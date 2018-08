KOERS KORT. Jeugdtrainer tegen Terpstra: "Misschien ben je 's nachts wel een crimineel" - Gerrans (38) stopt - Van Garderen naar EF-Drapac MDB/TLB

07 augustus 2018

Niki Terpstra botst op jeugdtrainer tijdens trainingstocht

Quick.Step-renner Niki Terpstra was blij verrast toen hij op een trainingstocht een oude bekende tegen het lijf liep. "Ben ik aan het trainen, kom ik mijn oude jeugdtrainer tegen", vertelde Terpstra in een filmpje op zijn Instagram Story. "Daar fietste ik bij toen ik acht was. Toen was ik wel een lieve jongen, toch?" Trainer Joop had er zo zijn bedenkingen bij. "Ik weet niet hoe je nu bent. Misschien ben je ’s nachts wel een crimineel", lachte hij.

Tejay van Garderen wordt ploegmaat van Sep Vanmarcke

Tejay van Garderen heeft onderdak gevonden voor volgend seizoen. De 29-jarige Amerikaan verlaat het afscheidnemende BMC en komt vanaf 2019 uit voor EF-Drapac, de ploeg van landgenoot Sep Vanmarcke. De Amerikaan ondertekent er een contract voor één seizoen.

Van Garderen, ooit nog winnaar van de jongerentrui in de Tour, werkte in het verleden als junior nog samen met manager Vaughters. De overstap naar het enige Amerikaase WorldTour-team was dan ook een logische gevolg. "Ik ben niet meer van de jongsten, maar wel nog té jong om uit beeld te verwijden. Het klopt dat ik nogal wat downs heb gehad, maar ik wil me volgend jaar opnieuw bewijzen."

Quick-Step Floors rijdt ploegentijdrit op WK

De ploegentijdrit op het WK wielrennen in Innsbrück zal in september gereden worden door Quick.Step Floors. Daarmee komt de ploeg van Patrick Lefevere enigszins in de geschiedenisboeken, want het is de laatste keer dat er op het WK een ploegentijdrit komt.

De UCI (de Internationale Wielerunie) publiceerde de lijst van teams die zullen deelnemen aan de WK-ploegentijdrit op 23 september. Twaalf ploegen, waaronder dus Quick-Step Floors, zullen de 62 kilometer tussen ötztal en Innsbrück afleggen. De andere elf ploegen zijn AG2R La Mondiale, Astana, BMC, Bora-hansgrohe, Mitchelton-Scott, Movistar, Katusha Alpecin, Sunweb, Sky, Trek Segafredo en Lotto NL-Jumbo. Ook de continentale teams Tirol Cycling, Hrinkow Advarics Cycleang en Felbermayr-Simplon Wels zijn uitgenodigd.

Het is de laatste keer dat er een WK-ploegentijdrit wordt gereden, liet de UCI weten. Het huidige format bestaat sinds 2012, er wordt nagedacht over een nieuwe formule voor het WK van 2019 in het Britse Harrogate. Quick-Step Floors won de ploegentijdrit in zijn huidige vorm drie keer (2012, 2013 en 2016), BMC tweemaal (2014 en 2015) en Sunweb eenmaal (2017).

Laurens De Vreese verlengt bij Astana

Laurens De Vreese heeft zijn contract bij Astana Pro Team verlengd tot 2019. Dat liet de World Tour-ploeg vandaag weten. De 29-jarige De Vreese begint zo aan zijn vijfde seizoen bij de ploeg uit Kazachstan, waar hij vooral als knecht fungeert. Voor Astana reed hij ook voor Topsport Vlaanderen (2011-2013) en Wanty-Groupe Gobert (2014).

Richie Porte bevestigt deelname aan Vuelta

Richie Porte (BMC Racing Team) heeft bevestigd dat hij op 25 augustus aan de start van de Vuelta zal verschijnen in Málaga. Daar bestond immers wat onzekerheid over nadat de 33-jarige Australiër de Ronde van Frankrijk vroegtijdig moest verlaten na een val in de 9e etappe. Porte brak toen zijn sleutelbeen nadat hij enkele kilometers na het vertrek in Arras hard neerkwam.

Het wordt de dertiende deelname aan een grote ronde voor Porte, maar wel nog maar zijn tweede Vuelta. In 2012 eindigde hij 68e in het algemene klassement.

