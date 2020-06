KOERS KORT. Kanstantsin Siutsou vier jaar geschorst wegens dopinggebruik Redactie

23 juni 2020

15u06

Kanstantsin Siutsou vier jaar geschorst wegens dopinggebruik

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Wit-Russische renner Kanstantsin Siutsou (37) een schorsing van vier jaar opgelegd. De vijfvoudige nationaal kampioen tijdrijden en ex-wereldkampioen bij de beloften testte in 2018 positief op epo bij een controle buiten competitie. Zijn team Bahrain Merida, waar zijn contract afliep, schorste hem met onmiddellijke ingang. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Siutsou was bezig aan zijn tweede seizoen bij Bahrain Merida. Eerder reed de Wit-Rus in het shirt van onder meer Dimension Data en Sky. Zijn laatste zege dateerde van april 2018 toen hij de Ronde van Kroatië won. Een negende plaats in de Giro (2011) is zijn beste uitslag in een grote ronde.

