KOERS KORT. Jolien D’Hoore verlengt met één jaar bij Boels-Dolmans en stopt nadien Wielerredactie

16 juni 2020

19u07 0

D’Hoore verlengt met één jaar

Jolien D’hoore heeft haar contract met Boels-Dolmans met een jaar verlengd. Dat maakte de Nederlandse formatie, die volgend jaar SD Worx als hoofdsponsor krijgt, vandaag bekend. Het wordt het laatste seizoen voor de 30-jarige Gentse.

“Ik heb niet lang getwijfeld toen de ploeg mij een nieuw contract aanbood”, zegt D’hoore. “Ik ben de enige Belgische in een Nederlandse ploeg en toch voelde ik me hier meteen thuis. Na het pechseizoen 2019, hoop ik om in het tweede deel van 2020 nog goed te presteren. Ik hoop dat de uitgestelde wedstrijden alsnog zullen doorgaan. Natuurlijk richt ik me dan op het Vlaamse werk. Dat ligt me het best, die klassiekers zijn thuiswedstrijden voor mij.”

Sportief manager Danny Stam heeft hoge verwachtingen van D’hoore. “Vorig jaar had ze pech door een sleutel- en elleboogbreuk en door de coronapandemie heeft ze zich dit seizoen nog niet kunnen bewijzen. Ik weet zeker dat ze erop gebrand is om volgend jaar in de kleuren van de Belgische hoofdsponsor SD Worx te schitteren. Ik verwacht een aantal mooie overwinningen van haar. In het voorjaar gaat ze zich richten op het Vlaamse werk, terwijl haar vizier na april op de Olympische Spelen in Tokio is gericht.”

Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde D’hoore brons in het omnium. Met Lotte Kopecky is ze de jongste jaren ook in de ploegkoers erg succesvol. Samen werden ze al wereldkampioen (2017) en Europees kampioen (2016). Stam ziet haar ook graag ook op het omnium uitkomen in Tokio. “Zeker nu de korte explosieve onderdelen uit het omnium zijn gehaald, kan ze voor een medaille gaan.”

“Maar de ploegkoers krijgt alle prioriteit”, zegt D’hoore. “Daarin zijn de medaillekansen het grootst. In Tokio zullen we dan wel zien wie op dat moment het sterkste is voor het omnium, Lotte of ik.”

Ook de Luxemburgse kampioene Christine Majerus blijft de ploeg trouw. Zij tekende voor twee jaar bij. Eerder verlengden olympisch kampioene Anna van der Breggen, Europees kampioene Amy Pieters, voormalig wereldkampioene Chantal Blaak en het Nederlandse talent Lonneke Uneken hun contract al.

Naesen op trainingskamp in de Ardèche

Oliver Naesen (AG2R) gaat van 23 tot 29 juni met een twaalfkoppige preselectie voor de Tour op trainingskamp in Chambon sur Lignon in de Ardèche. Meteen daarna reist Naesen naar Vaujany in de Isère. Hij zal er zich van 1 tot 10 juli met acht ploegmaats voorbereiden op de klassiekers. Ook zijn broer Lawrence en Stijn Vandenbergh maken deel uit van de klassieke kern. (MG)

Nederlands kampioenschap tijdrijden op woensdag 7 oktober

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Emmen zal woensdag 7 oktober gereden worden. Oorspronkelijk zou het kampioenschap in juni plaatsvinden, maar het werd uitgesteld wegens het coronavirus. Er werd de afgelopen weken door de organisatie, de gemeente en de Nederlandse wielerbond gezocht naar een geschikte datum na 1 september. Jos van Emden en Annemiek van Vleuten zijn de titelverdedigers.