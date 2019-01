KOERS KORT. Kielich wint BK veldrijden bij beloften - Ewan vloert Sagan na massale valpartij - Hitte teistert Tour Down Under - Brand verlengt haar Nederlandse titel bij de vrouwen Wielerredactie

13 januari 2019

15u30

Kielich kroont zich tot nationaal kampioen bij de beloften

Timo Kielich is de nieuwe Belgische kampioen bij de beloften. De renner van Steylaerts-777 ging er al vroeg in de wedstrijd vandoor en soleerde naar de zege in Kruibeke. Hij haalde het voor Lander Loockx en Niels Vandeputte.

Het parcours in Kruibeke was door de regen van afgelopen nacht en deze voormiddag, en ook door de wedstrijd bij de tweedejaarsnieuwelingen herschapen tot een modderbrij op bepaalde plaatsen. Het zorgde er ook voor dat de schuine kanten nog meer aanleiding gaven tot glijpartijen.

De wedstrijd bij de beloften werd ontsierd door een massale valpartij meteen na de start, niet veel verder gingen opnieuw enkele renners neer. Het was Kielich die zich het best wist te handhaven en de rest op sleeptouw nam. Lander Loockx en Toon Vandebosch pikten aan, maar lang konden ze het tempo van Kielich niet volgen. Na een ronde telde hij al 32 seconden bonus op Loockx en Vandebosch, Niels Vandeputte was niet ver op een vierde plek.

Kielich was gaan vliegen, in de achtervolging moest Vandebosch een gaatje laten en was het Vandeputte die op het wiel kwam van Loockx. Vandebosch viel terug, het duo Loockx-Vandeputte zou strijden om plek twee en drie, want tegen Kielich bleek niemand opgewassen. De mountainbiker maakte amper fouten op het glijparcours in Kruibeke en soleerde naar de zege.

In de strijd om de tweede plaats profiteerde Loockx van enkele foutjes van Niels Vandeputte en reed hij naar zilver, Vandeputte moest vrede nemen met brons. Kielich volgt op de erelijst Thijs Aerts op die zondag start bij de heren elite.

Kielich boekte voor dit BK nog maar drie zeges, in een losse cross in Heusden-Zolder, de Flandriencross in Hamme en de Druivencross in Overijse. Wel verzamelde hij al tal van ereplaatsen. “Dit is mijn grootste overwinning van het seizoen”, zei hij na afloop. “Maar het was wel enorm zwaar en dan werd het ook nog eens een lange cross.”

Normaal rijden de beloften wedstrijden van zo’n 50 minuten, nu kregen ze ruim een uur voorgeschoteld. “En dat voelde ik”, vervolgde hij. “In de voorlaatste ronde zat ik zelfs tegen de krampen aan. Omdat het zo lastig was, maar ook omdat je hier voortdurend op en af je fiets moet springen en dat werkt op je spieren.”

Kielich maakte al vroeg in de wedstrijd het verschil. “Ik schoof snel op na die massale valpartij en kwam op de eerste plaats. Daar hield ik een hoog tempo aan en opeens had ik een gaatje. Ik besloot gewoon de hele tijd dat tempo te houden en dat lukte. Het was zaak om hier de focus te houden, proberen zo weinig mogelijk fouten te maken. Iedereen maakt hier fouten, ik ook, maar gelukkig zonder al te veel erg en ik verloor er niet veel tijd door.”

Brand verlengt haar Nederlandse titel bij de vrouwen

Lucinda Brand heeft haar Nederlandse titel veldrijden verlengd. Ze sloeg in de slotfase van het kampioenschap in Huijbergen een gaatje met zesvoudig kampioene Marianne Vos en hield stand tot aan de finish. Maud Kaptheijns behaalde het brons.

De 29-jarige Brand is deze winter in uitstekende vorm. De renster van Team Sunweb won onder meer al de Wereldbekers in Tabor en Namen en verder de DVV-manche in Loenhout.

Op het parcours in Huijbergen was ze vanaf de start alert voorin te vinden. Denise Betsema maakte het tempo in de eerste ronden, maar de Texelse hield het niet vol en zakte terug naar de vierde plaats. Met nog twee ronden te gaan zette Brand aan en de Rotterdamse reed geleidelijk weg van Vos en Kaptheijns.

Organisatie kort tweede etappe Tour Down Under in

De organisatie van de Tour Down Under, die dinsdag start, heeft besloten de tweede etappe van woensdag met 26,9 kilometer in te korten. De reden zijn de extreme weersomstandigheden die verwacht worden. Het kwik zou gaan stijgen tot boven de veertig graden.

