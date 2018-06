KOERS KORT: Italiaan loopt hallucinante oogblessure op - Devenyns maakt comeback na maanden blessureleed Redactie

13 juni 2018

11u30 0

De comeback van Devenyns

Dries Devenyns mag vrijdag eindelijk weer zijn rugnummer opspelden. Onze landgenoot bij Quick.Step verschijnt aan de start van de Omloop van het Hageland, zijn eerste koers in iets meer dan drie maanden tijd. Devenyns gaf op 14 maart op in Parijs-Nice met rugproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie. Devenyns onderging een operatie en moest de fiets één maand laten staan.

"Na de ingreep heb ik de eerste vier weken niets gedaan, behalve wat rondgewandeld. De vier weken daarna waren wel intensief met heel veel core-trainingen en lage intensiteit op de fiets. Ik heb op dit moment geen idee hoe het met mijn conditie gesteld is, maar het gevoel is nu al enkele weken weer goed."

In het Hageland kan Devenyns rekenen op de steun van landgenoot Pieter Serry, al ligt het zwaartepunt van de Quick.Step-selectie wel bij de sprinters. Zo verschijnen Elia Viviani, Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen alle drie samen aan de start.

Het gezwollen oog van Celano

Een schrikwekkende foto op Twitter van wielerploeg Caja Rural-Seguros RGA. Het Spaanse team meldde net voor de Route d'Occitanie dat Danilo Celano niet aan de start verschijnt door een oogblessure. De 28-jarige Italiaan werd gestoken door een insect met een enorme zwelling tot gevolg.

De Italiaan in Spaanse loondienst zou na een maand zonder wedstrijden weer hervatten in de Franse rittenkoers. Hij wordt vervangen door Antonio Molina

Danilo Celano no podrá estar finalmente con sus compañeros en La @RouteOccitanie por un pequeño problema con un insecto que le impide montar en bici 🙁. ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/7Ua9ybte9N Team Caja Rural-RGA(@ CajaRural_RGA) link