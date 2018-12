KOERS KORT. Katusha-Alpecin trekt met Jens Debusschere naar Australië - Veldritseizoen van Britse wereldkampioene bij beloften zit erop Redactie

28 december 2018

Veldritseizoen van Britse wereldkampioene bij beloften zit erop

Evie Richards komt deze winter niet meer aan de start van een veldrit. De Britse wereldkampioene bij de beloften moet onder het mes wegens een knieblessure en kan haar titel in het Deense Bogense dus niet verdedigen.

De 21-jarige Richards was van plan om de Wereldbekers in Namen, die ze vorig jaar won, en Heusden-Zolder te rijden, maar gaf forfait nadat ze haar knieschijf verschoof op stage in het Spaanse Girona. Ze keerde terug naar Groot-Brittannië om zich uitgebreid te laten onderzoeken en zich voor te bereiden op het nationale kampioenschap. Maar het verdict van de dokter bleek uiteindelijk niet mals.

“Ik moet begin januari onder het mes”, laat ze optekenen op haar Instagrampagina. “Helaas betekent dat het einde voor mijn crossseizoen en ik zal tot mijn grote spijt mijn nationale titel en mijn wereldtitel niet kunnen verdedigen.”

Katusha-Alpecin trekt met Jens Debusschere naar Australië

Katusha-Alpecin heeft als eerste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor de Santos Tour Down Under, de openingswedstrijd van de World Tour die van 15 tot 20 januari in Australië wordt gereden. Met Jens Debusschere telt het team één Belg in de rangen. De 29-jarige Debusschere is een nieuw gezicht bij Katusha. De voorbije negen jaar droeg de West-Vlaming, een voormalig Belgisch kampioen, het shirt van Lotto. Naast Debusschere bestaat het team uit de Brit Alex Dowsett, de Portugees Ruben Guerreiro, de Australiër Nathan Haas, de Oostenrijker Marco Haller en de Russen Viacheslav Kuznetsov en Dmitrii Strakhov.