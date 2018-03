KOERS KORT: Kenny De Ketele grijpt naast podiumplaats - Sven Nys zamelt mee geld in voor Stichting Tegen Kanker - Jurylid buiten bewustzijn na botsing tijdens scratch, Kopecky zesde XC/GVS

02 maart 2018

18u25 0

Kenny De Ketele valt naast podium puntenkoers

Kenny De Ketele (32) is vijfde geworden in de puntenkoers op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn.

Het goud ging naar titelverdediger Cameron Meyer met 70 punten. De Australiër behaalde zijn vijfde wereldtitel na 2009, 2010, 2012 en 2017. De Nederlander Jan Willem van Schip (52 ptn) veroverde het zilver. Het podium werd vervolledigd door de Brit Mark Stewart (49 ptn). De Ketele totaliseerde 46 punten, zo kwam hij amper drie punten tekort voor het brons.

Woensdag bezorgde Jolien D'hoore België een zilveren medaille in de scratch. Zondag krijgt De Ketele met Moreno De Pauw een nieuwe kans op een medaille in de ploegkoers. Woensdag strandde hij met De Pauw, Robbe Ghys en Lindsay De Vylder in de kwalificaties van de ploegenachtervolging.

De Ketele heeft vijf WK-medailles op zijn palmares. In 2012 werd hij met Gijs Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers en pakte hij brons in de puntenkoers. Twee jaar geleden won De Ketele opnieuw brons op de puntenkoers. Op het vorige WK in Hongkong veroverde hij zilver in de puntenkoers en brons in de ploegkoers (met Moreno De Pauw).

Kopecky zal wereldtitel ploegkoers niet verdedigen

Lotte Kopecky (22) zal haar wereldtitel ploegkoers (samen met Jolien D'hoore) zaterdag niet verdedigen op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. Kopecky sukkelt nog met haar elleboog. In aanloop naar het WK kwam ze ten val op haar elleboog tijdens een trainingskoers in haar thuisbasis Rumst. Onderzoek bracht een zware kneuzing aan het licht. Juniore Shari Bossuyt, amper 17 jaar oud, zal Kopecky vervangen aan de zijde van Jolien D'hoore, aldus de KBWB.

Kopecky treedt momenteel aan in het omnium. Na twee van de vier onderdelen staat ze op de zesde plaats. Na een zesde plaats in de scratch werd ze elfde in de temporace. Later op de dag staan nog de afvalkoers en de afsluitende puntenkoers op het programma. Zondag zou Kopecky ook nog de puntenkoers rijden in Apeldoorn, maar het is nog niet duidelijk of ze dan daadwerkelijk zal starten.

Sven Nys neemt deel aan fundraiser voor de Stichting Tegen Kanker

Op de MICEPARTY18, de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de professionals uit de evenementen- en meetingsector, die gisteren plaatsvond in de Event Lounge te Brussel, werd de uiteindelijke opbrengst van de fundraiser voor het kankeronderzoek MICELLORCA18 aan de Stichting Tegen Kanker overgedragen. Initiatiefnemer Erik Wood, CEO van Eventonline, kon niet zonder trots een cheque voor een waarde van € 43.770 aan de Stichting overhandigen.

In 2014 kreeg Erik Wood het nieuws te horen dat bij hem kanker was vastgesteld. Dankzij de steun van z’n entourage, professionele zorg en de eigen vechtlust, overwon Erik de ziekte en is hij genezen. Vanaf dan was het promoten van een gezonde en sportieve levensstijl een nieuwe roeping. Hij was bovendien een bezeten fietser en een liefhebber van de wielersport. In 2017 organiseerde hij zijn eerste Micellorca, als een fietsvierdaagse voor professionals uit de eventbusiness.

