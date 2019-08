KOERS KORT. Kobe Goossens debuteert in 2020 als prof bij Lotto-Soudal - Pelucchi wint in Poitou-Charentes Redactie

29 augustus 2019

Kobe Goossens debuteert in 2020 als prof bij Lotto-Soudal

Kobe Goossens (23) wordt volgend jaar neoprof bij Lotto-Soudal. Hij ondertekende bij de Belgische WorldTourploeg een contract voor twee seizoenen. Goossens, die overkomt van de opleidingsploeg van Lotto Soudal, debuteerde als veldrijder, maar legde zich vanaf begin 2018 volledig toe op de weg. Als klimtalent schreef hij dit jaar de tweedaagse Ronde van de Jura op zijn naam en eindigde hij derde in de eindstand van het Circuit des Ardennes.

"Wedstrijden die heel wat klimwerk bevatten, liggen me het best en ik hoop ook in dat soort koersen verdere stappen te zetten", zegt Goossens. "Ik ben niet echt een pure klimmer en neig dan ook meer naar een klassementsrenner. Net zoals Thomas De Gendt hou ik ook van offensief koersen. Ik heb een voorliefde voor grote rondes en rittenkoersen zoals Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Dat zijn het type wedstrijden die me het meest aanspreken en waar ik in de toekomst een goed algemeen klassement wil proberen na te streven. Net zoals vele renners is de Ronde van Frankrijk mijn ultieme droom.”

Van Avermaet begint aan laatste rechte lijn richting WK

Greg Van Avermaet staat zondag aan de start van de Bretagne Classic - Ouest-France (WorldTour). De olympisch kampioen laste de voorbije twee weken een competitiestop in na de BinckBank Tour. “Ik heb goed kunnen trainen in Sankt Moritz en hoop daarvan dit weekend het resultaat te zien in de Bretagne Classic”, zegt de kopman van CCC. “Ik voel me goed en ben gemotiveerd om aan mijn laatste wedstrijden in aanloop naar het WK (op 29 september in Yorkshire, red) te beginnen. Hopelijk kunnen we er een lastige wedstrijd van maken. Hoewel ik er nog nooit het podium haalde, denk ik dat het nieuwe parcours mij goed zal liggen. Met een goed resultaat tank ik dan vertrouwen voor de races in Canada en het WK. Dat is voor mij een groot doel dit seizoen.”

Van Avermaet krijgt in Frankrijk hulp van Guillaume Van Keirsbuck, de Polen Lukasz Owsian en Lukasz Wisniowski, de Tsjech Josef Cerny, de Zwitser Michael Schär en de Nederlander Laurens ten Dam. Vorig jaar won Oliver Naesen, net als in 2016, de Bretagne Classic - Ouest-France (de voormalige GP van Plouay).

Pelucchi sprint het snelst in ochtendetappe

Matteo Pelucchi (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de ochtendetappe in de Tour du Poitou-Charentes (Fra/2.1) gewonnen. De Italiaan toonde zich na 110,7 km tussen Châtellerault en Pleumartin de snelste in een sprint. Hij haalde het voor zijn landgenoot Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros) en de Fransman Pierre Barbier (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole). Christophe Laporte blijft leider.