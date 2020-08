KOERS KORT. Ivan Garcia Cortina naar Movistar - INEOS met ijzersterke bezetting naar Dauphiné

10 augustus 2020

Ronde van Guangxi afgelast door coronavirus

De Ronde van Guangxi (WorldTour), die van 15 tot 20 oktober in China moest plaatsvinden, is geannuleerd vanwege de coronacrisis, zo maakte organisator Wanda Sports bekend. “Op aanraden van de overheid worden internationale sportcompetities in China geannuleerd”, klinkt het in een korte mededeling.

Zowel de wedstrijd bij de mannen (15-20 oktober), als die bij de vrouwen (20 oktober) gaat niet door. Op de WorldTour-kalender van volgend jaar staat de wedstrijd geprogrammeerd van 14 tot 19 oktober.

De Ronde van Guangxi werd voor het eerst gereden in 2017 en leverde met Tim Wellens meteen een Belgische eindwinnaar op. In 2018 was de Italiaan Gianni Moscon er de beste, vorig jaar ging de eindzege er naar de Spanjaard Enric Mas.

Ivan Garcia verlaat Bahrain McLaren voor Movistar

Ivan Garcia Cortina verlaat eind dit seizoen Bahrain McLaren voor Team Movistar. Bij de Spaanse WorldTour-formatie tekende de 24-jarige Spanjaard een contract voor drie jaar.

Ivan Garcia mikt vooral op de eendagswedstrijden en probeert af en toe ook een rit mee te pikken in de wielerrondes. Zo was hij afgelopen maart nog de beste in de derde etappe van Parijs-Nice. Als kasseiliefhebber hoopt hij zich in de toekomst ook in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen te laten zien.

“Na vier jaar bij hetzelfde team is het tijd voor verandering”, laat de Spanjaard weten in een mededeling van zijn team. “De tijd is rijp voor nieuwe doelen, uitdagingen en dromen. Met eindwinst in Parijs-Roubaix streven het team en ik dezelfde droom na.”

Geen BK wielrennen voor junioren in Middelkerke

Het gemeentebestuur van Middelkerke annuleert het BK wielrennen voor junioren dat plaats zou vinden op zaterdag 5 september in Middelkerke. “Door de verschillende coronamaatregelen wordt het moeilijker om een goed, voor het publiek interessant, BK te organiseren”, klinkt het vandaag in een mededeling.

“Middelkerke nam zich voor om verschillende BK’s te organiseren. Elk jaar een BK. Maar daar moet nu op teruggekomen worden. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten: stewards en politiemensen worden voor coronagerelateerde taken ingezet en koersen met een beperkt publiek, maar een hoge verkeerstol, is niet wenselijk.”

“Voor een fietsgekke gemeente wilden we kost wat kost de wedstrijd laten doorgaan”, klinkt het bij schepen van Sport Henk Dierendonck (LDD). “Maar de coronapandemie laat het niet toe. Eerder moest het gemeentebestuur andere grote activiteiten in september annuleren, waaronder het populaire Bier aan Zee en Landbouwweekend. Voor het BK werden nog oplossingen gezocht. De wil is er, maar praktisch werd het moeilijk. Zeker als je zware verkeersmaatregelen dient te hanteren, zonder dat inwoners en verblijvers de koers langs het parcours kunnen volgen.”

Team INEOS met ijzersterke line-up naar Dauphiné

Team INEOS zal met wat een Tourploeg zou kunnen zijn deelnemen aan de Dauphiné. De zeven renners die woensdag (12/08) aan de start staan zijn: Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Jonathan Castroviejo, Pavel Sivakov, Michal Kwiatkowski en Dylan Van Baarle. Die eerste drie wonnen samen al zes keer de Ronde van Frankrijk. Een ploeg boordevol ervaring die in Frankrijk vooral de strijd zal moeten aangaan met het blok van Jumbo-Visma.

Gaudu moet passen voor de Dauphiné

Groupama-FDJ zal het in de Dauphiné zonder David Gaudu moeten klaren. De 23-jarige Fransman kampt met spijsverteringsproblemen en raakt niet fit tegen woensdag, dat laat de ploeg weten. Op die manier verliest kopman Thibaut Pinot z’n eerste luitenant bergop.

De Franse formatie brengt volgende zeven renners aan de start van de Dauphiné woensdag (12/08): Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Stefan Küng, Matthieu Ladagnous, Sébastien Reichenbach, Bruno Armirail en Antoine Duchesne. De Franse rittenwedstrijd eindigt zondag (16/08).

