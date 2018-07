KOERS KORT. Jolien D'hoore sprint naar zege in derde etappe Giro Rosa - Visconti snelt naar bloemen in Oostenrijk De wielerredactie

08 juli 2018

15u54

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0

D'hoore juicht in Giro Rosa

De derde etappe in de Giro Rosa (WorldTour) is een prooi geworden voor Jolien D'hoore. De renster van Mitchelton-Scott sprintte in Corbetta naar de dagzege, voor de Nederlandse Kirsten Wild (Wiggle High5) en de Amerikaanse Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing). Voor D'hoore is het haar tweede overwinning in de Italiaanse rittenkoers, nadat ze er vorig jaar haar eerste etappezege wist te boeken.

Een biljartvlakke rit, dat stond de rensters te wachten op dag drie van de Giro Rosa. Van en naar Corbetta moesten 132 razendsnelle kilometers worden verreden, verdeeld over acht lokale rondjes. Carmela Cipriani (Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti), Sara Penton (Team Virtu Cycling Women) en Chiara Perini (Top Girls Fassa Bortolo) reden een voorsprong bijeen van net geen twee minuten, wat de sprintersploegen allesbehalve deed zweten.

Bij het ingaan van de slotronde hadden de drie koplopers nog een voorgift van een minuut, waardoor een massasprint in de sterren stond geschreven. Op zeven kilometer van de streep was het einde verhaal voor de vluchters en werd de sprintvoorbereiding ingezet. Die sprint werd nog ontsierd door een valpartij in het slot en het was finaal D'hoore die aan het feest was, voor Kirsten Wild die zaterdag won. De Amerikaanse Alexis Ryan eindigde als derde.

Voor D'hoore is het haar derde zege van het seizoen. Eerder won ze al de Driedaagse Brugge-De Panne en de openingsrit van de OVO Energy Women's Tour. Morgen gaat de Giro Rosa verder met een grotendeels vlakke etappe naar Piacenza.

Giovanni Visconti bezorgt Bahrain Merida een nieuwe zege in Oostenrijk

De Ronde van Oostenrijk (2.1) blijft een speeltuin voor Bahrain Merida. De ploeg, die gisteren op de openingsdag een dubbelslag sloeg met Matej Mohori, zag vandaag Giovanni Visconti zegevieren. De Italiaan versloeg na 181,5 kilometer van Feldkirch naar Fulpmes/Telfes na een lastige finale de Nederlanders Michel Kreder (Aqua Blue Sport) en Huub Duijn (Veranda's Willems-Crelan). Hij neemt ook de leiderstrui over van zijn Sloveense ploegmaat.

Al snel vormden zeven renners de kopgroep van de dag. Naast Aaron Gate (Aqua Blue Sport), Davide Orrico (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), die zaterdag ook al vooruit reden, waren dat Marco Maronese (Bardiani-CSF), Andreas Hofer (Team Hrinkow Advarics Cycleang), Stefan Pöll (WSA Pushbikers), Marcel Neuhauser (Tirol Cycling Team) en Aljaz Jarc (Adria Mobil).

Het peloton gaf de kopgroep een voorsprong van maximaal twee minuten. Uiteindelijk zou die kopgroep, op de eerste klim van de dag, de Arlberg (11,4 km aan 6,2%), uit elkaar spatten. Het was uiteindelijk Neuhauser die als eerste de top rondde. De Oostenrijker kreeg in de afdaling het gezelschap van bergkoning Gate, Orrico en Hofer. Het viertal mocht de laatste tachtig kilometer aansnijden met een bonus van vijf minuten. Op de Imster Berg, de tweede klim van de dag, was het weer Neuhauser die Gate wist af te troeven voor de maximale aantal bergpunten.

Even zag het er rooskleurig uit voor de vier vluchters, maar de voorsprong smolt in de finale als sneeuw voor de zon. Het deed Gate en Orrico besluiten om er op de laatste klim van de dag vanonder te muizen. Het tweetal knokte voor wat ze waard was, maar werd in de slotfase ingerekend. Wat volgde was een lange sprintvoorbereiding naar de laatste kilometer, die gevoelig omhoog liep. Een ideale aankomst voor Giovanni Visconti, zo bleek. De renner van Bahrain Merida wist daar Michel Kreder (Aqua Blue Sport) en Huub Duijn (Vérandas Willems-Crelan) overtuigend te verslaan.

Door zijn zege neemt Visconti ook de leiderstrui over van ploeggenoot Mohoric. Morgen staat een bergrit op het programma naar de top van de gevreesde Kitzbüheler Horn.

Eerste opgever in Tour is bekend

De 26-jarige Ethiopiër Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo) heeft als eerste renner de Tour de France 2018 verlaten. In de tweede etappe tussen Mouilleron-Saint-Germain en La Roche-sur-Yon stapte Grmay vlak na de bevoorrading op een honderdtal kilometer van de aankomst in de volgwagen. Hij stond op de 138ste plaats in het algemeen klassement.

Pools team aan het feest in Roemeense rittenkoers

Het Poolse CCC Sprandi Polkowice heeft etappe 3a in de Sibiu Cycling Tour gewonnen. De ProContinentale wielerformatie was in een ploegentijdrit van 9,6 kilometer sneller dan Gazprom-Rusvelo en het continentale Elkov-Author. Vanavond volgt in de Roemeense rittenkoers nog een heuvelachtige slotrit.

- We put in a collective effort and everyone gave their best – member of the winning team, Adrian Kurek said after TTT, stage 3a of #SibiuTour. https://t.co/T7T8gjwwAY pic.twitter.com/J7XtekEW6K CCC SprandiPolkowice(@ CCCProTeam) link