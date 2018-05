KOERS KORT: Jasper Stuyven blijft ondanks ruime interesse Trek trouw De wielerredactie

15 mei 2018

08u46 0 Wielrennen Ondanks de ruime interesse binnen het WorldTourpeloton, blijft Jasper Stuyven zijn huidig team Trek-Segafredo trouw. De 26-jarige Leuvenaar heeft zijn contract bij de Amerikaanse formatie immers met twee jaar verlengd. Dat maakte hij deze ochtend zelf bekend op Twitter.

Stuyven maakte in 2014 zijn profdebuut bij Trek en reed sindsdien voor geen enkele andere werkgever. In 2017 moest hij in het gedeelde kopmanschap met John Degenkolb in de Vlaamse klassiekers nog het onderspit delven, maar het afgelopen voorjaar haalde hij duidelijk de bovenhand met liefst zeven toptienplaatsen. Heel wat ploegen trokken dan ook duchtig aan zijn mouw, maar Stuyven kiest dus voor een langer verblijf bij Trek. Onze landgenoot hernam zondag in de Ronde van Californië (13-19 mei), blijft na afloop in de States voor een hoogtestage en rijdt vervolgens de Ronde van Zwitserland (9-17 juni) en het BK in Binche (24 juni) met het oog op een Tourselectie.

2⃣ more years with the @TrekSegafredo family! 😍💯 pic.twitter.com/5wRDcjdApt Jasper Stuyven(@ Jasperstuyven) link