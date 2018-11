KOERS KORT. Keisse over Zesdaagse van Gent: “Wordt pittig” - Petr Vakoc droomt al van comeback: “Hoop binnen 100 dagen weer een wedstrijd te rijden” De wielerredactie

06 november 2018

Zesdaagse van Gent voorgesteld: “Stevenen af op uitverkochte editie”

Vandaag werd in het Gentse stadhuis de 78ste editie van de Zesdaagse van Gent voorgesteld. Die gaat volgende week dinsdag van start. “Er zijn er nog slechts een handvol tickets beschikbaar en we stevenen dus opnieuw op zes uitverkochte dagen af”, aldus schepen van Sport Resul Tapmaz..

De Gentse zesdaagse is na die van Berlijn de oudste op de kalender. Wellicht wordt deze uitgave een pak spannender dan die van vorig jaar. Toen zwaaiden Kenny De Ketele met Moreno De Pauw heel autoritair de plak. Nu komt pakweg de helft van het deelnemersveld in aanmerking voor de eindzege.

Het duo Kenny De Ketele en Moreno De Pauw is uit elkaar getrokken. De Ketele rijdt vanaf dinsdag toertjes met de 21-jarige Robbe Ghys. Zij zijn regerend Europees kampioen ploegkoers. De Pauw krijgt de 23-jarige Lindsay De Vylder aan zijn zijde. Iljo Keisse maakt terug zijn opwachting in “zijn” zesdaagse. De “Keizer van ‘t Kuipke” moest vorig jaar door een blessure noodgedwongen forfait geven. Net als in 2016 vormt de zesvoudige winnaar een koppel met de Italiaan Elia Viviani. In 2016 werden zij derde. Nu wil Keisse opnieuw voor de oppergaai gaan.

Van Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande wordt ook veel verwacht. De Buyst won in 2013 met de Duitser Leif Lampater en start boordevol ambitie. Ook de wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt tekenen present. De Duitsers zullen hun regenboogtrui willen showen op de 166 meter lange piste. Dan zijn er nog de Nederlanders Wim Stroetinga met Yoeri Havik, de nummers drie van vorig jaar.

In totaal komen er twaalf teams aan de start. Vorig jaar verzamelden De Ketele en De Pauw niet alleen het meeste punten (411), ze reden de rest van het deelnemersveld ook op minstens twee ronden.

Keisse en De Buyst verwachten veel van hun zesdaagse

“Het zal een pittige zesdaagse worden. Er zitten hier enkele topkoppels bijeen”, blikte Keisse vooruit. “De wereldkampioenen zijn er en ook de Europese kampioenen tekenen present. Vooral van die laatsten, Kenny De Ketele en Robbe Ghys verwacht ik gensters. Ik heb al met enkele andere deelnemers getraind. Ze zijn allemaal erg gemotiveerd. De Ketele en Ghys zijn op stage met de nationale ploeg in Lanzarote, dus die heb ik nog niet bezig gezien, maar die zullen ook wel top zijn.”

Vorig jaar moest “de Keizer van ‘t Kuipke” vanuit de tribune toekijken. “Een blessure zorgde ervoor dat ik niet kon koersen. Wat deed dat pijn. Ik heb mijn kas zitten opvreten op die tribune. En ik moet ook zeggen dat de tegenstand die Kenny De Ketele en Moreno De Pauw kregen niet zo denderend was. Dat zal vanaf volgende week dinsdag wel anders zijn.”

De Buyst trok in 2013 het laken naar zich toe in Gent. Toen met Leif Lampater. “Ik start nu met mijn ploegmakker bij Lotto-Soudal, Tosh Van der Sande. We kennen elkaar dus. Wij gaan ons zeker mengen in de strijd voor de eindzege. Ik heb de piste een tijdje links laten liggen, maar nu wil ik weer de draad opnemen. Het zal dinsdag voelen als thuiskomen tijdens de voorstelling van de renners. Lotto is hier al een tijdje hoofdsponsor, maar nog nooit won ons team de zesdaagse. Het is aan ons om daar verandering in te brengen.”

