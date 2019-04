Koers Kort. “Kittel drinkt te veel pintjes en wijn” - Alaphilippe start niet meer in Baskenland - Sagan verkent Roubaix Redactie

Sagan verkent Roubaix

Peter Sagan verkent naar jaarlijkse gewoonte enkele dagen voordien de kasseistroken van Parijs-Roubaix. Al even traditiegetrouw vangt die parcoursverkenning aan bij een plaatselijke supermarktin Denain net over de Frans-Belgische grens. Daar waren enkele leerlingen van een klas op post die de kasseien in het bos van Arenberg-Wallers hebben opgekuist. Bovendien mochten ze ook een stukje kasseien leggen voor het Bora-hoofdkantoor in Duitsland

Archbold maakt comeback bij Bora-Hansgrohe

De een z’n dood is de ander z’n brood. Bij Bora-Hansgrohe zagen ze vorige week Peter Kennaugh nog wegvallen voor onbepaalde duur. De Brit houdt het (even?) voor bekeken om zijn mentale gezondheid weer op pijl te brengen. Met Shane Archbold heeft de ploeg van Peter Sagan ondertussen wel alweer zijn selectie aangevuld. De 30-jarige Nieuw-Zeelander met het kenmerkende nektapijt stond in het verleden al onder contract bij het team, maar eind 2016 kreeg hij geen nieuw contract. Na een passage bij onder meer Aqua Blue behoort Archbold nu opnieuw tot het WorldTour-peloton. Bij Bora moet hij de sprint aanttrekken voor Sagan, Bennett en Ackermann.

Axel Merckx bedankt Lance Armstrong

Opvallende foto van Axel Merckx op Instagram. De zoon van wielerlegende Eddy Merckx poseerde met dochter Athina bij een bed in het Nationwide Children’s Hospital in Ohio. Merckx bedankte onder meer Lance Armstrong. De voormalige Tourwinnaar hielp Merckx in de zoektocht naar een chirurg om Athina te behandelen voor een knieoperatie.

Jumbo-Visma met Wout van Aert als uitgesproken kopman in Roubaix

Wout van Aert is de kopman in de selectie van de Nederlandse WorldTour-formatie Jumbo-Visma voor de 117ste editie van Parijs-Roubaix, die zondag op het programma staat.

Van Aert, die aan een uitstekend voorjaar bezig is en vorig jaar bij zijn eerste deelname aan de Helleklassieker meteen dertiende werd, krijgt steun van zijn ervaren landgenoot Maarten Wynants en vijf Nederlanders: Danny van Poppel, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Timo Roosen, die Amund Grøndahl Jansen vervangt. De Noor staat aan de kant met een verkoudheid.

“Kittel zou te veel pintjes drinken”

Ex-prof Jurgen Van den Broeck zegt te weten waar het schoentje wringt bij Marcel Kittel. “Ik heb gehoord dat hij niet met zijn vak bezig is”, onthulde hij tijdens een Facebook Live van Sporza. “De verhalen doen de ronde dat hij te veel pintjes en te veel wijn drinkt. En dat hij niet traint. Als je zijn prestaties dit seizoen ziet, worden die verhalen alleen maar bevestigd. Hij wordt zelfs op makkelijke stukken parcours uit de wielen gereden. Hij kan gewoon niet volgen.”

Onvoorstelbaar, vindt Van den Broeck dat laatste. “Wie een beetje prof is en traint, moet op dit parcours gewoon kunnen volgen. Hij wordt gewoon weggereden tussen de bomen. Dat is triest voor iemand als Kittel, die bovendien nog niet zo oud is. Ik denk dat het niet goed zit in zijn hoofd. Het is niet dat hij veel tegenslag heeft. Hij moet het vooral bij zichzelf zoeken. Ik twijfel eraan of hij het nog wel graag doet.”

Alaphilippe geeft op in Baskenland

ulian Alaphilippe start niet meer in de vierde rit van de Ronde van het Baskenland. De Fransman heeft nog te veel last van zijn valpartij van woensdag, zo meldde zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step op Twitter.

In de etappe richting Estibaliz werd de laatste vluchter pas vijf kilometer van de meet opgeraapt, wat voor een tempoversnelling en nervositeit zorgde. Het peloton werd dan ook opgeschrikt door een grote valpartij met zo’n 20 renners, onder meer Michal Kwiatkowski, Enric Mas, Geraint Thomas en Alaphilippe, eerder de beste in de tweede etappe, lagen erbij.

