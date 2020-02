KOERS KORT. Jakobsen pakt eerste zege van het seizoen - Bettiol wint tijdrit Ster van Bessèges ABD

09 februari 2020

16u10

Bron: Belga 1 Koers Kort De Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) heeft zondag de slotrit in de Ronde van Valencia gewonnen. Na 98 km van Paterna naar Valencia haalde hij het in de sprint van zijn landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en de Duitser John Degenkolb (Lotto Soudal). De eindzege van Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam niet meer in gevaar.

Twee sprints kregen we al voorgeschoteld in de Ronde van Valencia, twee keer was Groenewegen aan het feest voor zijn landgenoot Jakobsen. Zondag volgde de laatste kans en was de sprinter van Deceuninck-Quick.Step erop gebrand om de rollen om te keren.

Dan moest natuurlijk eerst de obligate vlucht van de dag ingerekend worden. Sergio Samitier (Movistar), Jon Agirre (Ken Parma), Francesco Romano (Bardiani-CFS) en Hugo Houle (Astana) sloegen de handen al vroeg in elkaar en verzamelden maximaal 1:35 bonus. Door toedoen van de sprintersploegen volgde een hergroepering op 8 kilometer van het eind.

Een sprint was onontkoombaar en Jakobsen werd in een zetel naar voren gebracht. Groenewegen raakte hem niet meer voorbij en dus boekte de Nederlandse kampioen zijn eerste overwinning van het seizoen, de zevende voor Deceuninck-Quick.Step.

De eindwinst van Tadej Pogacar kwam niet meer in het gedrang. Hij houdt zes seconden voorsprong over op de Australiër Jack Haig en op Tao Geoghegan Hart. Dylan Teuns finisht net zoals vorig jaar als vijfde in het klassement, op 23 tellen. Pogacar volgt op de erelijst Ion Izagirre op.

🚴‍♂️ | Fabio Jakobsen wint de afsluitende etappe in de Ronde van Valencia! #VCV2020 pic.twitter.com/h2Lrj75VmO Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Tijdrit voor Bettiol, eindwinst voor Cosnefroy in Ster van Bessèges

De slottijdrit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1) kwam zondag op naam van Alberto Bettiol. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen legde het parcours van 10,7 km in Alès af in 15:13, negen seconden sneller dan zijn ploegmaat Magnus Cort. Pierre Latour (AG2R) finishte als derde op 15 seconden. De eindwinst komt op naam van Benoît Cosnefroy (AG2R), die 13 seconden overhoudt op Bettiol.

Bettiol legde het vlakke parcours met op het eind een klimmetje af aan een gemiddelde van 41,19 km per uur. Eerste landgenoot werd Gijs Van Hoecke op 39 seconden van de winnaar.

Voor Bettiol is het zijn tweede profzege, zijn eerste was winst in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Ook in 2019 etaleerde Bettiol zijn kunnen al in een tijdrit vlak voor Vlaanderens Mooiste: hij werd toen tweede in de Tirreno-Adriatico, na winnaar Victor Campenaerts. Bettiol finisht als tweede in de eindstand. De eindwinst gaat naar Benoît Cosnefroy, vorige week ook al winnaar van de GP La Marseillaise.