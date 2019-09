KOERS KORT. Kenny Dehaes zet straks een punt achter zijn carrière De wielerredactie

07 september 2019

12u03 0

Kenny Dehaes kondigt aan op het einde van het seizoen te stoppen met wielrennen. De 34-jarige Brusselaar was veertien jaar profrenner. De voorbije twee seizoenen reed hij voor de Waalse procontinentale ploeg Wallonie Bruxelles. Voordien was Dehaes onder meer aan de slag bij Chocolade Jacques, Topsport Vlaanderen, Katusha, Lotto en Wanty-Gobert. Op zijn palmares prijken semiklassiekers als de Schaal Sels, de Handzame Classic, Halle-Ingooigem, Nokere Koerse en de GP Denain.

"Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk", zegt Dehaes op Twitter. "Bij deze laat ik jullie allen weten dat ik besloten heb om aan het einde van dit seizoen een einde te maken aan mijn carrière als profwielrenner. Ik heb het geluk gehad dat ik 14 jaar lang van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken en heb dankzij het wielrennen ontzettend veel mooie momenten beleefd. Het is dan ook niet zonder enige emotie dat ik deze beslissing gemaakt heb, maar het is nu tijd voor iets anders. Dit seizoen verliep zeker niet zoals ik het gehoopt had, maar ik ben heel dankbaar voor familie, vrienden en supporters die me steeds zijn blijven steunen. Ik hoop jullie dan ook de komende weken nog eens te mogen treffen op Vlaamse wegen.”