Koers kort: Keukeleire start met antibioticakuur: "We wachten af voor Gent-Wevelgem" De wielerredactie

23 maart 2018

12u06 0 Wielrennen Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) is nog niet verlost van zijn zorgen. De West-Vlaming sukkelt met zijn gezondheid en is met een antibioticakuur gestart.

Keukeleire zou normaal starten in de E3 Harelbeke, maar omwille van ziekte werd hem rust gegund. Woensdag al in de Driedaagse Brugge-De Panne raakte hij amper vooruit, ook gisteren voelde hij zich nog niet al te best. "Jens voelt zich helemaal niet lekker. Hij is moe, ziek, slapjes, het begin wellicht van een verkoudheid", klinkt het bij woordvoerder Arne Houtekier van Lotto-Soudal. "Hij heeft geen al te beste nacht achter de rug en voelt zich ook vandaag nog steeds niet goed."

Gisteren werd een bloedstaal genomen. "De uitslag is niet van die aard om al meteen deelname aan Gent-Wevelgem uit te sluiten", vervolgt Houtekier. "Dus wachten we nog even af met een beslissing over die koers. Hij is met een antibioticakuur gestart en we volgen zijn situatie op de voet. Een beslissing over deelname aan Gent-Wevelgem valt in de loop van zaterdag. Het heeft geen zin om vooruit te lopen op de zaken."

Keukeleire werd vorig jaar tweede in Gent-Wevelgem, na winnaar Greg Van Avermaet die hem in de sprint vloerde.