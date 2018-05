KOERS KORT: Jolien D'hoore breekt sleutelbeen en moet vandaag nog onder het mes - koersdirecteur verwacht open strijd in Baloise Belgium Tour De wielerredactie

22 mei 2018

11u16

Bron: Belga

Pech voor D'hoore

Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) heeft gisteren haar sleutelbeen gebroken. Dat meldt D'hoore zelf op Twitter. De 28-jarige bronzenmedaillewinnares in het omnium op de Olympische Spelen viel tijdens een baanrace in Dudenhofen.

D'hoore, die ook Belgisch kampioen is op de weg, kwam tijdens de koppelkoers op de betonnen openluchtbaan van Dudenhofen in contact met een concurrente en viel op haar sleutelbeen. De dokters waren meteen ter plaatse en vreesden dat haar sleutelbeen gebroken was.

Vanochtend bevestigde D'hoore op haar Twitteraccount dat haar sleutelbeen effectief gebroken is en dat ze later op de dag geopereerd wordt.

Not how I wanted to end my madison yesterday in Dudenhofen. Broken collarbone... waiting for surgery later today. #badluck pic.twitter.com/rwAVKSaAv9 Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link

Ronde van België zoekt opvolger voor Jens Keukeleire

Van woensdag 23 mei tot en met zondag 27 mei vindt de 88ste editie van de Baloise Belgium Tour (cat. 2.BC), of de vroegere Ronde van België, plaats. Er komen met Lotto-Soudal, Katusha-Alpecin en Astana drie WorldTeams aan de start. De rest van het deelnemersveld wordt opgevuld met 11 professioneel continentale ploegen en 6 continentale teams.

De eerste twee ritten eindigen wellicht na een massasprint. Op vrijdag staat er in Bornem een individuele tijdrit op het programma. De 'koninginnenrit' volgt daags nadien met start en aankomst in Wanze, nabij Hoei. De Baloise Belgium Tour kent haar ontknoping op zondag 27 mei in Tongeren. Die slotrit wordt waarschijnlijk weer voer voor de sprinters.

De openingsetappe, van woensdag 23 mei, is er één met start en aankomst in het Oost-Vlaamse Buggenhout. Daarna gaat het naar Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Dendermonde om zo opnieuw naar Buggenhout te komen waar na 50 kilometer koers een eerste passage is aan de aankomstzone op de Provincialebaan. Daarna trekt men drie lussen via Sint-Amands, Steenhuffel, Merchtem, Opwijk, Lebbeke om de finish te bereiken na 178,8 kilometer.

Daags nadien gaat het vanuit Lochristi naar de kust. Dit met passages in Wachtebeke, Zelzate, Assenede, Kaprijke, Eeklo, Maldegem, Damme en Knokke-Heist. Daar ligt op de 'Wandelaar', na twee plaatselijke ronden van elk 19,4 kilometer, de aankomst.

In Bornem komen de tijdrijders aan hun trekken. Zij krijgen dan 10,6 kilometer af te werken op vlakke en veel rechte stroken.

De klimmers kunnen zaterdag hun hart bovenhalen tijdens de etappe met start en aankomst in het Waalse Wanze, nabij Hoei. Hierin steken een pak beklimmingen waaronder tweemaal de Muur van Hoei. De laatste hindernis is de helling Chemin de Comte (134 km). Deze situeert zich op 10 kilometer van de finish in Wanze.

De Baloise Belgium Tour wordt op zondag 27 mei afgesloten met een 166 kilometer vlakke etappe tussen Landen en Tongeren. Meteen kennen we dan de opvolger van Jens Keukeleire die het vorig jaar met 6 seconden voorsprong haalde van de Fransman Remi Cavagna en 11 seconden op de Duitser Tony Martin. Deze laatste twee zijn er nu niet bij.

Jens Keukeleire start als één van de favorieten voor de eindzege. De West-Vlaming maakt immers deel uit van de sterke Lotto Soudalploeg waar onder andere ook André Greipel en Jelle Vanendert present tekenen. De Deen Magnus Cort Nielsen is dan weer het speerpunt bij Astana. De snelle Bryan Coquard zal de eerste twee ritten uitgespeeld worden bij Vital Concept. In datzelfde geval verkeert ook Timothy Dupont bij Wanty-Groupe Gobert.

Koersdirecteur: "Het zal op enkele seconden aankomen"

Koersdirecteur Frank Hoste denkt dat het opnieuw een heuse strijd, beslecht met een handvol seconden, zal worden voor de eindzege. "Ik denk dat het opnieuw een zeer open koers wordt waar het op enkele seconden zal aankomen wie eindlaureaat wordt", stelt koersdirecteur Frank Hoste van de Baloise Belgium Tour. "Dit wordt sowieso een zeer onvoorspelbare rittenkoers. De bonificatiesprinten, de 'Gouden Kilometer', onderweg zullen weer zeer bepalend zijn voor het eindklassement. De eerste twee ritten zullen waarschijnlijk iets zijn voor de sprinters."

"De individuele tijdrit gaat over 10 kilometer. Niet kort, maar ook niet echt lang. Daar kunnen mannen in vorm ook al kleine verschillen maken op hun concurrenten. De sprinters van hun kant kunnen over die afstand eventueel de schade tot een minimum beperken. En dan volgt de 'koninginnenrit' in Wanze met hierin de beklimming van de befaamde Muur van Hoei. Afsluiten doen we in Tongeren. Wie weet kan daar nog een scheve situatie rechtgezet worden. De wind kan ginds in de open vlaktes immers een bepalende rol spelen. Ik reken alvast op een zeer open strijd", weet Frank Hoste

De ex-groene trui van de Tour de France van 1984 is de nieuwe koersdirecteur van de Baloise Belgium Tour. "Rob Discart kon door omstandigheden die taak niet waarnemen en daardoor kwam men bij mij terecht", verduidelijkt Frank Hoste. "Ik verdiende mijn sporen onder meer al in Gent-Wevelgem waar ik ook koersdirecteur ben. Voorts ben ik ook regulator in onder andere de Ronde van Vlaanderen. Ik ken dus het klappen van de zweep."