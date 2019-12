KOERS KORT. Koersbaas Ronde van Spanje: “Van der Poel in Vuelta? Bijna onmogelijk” Redactie

16 december 2019

14u56 0

Graag wilde hij dit seizoen zijn rondedebuut maken in de Ronde van Spanje, die in 2020 in het Nederlandse Utrecht van start gaat. Maar de deelname van Mathieu van der Poel (24) aan de Vuelta is “haast onmogelijk”. Koersdirecteur Javier Guillén liet bij Wielerflits optekenen dat het team van ‘MVDP’, Corendon-Circus, hoogstwaarschijnlijk geen wildcard zal krijgen voor de laatste grote ronde van het seizoen. “Ik ben vereerd dat een wereldtopper als Van der Poel van start wil gaan in de Vuelta a España”, vertelt Guillén. “Hij is niet alleen een referentie in het hedendaagse wielrennen, hij brengt ook spektakel. Maar het is zeer ingewikkeld.”

22 teams mogen deelnemen aan de Vuelta. Negentien WorldTour-ploegen en Total Direct Energie als beste ProContinentaal team zijn al zeker van hun plekje. En dus blijven er maar twee wildcards over. “Terwijl er drie Spaanse teams zijn die smeken om deel te nemen aan de Vuelta: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH en Fundación Euskadi. Hoe graag ik het zou willen, het wordt dus bijna onmogelijk om ook nog de ploeg van Van der Poel uit te nodigen”, aldus Guillén, die benadrukt dat deelname aan de Vuelta van cruciaal belang is voor de Spaanse ProContinentale teams. “Als ze de Ronde van Spanje niet kunnen rijden, komt hun bestaan in het gedrang. En we moeten sowieso al één team teleurstellen, terwijl we de filosofie willen handhaven om het Spaanse wielrennen te promoten.” Na de Ronde van het Baskenland (6-11 maart) wordt beslist wie de wildcards krijgt.

Marianne Vos maakt in Namen comeback in Wereldbeker

Marianne Vos zal op 22 december in Namen voor het eerst dit seizoen in een Wereldbekercross uitkomen. De Nederlandse, zevenvoudig wereldkampioene, maakt deel uit van de selectie van bondscoach Gerben de Knegt voor de zesde manche van de Wereldbeker.

“Het parcours in Namen is veranderd en het is afwachten hoe dat wedstrijdtechnisch uitpakt. Marianne kijkt ernaar uit en is benieuwd waar zij staat ten opzichte van de andere vrouwen in de selectie”, aldus De Knegt, die met een grote groep in Namen start.

Bij de vrouwen komen liefst twaalf Nederlandse vrouwen in actie, onder wie tal van favorieten. Met name Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand waren deze winter al veelvuldig in beeld.

Vos won vorige week bij haar eerste optreden meteen in Essen, waar veel toppers ontbraken. Afgelopen weekend was ze ook de beste in een cross in het Spaanse Xativa.

Van Avermaet showt nieuwe outfit CCC

CCC heeft z’n nieuwe outfit voorgesteld. Kopman Greg Van Avermaet, het model van dienst, en z’n ploegmakkers koersen ook volgend jaar in het oranje. Daarnaast moest cosponsor Reno plaats ruimen voor Sprandi. HIER vindt een bundeling van alle tenues die officieel bekend zijn.

🧡🖤 2019 ➜ 2020 🖤🧡

Our signature orange but with a few small changes 🧡!



We're happy to reveal our 2020 CCC Team kit with Sprandi now featured more prominently and the addition of CADEX Cycling.