Dit jaar werd dat initiatief uitgebreid met een fondseninzameling ten bate van het kankeronderzoek. Bovendien betrok Erik ex wereldkampioen Sven Nys in het initiatief. Van 20 t/m 24 februari fietste een peloton van 22 fietsfanaten onder leiding van Erik en Sven vier dagen door het mooie Mallorca. Naast het sportieve en het vriendschappelijke luik was het de gedurfde bedoeling van € 20.000 te verzamelen voor de strijd tegen de vreselijke ziekte. Dat bedrag moest er komen via de inbreng van de deelnemende fietsers en sponsoring uit de sector. Op het einde van de sportieve reis stond er al € 30.000 op de teller.

Gisteravond konden tijdens de #miceparty18 nog gelden toegezegd worden voor de actie. Uiteindelijk stopte de teller op het ongelooflijke bedrag van € 43.770, bedrag dat meteen ook werd ingevuld op de grote cheque die Erik Wood aan de Stichting kon overhandigen.

Roosen en Kruijswijk verlengen bij LottoNL-Jumbo

De Nederlanders Timo Roosen (25) en Steven Kruijswijk (30) fietsen ook de komende jaren voor hun huidige team LottoNL-Jumbo. Hun contracten verliepen eind dit jaar, maar de Nederlandse wielerformatie verlengde ze tot respectievelijk 2020 en 2021. De bekendmaking volgt op de aankondiging van Jumbo dat de supermarktketen nog minimaal vijf jaar doorgaat als hoofdsponsor van de formatie van manager Richard Plugge. "De ploeg heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van professionaliteit, begeleiding, vernieuwing en samenwerking. Het grote geheel is echt een team en ik ben blij hier onderdeel van te zijn de komende jaren”, aldus Kruijswijk.

Omnium stilgelegd na ongeval op wielerpiste, Kopecky zesde

Bij een ongeval tijdens de scratch - het eerste onderdeel van het omnium voor vrouwen op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn - is een jurylid ernstig gewond geraakt. De man wilde een rugnummer van de baan pakken, dat bij een eerdere val was losgeraakt. Hij werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong die net voorop was geraakt.

Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd afgeschermd behandeld. Hij werd per brancard afgevoerd naar een gereedstaande ambulance. Een woordvoerder van de UCI kon nog geen nadere mededelingen doen over de aard van de verwondingen. De bij het ongeval betrokken renster werd in een rolstoel afgevoerd.

Heel heftig incident bij het #WKBaan. Official per brancard afgevoerd na aanrijding met renster. #trackworlds pic.twitter.com/ux6D9mzOA4 Tim van Dijk(@ TimvanDijk1991) link

Na het ongeluk met de koerscommissaris werd de scratch opnieuw hervat. In plaats van 15 rondes werden er wel 30 verreden. Lotte Kopecky (22) snelde naar een zesde plek en is zo goed aan het omnium begonnen. De Nederlandse Kirsten Wild mocht het zegegebaar maken in het openingsnummer, voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Française Laurie Berthon. Later op de dag staan nog de temporace, de afvalkoers en de afsluitende puntenkoers op het programma.

Op het WK van vorig jaar in Hongkong werd Kopecky zesde in het omnium.

Nieuwe Ronde van Duitsland voor sprinters én klimmers

De ASO heeft het parcours van de fonkelnieuwe 'Deutschland Tour' bekendgemaakt. De Duitse rittenkoers (UCI 2.1) gaat van 23 tot en met 26 augustus door en telt vier etappes. De start is voorzien in Koblenz, finishen doet het peloton in Stuttgart.

"Tien jaar na de laatste editie van de Ronde van Duitsland wordt het peloton weer herenigd", klinkt het in een perscommuniqué. De eerste rit telt 154 kilometer waarin de snelle mannen in Bonn wellicht sprinten om de eerste leiderstrui. Op dag twee trekt de meute naar Trier, onderweg moeten 3.000 hoogtemeters overwonnen worden. Ook de derde etappe, van Trier naar Merzig, is voor klimmers. Op de vierde en laatste dag staat een tweehonderd kilometer lange slotrit van Lorsch naar Stuttgart gepland. Op de Theodor-Heuss Strasse krijgen de sprinters een tweede kans zich te tonen. "De etappes zijn ideaal voor sprinters en punchers, maar iedereen moet attent zijn voor de selectieve heuvels", aldus de organisatie.

