KOERS KORT. Klaas Lodewyck sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step - Groenewegen wint eerste rit in Guangxi - Astana trekt jonge Deen aan Redactie

16 oktober 2018

13u33

Bron: Belga 0

Astana geeft jonge Deen contract voor twee jaar

De Deense renner Jonas Gregaard Wilsly (22) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Astana. Wilsly was sinds 1 augustus al stagiair bij de WorldTour-ploeg van Alexandre Vinokourov. Hij startte dit najaar in Vuelta a Burgos, Brussels Cycling Classic en GP de Fourmies en overtuigde het teammanagement van zijn kwaliteiten. “Hij reed enkele wedstrijden voor ons en onze sportdirecteurs gaven hem een positieve evaluatie”, legt Vinokourov uit. “Jonas is een getalenteerde, ernstige en hardwerkende renner, die 100 procent voor het wielrennen leeft. Hij past perfect binnen onze ploeg en ik ben blij dat hij zijn profcarrière bij Astana begint. Hij heeft alles in huis om een sterke en succesvolle atleet op het hoogste niveau te worden.”

Klaas Lodewyck sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step

Klaas Lodewyck treedt volgend jaar toe tot de technische staf van Deceuninck-Quick.Step. De ex-renner wordt bij de opvolger van Quick.Step-Floors sportdirecteur. Lodewyck (30) zette in 2015 om gezondheidsredenen een punt achter zijn profcarrière. Hij was de voorbije jaren aan de slag bij BMC, maar stapt niet mee over naar de nieuwe CCC-formatie. "Ik ben dankbaar voor mijn jaren bij BMC maar toen ik deze kans kreeg, moest ik ze met beide handen grijpen", legt hij uit.

Lodewyck wordt de zevende sportdirecteur bij de ploeg van Patrick Lefevere, naast Davide Bramati, Brian Holm, Wilfried Peeters, Tom Steels, Geert Van Bondt en Rik van Slycke.

Groenewegen spurt naar zege in Ronde van Guangxi

Dylan Groenewegen heeft ook in China zijn sprintersbenen laten zien. De renner van LottoNL-Jumbo won de eerste etappe in de Ronde van Guangxi in een massaspurt. Hij versloeg na een rit over 107 km met start en aankomst in Beihai de Duitser Max Walscheid (Team Sunweb) en zijn landgenoot Fabio Jakobsen (Quick.Step). Jasper Stuyven eindigde als achtste. De Ronde van Guangxi maakt deel uit van de WorldTour en bestaat uit zes etappes.

Tweelingbroers Oliveira debuteren in WorldTour

De Portugese tweelingbroers Ivo en Rui Oliveira (22) debuteren volgend seizoen in de WorldTour. Het duo ondertekende een contract voor twee jaar bij UAE Team Emirates. Ivo Oliveira won dit seizoen een etappe in het Circuit des Ardennes International. Hij werd tevens nationaal beloftenkampioen in het tijdrijden. Zijn broer Rui won de nationale driekleur op de weg bij de U23. Op de piste was Ivo Oliveira dit jaar zowel op het WK als EK goed voor zilver in de individuele achtervolging. De broers debuteerden in 2017 als prof. Ze komen over van het procontinentale Hagens Berman Axeon.