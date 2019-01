KOERS KORT. Keisse en De Buyst niet langer aan de leiding in Bremen - Manfredi ontwaakt uit coma De wielerredactie

Manfredi ontwaakt uit coma

Samuele Manfredi is wakker. De 18-jarige Italiaan werd op 10 december in de buurt van zijn woonplaats aangereden door een wagen. Hij liep daarbij een hersentrauma op en werd in een kunstmatige coma gehouden. Recent onderzoek wees echter uit dat de bloeduitstorting was afgenomen, waarna de dokters hem uit coma haalden. “Manfredi is niet langer in levensgevaar. Er vat nu een lang herstelproces aan”, klinkt het bij zijn team Groupama-FDJ.

Keisse en De Buyst niet langer aan de leiding in Zesdaagse van Bremen

Iljo Keisse en Jasper De Buyst zijn de koppositie kwijt na afloop van de vijfde dag in de Zesdaagse van Bremen. De Belgische tandem volgt in dezelfde ronde op dertien punten van het Italiaans-Zwitserse duo Simone Consonni/Tristan Marguet.

Consonni en Marguet tellen 238 punten, Keisse en De Buyst 225. Drie duo’s volgen op één ronde, dat zijn Marc Hester/Theo Reinhardt (203 ptn), Achim Burkart/Andreas Graf (185 ptn) en Christian Grasmann/Jesper Morkov (128 ptn).

Moreno De Pauw en de Nederlander Wim Stroetinga staan op de zesde plaats op vier ronden, ze sprokkelden 150 punten. Jules Hesters en de Nederlander Melvin van Zijl, die 108 punten verzamelden, zijn zevende op 10 ronden. Bryan Boussaer en de Duitser Sebastian Schmiedel (77 ptn) zijn weggezakt naar de elfde plaats, op 28 ronden.

Vanavond eindigt de Zesdaagse van Bremen. Iljo Keisse triomfeerde in 2008 in de Noord-Duitse stad, aan de zijde van de Duitser Robert Bartko. Dat deed hij in 2017 nog eens over met de Duitser Marcel Kalz. Vorig jaar ging de titel naar de Duitser Theo Reinhardt en Kenny De Ketele, die na zijn val in Rotterdam forfait moest geven voor deze editie. De Ketele was in 2016 eveneens de beste in Bremen.

Stand na vijfde dag

1. Simone Consonni/Tristan Marguet (Ita/Zwi) 238 punten

++ 2. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (BEL) 225

Op 1 ronde:

3. Marc Hester/Theo Reinhardt (Den/Dui) 203

4. Achim Burkart/Andreas Graf (Dui/Oos) 185

5. Christian Grasmann/Jesper Morkov (Dui/Den) 128

Op 4 ronden:

++ 6. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 150

Op 10 ronden:

++ 7. Melvin van Zijl/Jules Hesters (Ned/BEL) 108

Op 18 ronden:

8. Henning Bommel/Matias Malmberg (Dui/Den) 146

Op 28 ronden:

9. Oliver Wulff Frederiksen/Maximilian Beyer (Den/Dui) 135

10. Joshua Harrison/Moritz Augenstein (Aus/Dui) 82

++ 11. Bryan Boussaer/Sebastian Schmiedel (BEL/Dui) 77

Op 29 ronden:

12. Lucas Liss/Hans Pirius (Dui) 33