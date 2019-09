KOERS KORT. Jumbo-Visma legt Australiër Chris Harper voor twee jaar vast De wielerredactie

27 september 2019

De Australische klimmer Chris Harper (24) debuteert volgend seizoen in de WorldTour aan de zijde van onder meer Wout van Aert en Laurens De Plus. Harper ondertekende een contract voor twee jaar bij Jumbo-Visma. Hij komt over van het Australische Team BridgeLane en maakt in 2020 zijn profdebuut. Dit jaar werd de klimgeit vierde in de Herald Sun Tour, won hij de Tour of Japan en was hij in alle klassementen en bergetappes de beste in de Tour de Savoie-Mont Blanc.

"Ik ben Team Jumbo-Visma erg dankbaar dat ik deze kans in de World Tour krijg”, zegt de Australische vicekampioen. “Het is de perfecte omgeving om me te ontwikkelen als renner. Daarbij hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de teamdoelen voor het nieuwe seizoen.”

"Chris heeft uitgeblonken in het continentale circuit. Wij denken dat er nog meer in zit en geven hem daarom een kans op World Tour-niveau", vult sportief directeur Merijn Zeeman aan.

