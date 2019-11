KOERS KORT. Kastelijn gaat door op elan - Belgische vrouwen verbeteren record ploegenachtervolging De wielerredactie

01 november 2019

Yara Kastelijn gaat door op elan

Na haar overwinning in Gavere afgelopen zondag heeft Yara Kastelijn nu ook de zege beet in de Koppenbergcross. “Ongelooflijk”, zei ze na afloop, “dit had ik voor de start van het seizoen nooit verwacht.”

“Eva ging heel snel die Koppenberg op en ik volgde in haar wiel”, aldus de Nederlandse winnares. “Eens in het veld lag het tempo niet zo hoog en nam ik de kop over. Ik versnelde en Eva kon niet volgen. Dan ben ik maar in mijn eentje doorgegaan en dat loonde.”

Op het eind kwam Worst nog stevig opzetten. “Ze maakte het me inderdaad niet gemakkelijk, vooral in de afdalingen bleek ze sterker, maar ik wist dat ik bergop beter was en indien ik de Koppenberg aanvatte met een beetje voorsprong, zat het wel snor. En dat gebeurde, het was heel lastig vandaag. Ik verbaas mezelf hier wel en ik ben blij dat ik nu twee keer zo goed uit de voeten kon in een klimkoers, want normaal moet ik het wel hebben van een snel parcours. Nu bewijs ik dat ik zo’n omloop ook aankan, al zat ik op het eind wel stikkapot.”

Europees kampioene Annemarie Worst moest uiteindelijk vrede nemen met een tweede plaats. “Ik naderde nog heel dicht op het eind, ik zag Yara ook voortdurend rijden, maar helaas kon ik het kloofje niet dichten. Nu goed, ze was heel sterk en verdient de zege. Zelf sukkelde ik wat met mijn bandendruk tijdens de wedstrijd en dat euvel raakte onderweg helaas niet verholpen.”

Belgische vrouwen verbeteren record ploegenachtervolging

Op de eerste manche van de wereldbeker baanwielrennen 2019-2020, die plaatsvindt in het Wit-Russische Minsk, hebben de Belgische vrouwen in de ploegenachtervolging een nieuw nationaal record neergezet. Ze klokten af in 4:21.097.

Daarmee doken ze bijna een seconde onder de vorige besttijd. Die dateerde van amper twee weken geleden op het EK in Apeldoorn waar Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky 4:21.933 neerzetten. Die vier, en Gilke Croket, verdedigen ook in Minsk de Belgische kleuren.

In het klassement eindigde het Belgische kwartet als zesde.

De Belgische mannen grepen gisteren met hun chrono van 3:57.722 in de kwalificaties naast de top acht (en de eerste ronde).

Moreno De Pauw vormt duo met Jan-Willem Van Schip in Rotterdam

Moreno De Pauw zal in de Zesdaagse van Rotterdam aan de zijde van de Nederlander Jan-Willem van Schip rijden. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

De Pauw, die na de winter zijn fiets opbergt, mikt in Rotterdam op een tweede zege. In 2018 was hij al eens de beste met Kenny De Ketele. Die vormt in Ahoy een duo met Robbe Ghys. “Moreno is een echte zesdaagse-specialist met veel ervaring en een sterk eindschot. Samen met Jan-Willem is hij zeker kandidaat om de Wooning Zesdaagse te winnen”, aldus wedstrijdleider Peter Schep.

De Zesdaagse van Rotterdam wordt van 2 tot 7 januari 2020 gereden. Ook Jasper De Buyst en Tosh Van der Sanden tekenen present, net als Niki Terpstra al heeft die nog geen partner.

Trek-Segafredo behoudt witte keuze

Trek-Segafredo stelde nu al haar truitjes voor volgend seizoen voor. De ploeg van Jasper Stuyven en Edward Theuns rijdt ook in 2020 met een wit shirt rond, net zoals de laatste maanden van het afgelopen seizoen. Tot aan de Tour de France koos de wielerformatie voor een uitrusting waar de rode kleur domineerde.

Followed by our men's @SANTINI_SMS 2020 kit.



Let us know what you think! #rouleurclassic

Arne Baers heerst bij junioren op Koppenberg

Arne Baers (Callant-Doltcini) heeft de Koppenbergcross bij de junioren op z’n naam gebracht. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Lennert Belmans en de winnaar van vorig jaar Yorben Lauryssen.

Geen Thibau Nys aan de start op de Koppenberg, wel een pak andere junioren en het was Lennert Belmans die als eerste de top rondde meteen na de start, gevolgd door Arne Baers, Yorben Lauryssen en Hugo Kars, Alvarado en Lorenzo Masciarelli zaten niet ver. In het veld sloot die laatste weer aan en nam hij al snel de kop.

Grote verschillen konden nog niet opgetekend worden na die eerste ronde, het was Baers die versnelde in de tweede van vier rondes. Enkel de Italiaan Masciarelli en de Nederlander Kars wisten zijn spoor te houden. Lennert Belmans volgde halfweg cross op acht tellen.

In de derde ronde namen Kars en Baers afscheid van Masciarelli, Belmans volgde op 20 tellen, titelverdediger Lauryssen op 40 seconden. Op Baers stond geen maat in het slot en door een valpartij verloor Kars steeds meer tijd op de leider en zag hij ook Belmans naderen in de strijd om plek twee. Kars viel volledig terug, Belmans reed naar plek twee en Lauryssen schudde nog een stevige slotronde uit de benen en snelde naar de derde podiumplek.

Bij de tweedejaarsjaarnieuwelingen was Iben Rommelaere aan het feest, voor Robbe Dhondt en de Luxemburger Mathieu Kockelmann. De Brit Oliver Akers toonde zich de sterkste bij de eerstejaarnieuwelingen en haalde het met ruim een halve minuut voorsprong op zijn landgenoot Max Greensill, onze landgenoot Antoine Jamil finishte als derde. Bij de meisjes toonde Zoe Backstedt zich de beste van het pak.