Roger Ilegems, olympisch kampioen in ‘84, mag zich Ridder in Leopoldsorde noemen

Oud-wielrenner Roger Ilegems (55) heeft van Vlaams minister Sven Gatz het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde ontvangen. Ilegems was prof tussen 1984 en 1991 en is vooral bekend van zijn olympische titel in de puntenkoers op de Spelen van Los Angeles ‘84. Het was voor België de enige gouden medaille op die Spelen.

Op de weg won de Nielenaar onder meer de Elfstedenronde in Brugge en de Picardische Pijl in Frankrijk. Hij reed een keer de Tour en Vuelta (allebei in ‘88). “Met Roger Ilegems breng ik een gewezen topsporter in herinnering die zijn hoogtepunt kende met olympisch goud. Ik weet nog hoe Ilegems met zijn gouden krullenbol onverwachts als eerste over de streep reed, wat een sensatie!”, stelt minister Gatz (bevoegd voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel).

Organisatie onthult parcours Vuelta op 19 december

Woensdag 19 december stelt Vuelta-organisator Unipublic het rittenschema voor de editie 2019 voor. Dat zal gebeuren tijdens een ceremonie ‘s avonds (vanaf 19 uur) in Alicante. Het is al bekend dat de 74e Ronde van Spanje op 24 augustus begint in Torrevieja en op 15 september eindigt in Madrid. Dit jaar werd de Vuelta gewonnen door de Engelsman Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Damien Howson blijft twee jaar langer bij Mitchelton-Scott

De Australische renner Damien Howson heeft zijn contract bij Mitchelton-Scott met twee jaar verlengd. De 26-jarige Howson fietst al sinds zijn profdebuut in 2014 voor de WorldTourploeg uit eigen land.

Howson is een oud-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Als prof won hij vorig jaar een rit en het eindklassement in de Herald Sun Tour. Voor Mitchelton-Scott (ex-GreenEdge) reed hij al zes grote rondes waaronder dit seizoen de Tour en de Vuelta (die ploegmaat Simon Yates won).

NEWS: "I've built a lot of friendships within the team with the staff and riders and I feel that the relationship between every rider is ultimately the importance of having a great team." - @damien_howson



🖊 Howson re-signs for two more years. Read more: https://t.co/UZko4ATvww pic.twitter.com/ZZNcfPg63y Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Petr Vakoc: “Ik hoop binnen 100 dagen weer te koersen”

Hij kreeg groen licht van de dokters en zijn contract werd bij Quick.Step met een jaar verlengd. Niets dan goed nieuws dus voor Petr Vakoc. De 26-jarige Tsjech werd in januari op trainingsstage in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen en liep daarbij een breuk in enkele ruggenwervels op. De Tsjech miste het volledige seizoen, maar na een lange revalidatie hoopt hij er in 2019 opnieuw te staan. “Na drie operaties, maanden revalideren en het langzaam opvoeren van de trainingsarbeid, lijk ik stilaan klaar voor een comeback”, zegt de 26-jarige Vakoc dinsdag in een communiqué van zijn ploeg. “Ik wil niet alleen de draad van het normale leven oppikken maar ook gaan koersen. Mijn doel is over honderd dagen weer te kunnen starten. Als alles volgens plan gaat, zal ik dan een rugnummer opspelden en met de rest van de Wolfpack aan de startlijn staan.”

Vakoc komt ook nog even terug op het ongeval en doet een opvallende suggestie. “Ik weet dat je niet alle ongelukken kan uitsluiten maar het risico kan wel worden verkleind. Mensen in auto’s beseffen vaak niet hoe gevaarlijk het is renners voorbij te steken met een marge van slechts enkele centimeters. Dit is een onderwerp waar ik al maanden mee bezig ben. Ik wil dat de situatie verbetert. Misschien moet er een regel worden ingevoerd die bepaalt dat er bij het voorbijsteken van renners minimaal anderhalve meter afstand is. Dat is al in veel landen de standaard.”

In his latest blog, @PetrVakoc - who will continue with Quick-Step Floors in 2019 – talks of his injury, subsequent recovery process spanned over several months and his goal of returning to the peloton next February: