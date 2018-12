KOERS KORT. Kempense dj’s moeten voor sfeer zorgen op WK veldrijden in Denemarken De wielerredactie

06 december 2018

Als in februari 2019 Wout van Aert of Toon Aerts géén wereldkampioen veldrijden wordt in Denemarken, dan zal het WK toch nog altijd sterk Vlaams gekleurd zijn. Kempenzonen Marc van den Broek - DJ Broekie - en Kurt Lemmens mogen er immers op vraag van de Deense organisatie plaatsnemen achter de draaitafels in de twee grote feesttenten. “Goeiemorgen zonder zorgen en de boel is vertrokken. Heerlijk dat crossgebeuren.”