Loïc Vliegen trekt naar Wanty-Groupe Gobert

De 24-jarige Loïc Vliegen zal Greg Van Avermaet niet vervoegen bij de nieuwe ploeg van BMC, dat wordt gevormd rond CCC. Onze landgenoot zal vanaf 2019 voor Wanty-Groupe Gobert rijden. "Ik had bij BMC kunnen blijven en heb ook aanbiedingen van World Tour-teams ontvangen", vertelt Vliegen op de website van zijn nieuwe ploeg. "Maar ik constateer dat Wanty-Groupe Gobert groeit en de vele positieve feedback heeft me overtuigd. Het is een goede zaak om lid te worden van een Waals team met Waalse partners. Dit project groeit elk jaar en was een geweldige kans. "

"Ik heb een rol te vervullen bij Wanty-Groupe Gobert, dat is erg belangrijk voor mij. Ik heb veel ervaring opgedaan bij BMC en kon op een hoog niveau meedoen aan talrijke belangrijke wedstrijden. Ik heb veel geleerd, het is tijd om er nu gebruik van te maken. Ik zal mijn best doen om de komende twee jaar goede resultaten neer te zetten voor de ploeg. Dit is echt iets waar ik naar op zoek was: om vrijheid te krijgen in de klassiekers, vooral in de Vlaamse. Ik denk ook aan de Tour de France, omdat ik de Vuelta en de Giro al heb gereden. Ik zal alles doen om geselecteerd te worden en mezelf te tonen."

"Ik ken al veel mensen bij Wanty-Groupe Gobert, dus ik zal me snel thuis voelen. Ik train vaak met Boris Vallée, met wie ik zes seizoenen bij de jeugd in de ploeg reed. Ook Kevin Van Melsen ken ik goed. Ik kijk ernaar uit hun ploegmaat te worden, dus ik ben niet bang voor de overstap en integratie in de groep."

🚴‍♂️ TRANSFER ANNOUNCEMENT 🚴‍♂️@LoicVliegen joins Wanty-Groupe Gobert in 2019 🙌🙌



📰 FR/ENG/NL 👉https://t.co/HcKXzGUa66 pic.twitter.com/PkWflrEfWw Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link

"Het is belangrijk voor ons team, met twee Waalse partners, om een van de beste renners in het peloton te kunnen aantrekken", is Wanty-manager Jean-François Bourlart in zijn nopjes. "We zijn ervan overtuigd dat Loïc de kwaliteiten heeft om in klassiekers te schitteren. In die zin ben ik erg blij dat ik hem heb kunnen overtuigen om de komende twee jaar voor Wanty-Groupe Gobert te rijden."

Simon Gerrans hangt fiets aan de haak

Op 38-jarige leeftijd is het welletjes geweest, vindt Simon Gerrans. De Australische ploegmakker van Greg Van Avermaet bij BMC hangt zijn fiets namelijk aan de haak. "Hoewel ik op fysiek vlak nog goed presteer, is mijn passie voor de sport niet wat het geweest is", schrijft Gerrans in een open brief op de website van BMC.

"Het professionele wielrennen is te hard, tenzij je je er volledig op kan toeleggen. Ik ben gelukkig dat ik met mijn eigen beslissing afscheid kan nemen en ik voel dat het einde van dit seizoen het juiste moment is voor een nieuwe fase in mijn leven", gaat Gerrans verder. "Met betrekking tot mijn toekomst wil ik benadrukken dat ik niet op pensioen ga, ik verander van carrière." Gerrans wil nu eerst meer tijd besteden met zijn familie. "Familie is altijd al het belangrijkste voor mij geweest. Maar de voorbij twintig jaar hebben ze grote opofferingen gedaan en hebben ze mij enorm gesteund in mijn carrière."

Gerrans reed nog maar sinds dit jaar voor BMC, voordien was hij lange tijd actief bij Orica-GreenEdge. Hij telt in totaal 33 profzeges, waaronder Milaan-Sanremo in 2012 en Luik-Bastenaken-Luik twee jaar nadien. De Australiër won in zijn carrière in elk van de drie grote rondes een rit.

NEWS: "I am really happy to be able to walk away on my own terms and feel that the end of this season is the right time to transition to a new phase in my life." @simongerrans on drawing an end to his cycling career.



Read more from Simon in his open 🗒 👉 https://t.co/FqocqZG3mD pic.twitter.com/0E8M32XWUh BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link