altijd handig", verklaart De Weert. "Dat geldt voor mij als bondscoach, maar is uiteraard vooral belangrijk voor de renners zelf. Op die manier krijgen ze al een indruk van het parcours, en weten ze waar ze op dienen te letten en welke accenten ze moeten leggen. Het is een essentieel onderdeel van hun voorbereiding op de koers."

De delegatie vertrekt morgen en verkent het parcours van de wegwedstrijd dan eenmaal. Daags nadien wordt deze tocht opnieuw afgelegd, net als het parcours van de tijdrit. Nadien vliegt de delegatie terug naar België. De verschillende wedstrijden van het WK wielrennen staan van 22 tot 30 september op de planning.

Yamamoto viert in Japan

Genki Yamamoto (Kinan Cycling Team) heeft zondag de Japanse wielertitel op de weg gepakt. De 26-jarige Yamamoto, die zich voor het eerst tot Japans kampioen kroonde, bleef Junya Sano voor. Yudai Arashiro vervolledigde het podium.

Eri Yonamine (Wiggle High5) ging bij de vrouwen met de zege aan de haal.