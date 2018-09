KOERS KORT. Jasper Stuyven wint GP van Wallonië - Britten zetten op WK in op tweelingbroers Yates - Team Sunweb haalt talenten Redactie

12 september 2018

17u55

Bron: belga 0

Stuyven wint Grote Prijs van Wallonië

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft de Grote Prijs van Wallonië op zijn naam geschreven. De 26-jarige Belg bleef na 205,9 km tussen Blegny en de Citadel van Namen Dimitri Claeys (Cofidis) en de Fransman Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) voor. Op de helling van Ermeton, op goed 40 km van de meet, greep het peloton een kopgroep die lang vooraan reed. Verschillende renners waagden hierop hun kans, maar konden geen grote kloof slaan. Stuyven maakte dan toch het verschil, in zijn zog volgden heel wat concurrenten. Zij begonnen aan de typische finale naar de Citadel. Stuyven probeerde het opnieuw en kreeg Claeys in zijn wiel. Eerstgenoemde had uiteindelijk de beste benen en sprintte naar de zege. Stuyven volgt op de erelijst Tim Wellens op. De 27-jarige Limburger van Lotto-Soudal verscheen dit jaar niet aan de start.

Tweede ritzege voor Benfatto in China

Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de vijfde rit van de Tour of China gewonnen. De Italiaan klopte zijn landgenoot Jakub Mareczko en de Spanjaard Manuel Peñalver in de sprint. Benfatto won ook al de derde rit. Juan Sebastián Molano (Manzana Postobon) blijft leider.

Boy van Poppel verlaat Trek

Boy van Poppel (30) vertrekt na vijf jaar bij Trek-Segafredo. "De GP van Wallonië wordt een van mijn laatste wedstrijden voor Trek. Ik ga de ploeg na dit seizoen verlaten”, klinkt het op het Instagram-account van de Nederlander. "Ik ben dankbaar voor de steun die ik heb mogen ontvangen van de ploegleiding en mijn ploeggenoten. Laten we er een aantal fantastische laatste weken van maken.”

Kristina Vogel dankbaar voor steun: "Dit geeft me positieve energie"

De Duitse tweevoudige olympische kampioene Kristina Vogel, die bij een trainingsongeval eind juni gedeeltelijk verlamd raakte, heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de wereldwijde steun die ze de voorbije maanden ontvangen heeft. "Ik had nooit gedacht dat het zoveel teweeg zou brengen. Het was hartverscheurend en tegelijk heeft het me veel positieve energie gegeven", vertelde ze tijdens een persmoment in een Berlijns ziekenhuis. De 27-jarige elfvoudige wereldkampioene richt haar blik reeds op de toekomst. "Je moet de situatie aanvaarden. Ik wil terug een leven opbouwen, dat is belangrijk voor mij."

Vogel is sinds het begin van de week terug aan het sporten en is met een rolstoeltraining gestart. Daarnaast wil ze ook doorgaan als woordvoerster van de atletes bij de Internationale Wielerunie UCI. Komend weekend mag ze voor het eerst sinds het dramatische ongeval tijdelijk naar huis terugkeren. Voor Kerstmis hoopt ze het ziekenhuis voorgoed te verlaten. "Ik kijk er echt naar uit voor de eerste keer in drie maanden in mijn eigen bed te liggen en zelf te koken", besloot Vogel.

Kristina Vogel liep de zware blessure op 26 juni op bij een ongeval op training. Op de piste in Cottbus kwam het tot een botsing met een Nederlandse renster. Nadien ging ze in een ziekenhuis in Berlijn verschillende keren onder het mes en werd er een dwarslaesie vastgesteld, dat is een doorsnijding van het ruggenmerg in het dwarse vlak.

"Hoe je de zaak ook draait of keert, ik kan niet meer lopen", bekende ze vorige week in de Duitse pers. De ontsteltenis was meteen groot in het Duitse baanwielrennen, dat zijn meest succesrijke renster verliest. Haar Team Erdgas lanceerde na het ongeval een inzamelingsactie met de hashtag #staystrongkristina. Zo werd er al meer dan 120.000 euro ingezameld. Het geld zal ter beschikking gesteld worden van Vogels familie.

Britten zetten in op tweelingbroers Yates

Simon en Adam Yates zijn de kopmannen van de Britse selectie voor de WK-wegrit in Innsbruck op 30 september. Zoals verwacht ontbreken de namen van Tourwinnaar Geraint Thomas en Chris Froome in de selectie die werd bekendgemaakt. Simon, de huidige leider in de Vuelta, en Adam, vierde in de Tour van 2016, moeten een prominente rol kunnen spelen op het lastige klimparcours dat de renners in Oostenrijk krijgen voorgeschoteld.

"We kozen voor een sterk team met veel talent", zegt Stephen Park, topman binnen de Britse federatie. "Chris Froome en Geraint Thomas ontbreken maar dat was een gemeenschappelijke beslissing. Gezien de moeilijkheidsgraad van dit parcours moet elke renner zich 100 procent kunnen geven voor de ploeg. Als je rekening houdt met het ongelofelijke seizoen van G en Froomey, dan is het begrijpelijk dat zij zich niet willen engageren."

Thomas won in juli de Tour. Froome werd daarin derde en schreef in mei zijn eerste Giro op zijn naam. Naast de 26-jarige broers Yates bestaat het Britse team uit Hugh Carthy, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, James Knox, Ian Stannard en Connor Swift.

Team Sunweb haalt twee beloftenkampioenen

De Zwitserse wielrenner Marc Hirschi en de Deen Casper Pedersen rijden vanaf komend seizoen voor Team Sunweb. Beiden hebben een driejarig contract ondertekend bij de Duits-Nederlandse ploeg uit de WorldTour. Hirschi (20) is afkomstig uit de eigen opleidingsploeg, Pedersen (22) kwam dit jaar uit voor Aqua Blue Sport. Vorig jaar won hij de wegrace bij de Europese kampioenschappen voor beloften en een rit in de Ronde van Denemarken.

Hirschi werd dit jaar de opvolger van Pedersen als Europees wegkampioen bij de beloften. Hij heeft zich volgens de ploeg op alle terreinen onderscheiden met ritzeges in de Istrian Spring Trophy, Grand Prix Priessnitz Spa en de Tour Alsace. Van Pedersen wordt in de toekomst een rol verwacht met name in de Vlaamse klassiekers en als onderdeel van de zogenoemde sprinttrein. De twee beloften fietsen volgend jaar aan de zijde van onder meer Tom Dumoulin, Michael Matthews, Edward Theuns en Louis Vervaeke.