Here we go: Proud to release the stages of Deutschland Tour 18 with #Koblenz @BundesstadtBonn @stadt_trier #Merzig #Lorsch @stuttgart_stadt August 23rd to 26th #DeineTour @letour_de @wirsindradsport pic.twitter.com/S56ZxSdBK8 DeutschlandDeineTour(@ DeineTour) link

Matig deelnemersveld moet spannende eindstrijd opleveren

In het Franse Chatou start zondag de 76ste editie van Parijs-Nice. Vorig jaar kroonde Sergio Henao (Sky) zich tot eindwinnaar, met twee seconden voorsprong op de intussen gepensioneerde Alberto Contador. De titelverdediger is er opnieuw bij en mag tegenstand verwachten van Daniel Martin - derde vorig jaar - Esteban Chaves, Bauke Mollema en Ilnur Zakarin. En wie weet kunnen Julian Alaphilippe, Wout Poels of onze Tim Wellens wel verrassen.

Parijs-Nice kan niet meteen uitpakken met grote namen aan de start. Zelfs het Franse raspaardje Romain Bardet koos voor de Tirreno-Adriatico dit jaar, al zit zijn uitsluiting vorig seizoen na stayeren daar misschien voor iets tussen. Voorts kozen zowel Chris Froome, Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, Fernando Gaviria, Peter Sagan en diverse andere toppers voor de rittenkoers in Italië. De voorbije jaren kleurde Alberto Contador de wedstrijd naar de Zon met zijn aanvalslust in het slot en strandde hij twee jaar op rij op de tweede plaats, in 2017 na Sergio Henao, het jaar voordien na Geraint Thomas die nu ook niet van de partij is. Wellicht mogen we ons verwachten aan een open strijd om het eindklassement.

De eerste dagen gaat het nog rustig aan. Al lijkt de openingsrit - een korte etappe over 135 km met finish op een helling van 1,9 km (waarvan de laatste 500m kasseien), aan gemiddeld zes procent - er niet meteen eentje voor sprinters, maar veeleer voor punchers. Een uitgelezen kans voor renners zoals Dylan Teuns, Tim Wellens, Julian Alaphilippe en Alexis Vuillermoz. Dag twee en wellicht ook etappe drie is voer voor de sprinters. Met Elia Viviani - al goed voor vijf bloemenruikers dit jaar - Alexander Kristoff, John Degenkolb, Dylan Groenewegen - op dreef met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne - Nacer Bouhanni, André Greipel, Magnus Cort Nielsen en Arnaud Démare zijn er veel sprinters die hun kans zullen wagen. Op woensdag wacht een tijdrit over 18,4 kilometer, de eerste 8 km zijn lichtjes omhoog, gemiddeld 3,5 procent, daarna gaat het in dalende lijn naar Saint-Etienne.

De vijfde etappe naar Sisteron kan alle kanten uit: doet het peloton het rustig aan bij de start en over de vier cols, dan eindigt de rit wellicht met een sprint. Of geeft het peloton de kans aan enkele vrijbuiters die geen gevaar betekenen voor het klassement? Wie zal het zeggen.

Vrijdag, zaterdag en zondag wordt dan weer spek naar de bek van de klassementsrenners. Met eerst de etappe van Sisteron naar Vence over 198 km en onderweg vier cols van tweede categorie en één van eerste categorie. Vrijdag eindigt de rit wel niet op een col. Dat doet de voorlaatste etappe op zaterdag wel met de finish op La Colmiane, 16,3 km lang, gemiddeld 6,2 procent. Finaal is er op zondag de slotrit naar Nice, kort en gebald, over 110 km, met heel wat hoogtemeters onderweg en de Col d'Eze die via een andere kant moet bedwongen worden dan normaal gezien. Daarna volgt een korte afdaling richting de laatste moeilijkheid van de dag, de Col des Quatre Chemins (5,5 km aan 5,5%), om dan in dalende lijn te finishen op de Promenade des Anglais.

