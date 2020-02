KOERS KORT. Jürgen Roelandts opgenomen in selectie voor de Ruta del Sol Redactie

17 februari 2020

11u01

Belga

Movistar rekent op Jürgen Roelandts voor de Ruta del Sol

Jürgen Roelandts is maandag opgenomen in de selectie van Movistar voor de Ruta del Sol. De 66e editie van de Spaanse rittenkoers begint woensdag en duurt vijf dagen.

Roelandts vormt een team met de Spanjaarden Marc Soler, Enric Mas, Jorge Arcas, Antonio Pedrero en Sebastian Mora en de Portugees Nelson Oliveira.

De 34-jarige Vlaams-Brabander reed eerder dit seizoen al de Tour Down Under en de Clasica Almeria. Vorig jaar was hij er voor Movistar ook bij in de Ruta del Sol. De eindzege ging toen naar de Deen Jakob Fuglsang (Astana). Hij volgde op de erelijst Tim Wellens op.