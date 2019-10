KOERS KORT. Jelle Vanendert zegt Lotto Soudal adieu - Wanty-Gobert mag starten in alle eendagskoersen WorldTour De wielerredactie

24 oktober 2019

Jelle Vanendert na 11 jaar weg bij Lotto Soudal

Jelle Vanendert (34) verlaat Lotto Soudal na elf seizoenen. Dat bevestigt de WorldTourploeg op Twitter. Vanendert debuteerde in 2009 voor het toenmalige Silence-Lotto. Voordien droeg hij het shirt van Française des Jeux en Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen. De ranke klimmer, geen veelwinnaar, behaalde zijn mooiste zege in 2011 toen hij in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit met aankomst op Plateau de Beille op zijn naam schreef. Vorig jaar won Vanendert de etappe in Wanze in de Baloise Belgium Tour. Daarnaast verzamelde de Limburger enkele mooie podiumplaatsen. Zo werd hij twee keer tweede in de Amstel Gold Race (in 2012 en 2014) en één keer derde in de Waalse Pijl (in 2018). Vanendert zou zijn carrière vervolgen bij het procontinentale Wallonie-Bruxelles.

Zico Waeytens zet punt achter carrière

Zico Waeytens zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij bekend in een bericht op Twitter. “Als kleine jongen was het mijn droom een professionele atleet te worden. Die droom heb ik acht, negen jaar kunnen beleven. Ik ben zo trots op wat ik heb verwezenlijkt. Ik wil mijn ouders, broer en iedereen die mij tijdens mijn carrière heeft gesteund bedanken”, aldus Waeytens.

De West-Vlaming zette zijn eerste stappen in het profpeloton in 2012 bij Topsport Vlaanderen. Daarna droeg hij het shirt van Giant-Alpecin en opvolger Sunweb (2015-2017), Veranda’s Willems (2018) en Cofidis (2019). Zijn mooiste zege behaalde Waeytens in 2016 toen hij in Tongeren de snelste was in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour. Voor Giant-Alpecin startte Waeytens twee keer in de Ronde van Spanje (in 2015 en 2016). Dit seizoen was zijn beste uitslag een vijfde plaats in de GP La Marseillaise begin februari.

Startrecht voor Wanty-Gobert in alle eendagskoersen WorldTour

Wanty-Gobert mag volgend jaar deelnemen aan alle eendagswedstrijden uit de WorldTour. Dat bevestigt de Internationale Wielerunie (UCI) op zijn website. De Belgische procontinentale ploeg eindigde als nummer twee in de Europe Tour-ranking achter Total Direct Energie. Het Franse team, met Niki Terpstra (ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix) in de rangen, krijgt in 2020 een wildcard voor alle wedstrijden uit de WorldTour, dus ook de grote ronden (Giro, Tour, Vuelta).

De UCI bevestigde daarnaast dat negentien ploegen, waarbij Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal, voldoen aan de voorwaarden om een UCI WorldTourlicentie te krijgen voor de periode 2020-2022. Na 2022 zullen alleen de beste achttien ploegen een nieuwe licentie krijgen.

Coquard en Grondin blijven leider in Londen

De Fransen Bryan Coquard en Donovan Grondin hebben met succes hun leidersplaats verdedigd in de Zesdaagse van Londen. Het duo telt na de tweede wedstrijddag 171 punten. Dat zijn er drie meer dan de Italianen Elia Viviani en Simone Consonni. Nog vier andere duo's volgen in dezelfde ronde, onder hen Mark Cavendish en zijn gelegenheidsploegmaat Owain Doull, en de Nederlandse titelverdedigers Yoeri Havik en Wim Stroetinga.

Onder de zestien koppels zijn er geen Belgen.