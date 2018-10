KOERS KORT. KBWB "neemt nota van aantal kandidaturen" om De Weert op te volgen - Wanty legt trio langer vast De wielerredactie

02 oktober 2018

16u32

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

KBWB ontvangt kandidaturen voor opvolging De Weert

Na het vertrek van Kevin De Weert als wielerbondscoach vlak na het WK maakt de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) werk van de zoektocht naar een opvolger. "Er werd een profiel opgesteld waaraan de nieuwe bondscoach moet voldoen, en er werd nota genomen van een aantal kandidaturen", zo meldt de wielerbond.

"Omdat De Weert de beloften én de profrenners voor zijn rekening nam, moet ook bekeken worden of en hoe de nieuwe bondscoach kan worden ingepast in de bestaande sportieve structuren. Belgian Cycling neemt in elk geval de nodige tijd om een beslissing te nemen. Die wordt alleszins niet kenbaar gemaakt vóór de volgende vergadering van het dagelijks bestuur. In afwachting wordt er niet gecommuniceerd over lopende onderhandelingen."

Zondag raakte bekend dat De Weert het na ruim twee jaar voor bekeken houdt als wielerbondscoach. Vanaf 1 januari 2019 gaat hij aan de slag als Performance Manager bij Lotto-Soudal.

Lammertink weg bij Katusha-Alpecin

Katusha-Alpecin neemt afscheid van Maurits Lammertink (28). Voor de Nederlander is er geen plek meer bij de wielerformatie. "De ploeg is erg tevreden over me, maar ze willen toch niet verder met mij. Omdat er minder geld beschikbaar is, gaan ze terug in het aantal renners. Het is jammer, maar zo werkt het", aldus Lammertink bij de regionale krant Tubantia. "Ik heb nog geen idee voor welke ploeg ik volgend jaar koers."

Wanty-Groupe Gobert verlengt contract van drietal

Wanty-Groupe Gobert heeft bekendgemaakt de overeenkomsten Wesley Kreder, Kévin Van Melsen en Fabien Doubey allen met twee seizoenen te verlengen. De drie renners liggen zo tot eind 2020 onder contract.

De 27-jarige Kreder, een Nederlander, verklaarde de waardering van de ploeg te voelen. "Ik voel me goed bij Wanty-Groupe Gobert. De ploeg waardeert me en dat doet deugd. In de klassiekers zet ik me steeds in voor het collectief. Naast het ploegwerk kon ik enkele weken geleden ook eens een mooie zege behalen in Izegem. Ik hoop het seizoen goed af te kunnen sluiten met de Tour of Taihu Lake in China en kijk dan alweer uit naar de komende twee jaar."

De 31-jarige Van Melsen, een eeuwige aanvaller uit Verviers, maakt al tien jaar deel uit van de ploeg. "Ik wil graag Jean-François Bourlart en de sponsors bedankten voor het vertrouwen in mijn kunnen", liet hij optekenen. "Al 10 jaar maak ik deel uit van een ploeg die tot een familie is uitgegroeid. Ik heb een mooie vooruitgang geboekt in 2018. Mijn rol bestond erin de kopmannen bij te staan tot zo diep mogelijk in de finale. Deze rol vraagt iets meer verantwoordelijkheid, wat me ook motiveert. In 2019 wil ik mooie dingen laten zien. Ik ben gemotiveerd om Guillaume Martin en Xandro Meurisse bij te staan."

De 24-jarige Doubey ten slotte werkte het voorbije jaar zijn tweede profseizoen af, zijn tweede ook bij Wanty. "De voorbije twee jaar heb ik enorm veel bijgeleerd. Ik voel me goed tussen de andere renners en staff. Volgend jaar hoop ik een nieuwe stap te zetten, zowel op collectief als persoonlijk vlak. Als voormalig cyclocrosser rijd ik nog niet zo lang op de weg, maar ik wil graag bijdragen aan de groei van de ploeg de komende jaren."

🙌 @kevinvanmelsen @FabienDoubey and @wesleykreder extend their stay at the team 🙌