“Gezien de gevolgen van die val en de huidige weersomstandigheden, heeft het team beslist Alaphilippe te laten stoppen opdat de focus op herstel komt te liggen in functie van de Ardense klassiekers”, aldus zijn wielerteam.

“Ik weet echt niet hoe het is gebeurd”, zei Alaphilippe. “Renners botsten tegen mekaar en een seconde later lag ik op de grond. Dit was de eerste crash in mijn carrière aan hoge snelheid. We reden echt vol naar die laatste strook bergop.” Alaphilippe bleef lang in de graskant zitten, tastend naar elleboog en schouder: hij had duidelijk pijn. Uiteindelijk kroop hij toch opnieuw op de fiets. Hij kwam binnen als allerlaatste, op meer dan 12 minuten van Schachmann. Na controle door de teamdokter bleek het niet nodig om via het ziekenhuis te passeren. “Ik heb geluk gehad”, zei hij. “Het is niet al te ernstig. Ik heb wel pijn en veel schaafwonden.”

Alaphilippe werd de voorbije nacht opgevolgd door de ploegarts, maar start in principe deze voormiddag gewoon. Zijn klassement - hij stond tweede - mag hij vergeten. “De komende ritten nemen we het dag per dag. Ik hoop dat ik de finish haal, maar we gaan zien hoe ik evolueer.”

Het goede en zeker niet onbelangrijke nieuws is dat de Ardennenklassiekers niet in gevaar zijn. “Er is geen reden om op dit moment anders te denken”, klinkt het bij de ploeg. Ter herinnering: Alaphilippe won vorig jaar de Waalse Pijl. De Amstel Gold Race, waarin hij zevende werd, is het eerstvolgende grote doel. Elf dagen tijd zou moeten volstaan om zijn wonden te laten genezen. (BA)

Ook Kwiatkowski en Geraint Thomas betrokken

Naast Julian Alaphilippe was ook Michal Kwiatkowski een van de slachtoffers van de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland. De 28-jarige Pool van Team Sky klom nadien weer op zijn fiets om vervolgens de etappe uit te rijden. Wat later kwam Kwiatkowski met een geruststellende tweet: “’t Was een smerige val, maar ik ben oké.” Hetzelfde geldt voor Tourwinnaar Geraint Thomas, die eveneens bij de tuimelperte betrokken was.

Steff Cras had minder geluk. Onze 23-jarige landgenoot van Katusha-Alpecin moest gisteren de Ronde van het Baskenland verlaten na een valpartij op zeventig kilometer van de streep. Cras liep geen breuken op, maar kreeg wel vier hechtingen in de linkerhand. Hij reist vandaag terug naar België, waar hij over enkele dagen de trainingen hervat. (XC)

Maesschalk: “Knie Vanmarcke heeft enkel rust nodig”

De geteisterde linkerknie van Sep Vanmarcke (30) zwol en warmde weer wat op na zijn sterke Ronde van Vlaanderen. Maar een probleem hoeft dat niet te zijn in aanloop naar Parijs-Roubaix volgens Lieven Maesschalck, die de revalidatie van Vanmarcke opvolgt.

“Zijn knie was echt zwaar gehavend na de val”, stelt Maesschalck. “Het ging onder meer om een vervelend botoedeem (een vochtophoping in het bot, red.) en er was ook een spier geraakt. Tijdens een koers van 270 kilometer als de Ronde moet een renner zijn knie uren aan een stuk strekken en plooien en in Vanmarckes geval dus met een zwelling. Het gewricht heeft daarop gereageerd.”

Vanmarcke voegde de Scheldeprijs in extremis toe aan zijn programma. De West-Vlaming was gisteren ook tot diep in de finale nog van de partij. Ook dat doet het beste verhopen voor zondag. “Het ziet er goed uit, ja”, beaamt Maesschalk, al bouwt de fysiotherapeut nog wat voorbehoud in. “’t Is het soort blessure waarbij we de evolutie dag na dag moeten bekijken. De voornaamste zaak is dat de pijn draaglijk is voor hem, gevaren voor de toekomst zijn er eigenlijk niet. De knie heeft vooral rust nodig.”

“Waarom hij gisteren dan toch nog in extremis aan de start van de Scheldeprijs stond? Dat was vooral op vraag van Sep zelf. Conditioneel is hij er na zijn valpartij en de rust die hij moest nemen natuurlijk niet op vooruitgegaan. Dit is voor Vanmarcke de belangrijkste periode van het jaar en die laat je natuurlijk niet zomaar schieten.” (TLB)