Koers kort. Kenny Elissonde verlaat Ineos voor Trek-Segafredo



16 september 2019

Kenny Elissonde ruilt het Britse Ineos voor Trek-Segafredo. Dat maakte de Amerikaanse formatie vandaag bekend. De 28-jarige Fransman tekende voor twee jaar. Elissonde werd in 2012 prof bij FDJ. Dat team verliet hij in 2017 voor Sky, het huidige Ineos. Bij het team van Chris Froome en Geraint Thomas was de klimmer einde contract en de transfer naar Trek hing al langer in de lucht. Wellicht daarom dat hij kort voor het begin van de Vuelta uit de selectie voor die koers geschrapt werd. In 2012 opende Elissonde zijn palmares met een ritzege in Parijs-Corrèze en een jaar later won hij een etappe in de Ronde van Spanje. Bij Ineos reed hij vooral in dienst. Bij Trek-Segafredo wordt hij een ploegmaat van Jasper Stuyven en Edward Theuns.