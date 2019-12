KOERS KORT. Jakob Fuglsang is kopman van Astana in Giro

Redactie

14 december 2019

21u31 1

De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van Astana in de komende Giro. En de Colombiaan Miguel Ángel López zal voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Frankrijk rijden. Dat bleek op de officiële ploegvoorstelling van de Kazachse formatie op stage in het Spaanse Calpe. Laurens De Vreese is de enige Belg in het team van Alexander Vinokourov.

“Het wordt een fantastisch moment er opnieuw bij te zijn in de Ronde van Italië”, stelt Jakob Fuglsang, dit jaar winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. “Het is één van de mooiste koersen op de kalender. (...) Ik zal voor het eerst de kopman van Astana zijn in de Giro. Het is een grote eer en tegelijkertijd een grote uitdaging voor mij. Daarna zal ik in dienst rijden van Miguel Ángel López in de Tour. Ook de Olympische Spelen zijn een belangrijk doel in 2020.”

“Ik zal debuteren in de Tour”, aldus Miguel Ángel López. “Het wordt een grote uitdaging. Ik zal mijn best doen in topvorm aan de start te verschijnen.” López reed de voorbije jaren telkens de Giro en de Vuelta. In 2018 eindigde hij in beide rondes op de derde plaats. Dit jaar werd hij zevende in de Giro en vijfde in de Ronde van Spanje.

Astana rekent op de Kazach Alexey Lutsenko in de Ronde van Vlaanderen en de Ardennenklassiekers. Daarna zal hij Miguel Ángel López bijstaan in de Tour, waar hij ook een etappe hoopt te winnen. Net als Fuglsang wil Lutsenko nadien schitteren in de olympische wegrit.

De Astana-renners in 2020: Alexander Aranburu (Spa), Zhandos Bizhigitov (Kaz), Manuele Boaro (Ita), Hernando Bohorquez (Col), Rodrigo Contreras (Col), Laurens De Vreese (BEL), Fabio Felline (Ita), Daniil Fominykh (Kaz), Omar Fraile (Spa), Jakob Fuglsang (Den), Yevgeniy Gidich (Kaz), Jonas Gregaard Wilsly (Den), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Hugo Houle (Can), Ion Izagirre (Spa), Gorka Izagirre (Spa), Miguel Angel Lopez (Col), Alexey Lutsenko (Kaz), Davide Martinelli (Ita), Merhawi Kudus (Eri), Yuriy Natarov (Kaz), Vadim Pronskiy (Kaz), Oscar Rodriguez (Spa), Luis Leon Sanchez (Spa), Nikita Stalnov (Kaz), Harold Tejada (Col), Aleksandr Vlasov (Rus) en Artyom Zakharov (Kaz).

Yorben Lauryssen wint bij junioren in Ronse

Yorben Lauryssen heeft de juniorencross in Ronse op zijn naam gebracht. De renner van Callant-Doltcini haalde het voor zijn ploegmaat Jetze Van Campenhout en Emiel Verstrynge. Eerder dit jaar won Lauryssen ook al de Superprestige in Boom. Bij de meisjes junioren was de Nederlandse Puck Pieterse aan het feest. De Europese kampioene haalde het voor landgenotes Isa Nomden en Ilse Pluimers.

Ryan Kamp was de beste bij de beloften. De Nederlander haalde het voor onze landgenoten Gerben Kuypers en Joran Weysure. Yentl Bekaert blijft leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.