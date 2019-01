KOERS KORT. Keisse en De Buyst blijven domineren in Zesdaagse van Bremen - Tour Down Under trapt vannacht wielerjaar op gang De wielerredactie

14 januari 2019

Tour Down Under trapt nieuwe wielerjaar op gang

In Australië start vannacht de Tour Down Under, de eerste rittenkoers in de World Tour van het seizoen 2019. Daryl Impey bracht de wedstrijd vorig jaar op zijn naam, ook nu wordt hij een man om in de gaten te houden. Ongetwijfeld zal Richie Porte, in zijn nieuwe tenue van Trek-Segafredo, ook een goede beurt willen maken.

De Tour Down Under biedt voor elk wat wils: drie ritten voor sprinters, twee voor aanvallers en de slotrit naar Willunga Hill zal wellicht bepalend zijn voor het klassement. Normaal eindigt de rittenkoers met een vlakke etappe naar Adelaide, maar deze keer werd dus voor Willunga Hill als eindstreep gekozen om het verloop van de koers ‘spannender’ te maken.

Favorieten voor de eindzege zijn titelverdediger Daryl Impey, Richie Porte die in 2017 de wedstrijd op zijn naam bracht en vorig jaar in dezelfde tijd als Impey strandde, Tom Jelte-Slagter, winnaar in 2013 en vorig jaar derde, Michael Woods en wie weet kunnen thuisrijders Jay McCarthy en Rohan Dennis voor de verrassing zorgen.

Naar aloude traditie wordt in Australië ook vaak gesprint en zullen Caleb Ewan, Peter Sagan, Elia Viviani en enkele sprinters van de tweede lijn zoals Max Walscheid, Phil Bauhaus, Danny van Poppel zich met elkaar willen meten.

Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar snelle man Jasper Philipsen, die zijn debuut maakt bij UAE Team Emirates, en Jens Debusschere, die uitkomt voor zijn nieuwe ploeg Katusha-Alpecin. Beide renners mogen wellicht hun kans gaan in de sprint. Voorts maakten ook Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step, vorig jaar vijfde in het eindklassement), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Maarten Wynants (Jumbo-Visma) en Laurens De Vreese (Astana) de reis naar Australië, wat het totaal op zes Belgische deelnemers brengt.

- Rittenschema -

Rit 1: Dinsdag 15 januari: North Adelaide - Port Adelaide (129 km)

Rit 2: Woensdag 16 januari: Norwood - Angaston (122,1 km)

Rit 3: Donderdag 17 januari: Lobethal - Uraidla (146,2 km)

Rit 4: Vrijdag 18 januari: Unley - Campbelltown (129.2 km)

Rit 5: Zaterdag 19 januari: Glenelg - Strathalbyn (149.5 km)

Rit 6: Zondag 20 januari: McLaren Vale - Willunga Hill (151.5 km)

Keisse en De Buyst blijven aan de leiding in Bremen

Iljo Keisse en Jasper De Buyst blijven ook na de vierde avond op de Zesdaagse van Bremen koplopers. Het Belgische duo telt 198 punten. Eerste achtervolgers zijn nog steeds het Duits-Oostenrijkse paar Achim Burkart/Andreas Graf (149 ptn) en de Italiaans-Zwitserse tandem Simone Consonni/Tristan Marguet (193 ptn, + 1 ronde).

Moreno De Pauw en de Nederlander Wim Stroetinga bleven zesde (122 ptn, + 4 ronden). Ook Jules Hesters en de Nederlander Melvin van Zijl behielden hun positie. Zij zijn zevende (80 ptn, + 8 ronden). Bryan Boussaer en de Duitser Sebastian Schmiedel schoven één plekje op naar de negende stek (52 ptn, + 21 ronden). De Zesdaagse van Bremen eindigt dinsdagavond.

. Stand na derde dag:

1. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (BEL) 198 punten

2. Achim Burkart/Andreas Graf (Dui/Oos) 149

3. Simone Consonni/Tristan Marguet (Ita/Zwi) 193

- op 1 ronde -

4. Marc Hester/Theo Reinhardt (Den/Dui) 146

5. Christian Grasmann/Jesper Morkov (Dui/Den) 97

- op 2 ronden -

6. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 122

- op 4 ronden -

7. Melvin van Zijl/Jules Hesters (Ned/BEL) 80

- op 8 ronden -

8. Henning Bommel/Matias Malmberg (Dui/Den) 112

- op 15 ronden -

9. Bryan Boussaer/Sebastian Schmiedel (BEL/Dui) 52

- op 21 ronden -

10. Lucas Liss/Hans Pirius (Dui) 33

11. Oliver Wulff Frederiksen/Maximilian Beyer (Den/Dui) 111

- op 22 ronden -

12. Joshua Harrison/Moritz Augenstein (Aus/Dui) 57