Van Belgische zijde is het uitkijken naar prestatie van Tim Wellens, die de Ruta del Sol al op zijn naam bracht dit seizoen en wil scoren in de Franse rittenkoers. Ook van Dylan Teuns mag een en ander verwacht worden, al moet hij wel in dienst rijden van de Amerikaanse kopman Tejay van Garderen. Voorts zal zijn ploegmaat Jürgen Roelandts zich ongetwijfeld willen tonen in de sprint, net zoals Edward Theuns. De andere Belgen krijgen voornamelijk een ondersteunende rol, al zal Oliver Naesen misschien ook wel eens zijn kans willen gaan. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert zal de tijdrit met stip hebben aangeduid.

"Financiële problemen Astana voorlopig van de baan"

De financiële problemen bij de Kazachse wielerformatie Astana zijn voorlopig opgelost. Dat meldt Darhan Kaletaev van de raad van toezicht van de 'Presidential Sports Club'. Manager Alexandre Vinokourov luidde vorige week de alarmbel dat de sponsorgelden van 2018 nog niet waren overgemaakt. Dertig renners en vijftig personeelsleden kregen daardoor geen loon. “Daarnaast hebben we kosten voor vliegtuigtickets, hotelkamers en logistiek. Het is dringend. Zonder geld kunnen we niet verder doen. Dat zal onvermijdelijk leiden tot het stopzetten van het team", klonk het bij Vinokourov.

Die problemen zijn intussen van de baan. Niet omdat de grote geldschieter van de ploeg, Samruk-Kazyna, heeft betaald, wél omdat Astana nu is ondergebracht bij 'Presidential Sports Club', een multifunctioneel merk dat de beste Kazachse sportteams steunt. Zij hebben nu controle over de sponsorgelden en bepalen hoeveel budget naar welk project - zo ook naar de lichtblauwe garde van Astana - gaat. Samruk-Kazyna blijft ondertussen wel hoofdsponsor, terwijl men op zoek gaat naar een nieuwe geldschieter. Het is echter nog onduidelijk of de financiële problemen daarmee definitief de prullenbak in kunnen.

Zieke Porte past voor Tirreno

Geen Richie Porte in de Tirreno-Adriatico. De Australiër kampt na de Ronde van de Algarve met een infectie van de bovenste luchtwegen. “Richie en het medische team besloten daardoor te passen voor de Tirreno. Het is voor hem belangrijk om goed te herstellen”, klinkt het in de mededeling van BMC.

Volgens ploegleider Maximilian Sciandri mikt BMC op zowel etappezeges als op het algemene klassement in de Tirreno, die verreden wordt van 7 tot en met 13 maart. “Eerst en vooral willen we de overwinning van de ploegentijdrit van 2016 en 2017 verdedigen”, aldus Sciandri. "Daarnaast zijn er meerdere ritten die Greg Van Avermaet liggen. Hij is in goeden doen. Ten slotte rekenen we voor het klassement op Damiano Caruso. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn vorm zal laten zien. “Er staan veel kleppers aan de start, dus het wordt moeilijk om een resultaat neer te zetten. Maar ik heb niets te verliezen”, luidt het bij Caruso.

Selectie: Alberto Bettiol (ITA), Patrick Bevin (NZL), Damiano Caruso (ITA), Rohan Dennis (AUS), Stefan Küng (ZWI), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL)

Racing continues in Italy next week with @TirrenAdriatico! Take a look at who we have lining up and read more about our objectives for the #UCIWT stage race 👇 as @richie_porte is sidelined due to illness. #Ride_BMC 📷: @ChrisAuldPhoto https://t.co/rIbRZSOIWl BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link