De etappe tussen Norwood en Angaston was oorspronkelijk 149 kilometer lang. Dat wordt nu 122,1 kilometer. “De veiligheid van de renners, toeschouwers en iedereen die betrokken is bij de Tour Down Under, staat voorop”, legde koersdirecteur Mike Turtur uit op de website van de race. “We hebben overlegd met een vertegenwoordiger van de renners, Adam Hansen (Lotto-Soudal), één van de ploegleiders, Matthew White (Mitchelton-Scott), en onze hoofdcommissaris. Alle partijen waren voor het inkorten van de etappe.”

Caleb Ewan houdt Sagan af in People’s Choice Classic

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) heeft zijn derde (onofficiële) zege van van het jaar beet. De Australiër won in eigen land voor de derde keer het People’s Choice Criterium, een opwarmertje voor de Tour Down Under (15-20 januari). Hij won de wedstrijd eerder ook al in 2016 en 2017.

Ewan haalde het na 51 kilometer in Adelaide voor de Slovaak Peter Sagan (BORA-hansgrohe), de winnaar van vorig jaar, en een andere Australiër, Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott). De sprint werd ontsierd door een massale val in de slotkilometer. Onder meer Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) zag zo zijn winstkansen in rook opgaan.

Voor Ewan is het al zijn derde sprintzege van 2019, na begin januari ook twee van de drie criteriums van Lexus of Blackburn Bay te hebben op zak gestoken. Dinsdag begint het echte werk voor de renners met de eerste WorldTour-wedstrijd, de Tour Down Under.

Keisse en De Buyst behouden de leiding in Zesdaagse van Bremen

Iljo Keisse en Jasper De Buyst voeren ook na de derde avond op de Zesdaagse van Bremen nog de leiding aan. Het Belgische duo telt 156 punten. Het Duits-Oostenrijkse duo Achim Burkart/Andreas Graf volgt als tweede in dezelfde ronde, met 124 punten. De derde podiumplaats is voorlopig voor de Italiaans-Zwitserse tandem Simone Consonni/Tristan Marguet (148 ptn). Zij tellen één ronde achterstand.

Moreno De Pauw en de Nederlander Wim Stroetinga, vrijdagavond nog tweede, zakten weg naar de zesde plaats. Ze tellen intussen 100 punten en vijf ronden achterstand. Jules Hesters en zijn Nederlandse kompaan Melvin van Zijl bleven zevende, met 56 punten en op acht ronden. Bryan Boussaer en de Duitser Sebastian Schmiedel klommen naar de tiende stek, met 18 punten en op negentien ronden.

De Zesdaagse van Bremen eindigt dinsdag.

Stand na derde dag

1. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (BEL) 156 punten

2. Achim Burkart/Andreas Graf (Dui/Oos) 124

3. Simone Consonni/Tristan Marguet (Ita/Zwi) 148

op 1 ronde

4. Marc Hester/Theo Reinhardt (Den/Dui) 120

5. Christian Grasmann/Jesper Morkov (Dui/Den) 70

op 2 ronden

6. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 100

op 5 ronden

7. Melvin van Zijl/Jules Hesters (Ned/BEL) 56

op 8 ronden

8. Henning Bommel/Matias Malmberg (Dui/Den) 76

op 14 ronden

9. Lucas Liss/Hans Pirius (Dui) 20

op 19 ronden

10. Bryan Boussaer/Sebastian Schmiedel (BEL/Dui) 18

11. Joshua Harrison/Moritz Augenstein (Aus/Dui) 41

op 20 ronden

12. Oliver Wulff Frederiksen/Maximilian Beyer (Den/Dui) 61

op 21 ronden

Alvarado pakt Nederlandse titel bij de vrouwen beloften

Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Huijbergen de Nederlandse titel veldrijden bij de vrouwen beloften veroverd. De 20-jarige Rotterdamse reed in het tweede deel van de wedstrijd weg van de concurrentie en arriveerde solo aan de meet. Fleur Nagengast eindigde op gepaste afstand als tweede. Het brons was voor Inge van der Heijden.

Alvarado maakte een week geleden nog indruk bij de elite door in Brussel de zevende cross om de DVV Trofee te winnen, voor Loes Sels en Laura Verdonschot. Ze reed vrijwel van start tot finish alleen voorop. Vanwege haar leeftijd mocht ze op het NK nog niet meedoen bij de elite vrouwen.