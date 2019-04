Koers Kort. “Kittel drinkt te veel pintjes en wijn” - Alaphilippe houdt weinig over aan valpartij Baskenland Redactie

11 april 2019



“Kittel zou te veel pintjes drinken”

Ex-prof Jurgen Van den Broeck zegt te weten waar het schoentje wringt bij Marcel Kittel. “Ik heb gehoord dat hij niet met zijn vak bezig is”, onthulde hij tijdens een Facebook Live van Sporza. “De verhalen doen de ronde dat hij te veel pintjes en te veel wijn drinkt. En dat hij niet traint. Als je zijn prestaties dit seizoen ziet, worden die verhalen alleen maar bevestigd. Hij wordt zelfs op makkelijke stukken parcours uit de wielen gereden. Hij kan gewoon niet volgen.”

Onvoorstelbaar, vindt Van den Broeck dat laatste. “Wie een beetje prof is en traint, moet op dit parcours gewoon kunnen volgen. Hij wordt gewoon weggereden tussen de bomen. Dat is triest voor iemand als Kittel, die bovendien nog niet zo oud is. Ik denk dat het niet goed zit in zijn hoofd. Het is niet dat hij veel tegenslag heeft. Hij moet het vooral bij zichzelf zoeken. Ik twijfel eraan of hij het nog wel graag doet.”

Alaphilippe oké na valpartij

Minder goed nieuws voor Deceuninck-Quick.Step gisteren uit het Baskenland. Julian Alaphilippe kwam hard ten val op 6 kilometer van de streep met nog enkele andere renners. Het zag er ernstig uit, maar de Fransman houdt er niks ernstigs aan over.

“Ik weet echt niet hoe het is gebeurd”, zei Alaphilippe. “Renners botsten tegen mekaar en een seconde later lag ik op de grond. Dit was de eerste crash in mijn carrière aan hoge snelheid. We reden echt vol naar die laatste strook bergop.”

Alaphilippe bleef lang in de graskant zitten, tastend naar elleboog en schouder: hij had duidelijk pijn. Uiteindelijk kroop hij toch opnieuw op de fiets. Hij kwam binnen als allerlaatste, op meer dan 12 minuten van Schachmann. Na controle door de teamdokter bleek het niet nodig om via het ziekenhuis te passeren. “Ik heb geluk gehad”, zei hij. “Het is niet al te ernstig. Ik heb wel pijn en veel schaafwonden.”

Alaphilippe werd de voorbije nacht opgevolgd door de ploegarts, maar start in principe deze voormiddag gewoon. Zijn klassement - hij stond tweede - mag hij vergeten. “De komende ritten nemen we het dag per dag. Ik hoop dat ik de finish haal, maar we gaan zien hoe ik evolueer.”

Het goede en zeker niet onbelangrijke nieuws is dat de Ardennenklassiekers niet in gevaar zijn. “Er is geen reden om op dit moment anders te denken”, klinkt het bij de ploeg. Ter herinnering: Alaphilippe won vorig jaar de Waalse Pijl. De Amstel Gold Race, waarin hij zevende werd, is het eerstvolgende grote doel. Elf dagen tijd zou moeten volstaan om zijn wonden te laten genezen. (BA)

Ook Kwiatkowski en Geraint Thomas betrokken

Naast Julian Alaphilippe was ook Michal Kwiatkowski een van de slachtoffers van de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland. De 28-jarige Pool van Team Sky klom nadien weer op zijn fiets om vervolgens de etappe uit te rijden. Wat later kwam Kwiatkowski met een geruststellende tweet: “’t Was een smerige val, maar ik ben oké.” Hetzelfde geldt voor Tourwinnaar Geraint Thomas, die eveneens bij de tuimelperte betrokken was.

Steff Cras had minder geluk. Onze 23-jarige landgenoot van Katusha-Alpecin moest gisteren de Ronde van het Baskenland verlaten na een valpartij op zeventig kilometer van de streep. Cras liep geen breuken op, maar kreeg wel vier hechtingen in de linkerhand. Hij reist vandaag terug naar België, waar hij over enkele dagen de trainingen hervat. (XC)

Maesschalk: “Knie Vanmarcke heeft enkel rust nodig”

De geteisterde linkerknie van Sep Vanmarcke (30) zwol en warmde weer wat op na zijn sterke Ronde van Vlaanderen. Maar een probleem hoeft dat niet te zijn in aanloop naar Parijs-Roubaix volgens Lieven Maesschalck, die de revalidatie van Vanmarcke opvolgt.

“Zijn knie was echt zwaar gehavend na de val”, stelt Maesschalck. “Het ging onder meer om een vervelend botoedeem (een vochtophoping in het bot, red.) en er was ook een spier geraakt. Tijdens een koers van 270 kilometer als de Ronde moet een renner zijn knie uren aan een stuk strekken en plooien en in Vanmarckes geval dus met een zwelling. Het gewricht heeft daarop gereageerd.”

Vanmarcke voegde de Scheldeprijs in extremis toe aan zijn programma. De West-Vlaming was gisteren ook tot diep in de finale nog van de partij. Ook dat doet het beste verhopen voor zondag. “Het ziet er goed uit, ja”, beaamt Maesschalk, al bouwt de fysiotherapeut nog wat voorbehoud in. “’t Is het soort blessure waarbij we de evolutie dag na dag moeten bekijken. De voornaamste zaak is dat de pijn draaglijk is voor hem, gevaren voor de toekomst zijn er eigenlijk niet. De knie heeft vooral rust nodig.”

“Waarom hij gisteren dan toch nog in extremis aan de start van de Scheldeprijs stond? Dat was vooral op vraag van Sep zelf. Conditioneel is hij er na zijn valpartij en de rust die hij moest nemen natuurlijk niet op vooruitgegaan. Dit is voor Vanmarcke de belangrijkste periode van het jaar en die laat je natuurlijk niet zomaar schieten.” (TLB)