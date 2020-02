KOERS KORT. Jürgen Roelandts opgenomen in selectie voor de Ruta del Sol - Lotto Soudal rekent op drie landgenoten in Andalusië Redactie

17 februari 2020

11u01

Bron: Belga 4

Lotto Soudal rekent in Andalusië op drie landgenoten

Van woensdag tot en met zondag vindt in Andalusië de 66e editie van de Ruta del Sol plaats. Lotto Soudal start met een vrij onervaren ploeg aan de Spaanse voorbereidingskoers. Bij Bahrain-McLaren verwelkomt Dylan Teuns voor het eerst kopman Mikel Landa.

Lotto Soudal rekent in Andalusië op drie landgenoten. Sander Armée is de ervaren gids voor tweedejaarsprof Harm Vanhoucke en neoprof Kobe Goossens. De Italiaan Stefano Oldani en de Brit Matthew Holmes zijn ook nieuw bij de ploeg. Holmes won in januari voor Lotto al een etappe in de Tour Down Under (WorldTour). De Pool Tomasz Marczynski en de Nederlander Brian van Goethem vervolledigen het team. Vorig seizoen won Lotto Soudal twee etappes in de Ruta del Sol met Tim Wellens. Ook in 2018 won hij een etappe en deed hij daar het eindklassement bovenop. Dit jaar verkiest Wellens een andere voorbereiding.

Bahrain-McLaren start de Ruta del Sol met zijn - op papier - misschien wel sterkste ploeg. Voor nieuwkomer Mikel Landa, Damiano Caruso en Sonny Colbrelli worden het de eerste competitiekilometers van het seizoen. Dylan Teuns is na de Ronde van Valencia van twee weken geleden toe aan zijn tweede rittenkoers. Teuns werd in Valencia derde in de tweede etappe. De Spanjaarden Ivan Garcia Cortina en Pello Bilbao en de Sloveen Matej Mohoric maken het team compleet.

Selectie Lotto Soudal:

Sander Armée (BEL), Tomasz Marczynski (Pol), Matthew Holmes (GBr), Brian van Goethem (Ned), Stefano Oldani (Ita), Harm Vanhoucke (BEL), Kobe Goossens (BEL).

Selectie Bahrain-McLaren:

Mikel Landa (Spa), Dylan Teuns (BEL), Ivan Garcia Cortina (Spa), Sonny Colbrelli (Ita), Damiano Caruso (Ita), Matej Mohoric (Sln), Pello Bilbao (Spa).

Movistar rekent op Jürgen Roelandts voor de Ruta del Sol

Jürgen Roelandts is maandag opgenomen in de selectie van Movistar voor de Ruta del Sol. De 66e editie van de Spaanse rittenkoers begint woensdag en duurt vijf dagen.

Roelandts vormt een team met de Spanjaarden Marc Soler, Enric Mas, Jorge Arcas, Antonio Pedrero en Sebastian Mora en de Portugees Nelson Oliveira.

De 34-jarige Vlaams-Brabander reed eerder dit seizoen al de Tour Down Under en de Clasica Almeria. Vorig jaar was hij er voor Movistar ook bij in de Ruta del Sol. De eindzege ging toen naar de Deen Jakob Fuglsang (Astana). Hij volgde op de erelijst Tim Wellens op.