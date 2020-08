KOERS KORT. Jordi Meeus sprint naar tweede zege op rij in Ronde van Tsjechië - Opnieuw prijs voor David van der Poel Redactie

08 augustus 2020

17u34

Bron: Belga 0

Jordi Meeus sprint naar tweede zege op rij in Ronde van Tsjechië

Jordi Meeus heeft na de tweede ook de derde rit in de wielerronde van Tsjechië (2.1) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg van het Nederlandse SEG Racing Academy haalde het na 206,1 km af tussen Olomouc en Frydek-Mistek in een sprint voor de Duitser Max Kanter (Sunweb) en de Est Martin Laas (Bora-Hansgrohe). Kenneth Van Rooy en Amaury Capiot, allebei Sport Vlaanderen-Baloise, werden vierde en vijfde. Sean De Bie (Bingoal-Wallonie Bruxelles) kwam als zevende over de streep.

Vrijdag klopte Meeus in de sprint Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Donderdag ging de zege in de openingsetappe, een ploegentijdrit over 18,1 km in Unicov, naar het Australische Mitchelton-Scott. Luke Durbridge kreeg het geel. Morgen eindigt de rittenkoers met een etappe over 172,6 km van Mohelnice naar Sternberk. Voor Jordi Meeus is het zijn derde profzege. In 2018 was hij de beste in de Gooikse Pijl.

David van der Poel wint vierde etappe in Ronde van Vlaams-Brabant

David van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft de vierde rit van de Ronde van Vlaams-Brabant (2.12), met start en aankomst na 112,5 kilometer of 15 ronden, in Kumtich gewonnen. De 28-jarige Nederlander haalde het na een massasprint voor Toon Aerts en Jules Hesters. Eerder won Van der Poel de openingsetappe. Niels Merckx (Urbano CT) blijft leider in het algemeen klassement. Hij telt 4 seconden voorsprong op de Nederlander Tom Vermeer en 7 seconden op Van der Poel. De rit werd door de extreme hitte met 22,5 kilometer ingekort.

Van bij de start volgde de ene uitval de andere op. Na twee ronden muisden Quentin Venner, Yentl Bekaert en Jonas Rickaert, de winnaar van de derde rit, er vanonder. Yentl Bekaert moest zijn metgezellen na mechanisch defect evenwel laten rijden zodat Jonas Rickaert en Quentin Venner aan de tien resterende ronden, van elk 7,5 kilometer, konden beginnen met een voorsprong van 50 seconden op het peloton waarin ook geletruidrager Niels Merckx figureerde.

Met nog 20 kilometer voor de boeg ging Jonas Rickaert alleen op jacht naar de zege. Venner werd vrij snel opgeraapt door het peloton waarin het tempo stelselmatig de hoogte werd ingetrokken. Rickaert bleef fiks doorgeven maar werd nog voor het ingaan van de slotkilometer gegrepen door de grote groep. In de daaropvolgende massasprint haalde David van de Poel het. Meteen de vierde zege voor zijn team Alpecin-Fenix in deze rittenkoers.

Morgen valt het doek over de Ronde van Vlaams-Brabant. In Rillaar werken de renners nog 149 kilometer af, gespreid over 12 plaatselijke ronden. Meteen kennen we dan de opvolger van Johan Jacobs. Die haalde het vorig jaar voor Vito Braet en Ward Vanhoof.