KOERS KORT. Italiaan Canola sprint naar zege in Ronde van Utah, Hermans blijft leider Wielerredactie

17 augustus 2019

09u00

Bron: Belga 0

Canola sprint naar zege in Ronde van Utah, Hermans blijft leider

Marco Canola (Nippo Vini Fantini) heeft vrijdag de vierde rit in de Ronde van Utah (2.BC) op zijn naam geschreven. De dertigjarige Italiaan haalde het na 86,5 kilometer in en om Salt Lake City in een sprint met een grote groep voor de Amerikanen Travis McCabe (Floyd’s Pro Cycling) en Brendan Rhim (Araphoe-Hincapie p/b BMC). Ben Hermans (Israel Cycling Academy) finishte als negende en blijft leider.

Het is voor Canola zijn negende profzege. De Italiaan won twee jaar geleden ook al een rit in Utah. Zijn grootste overwinning is een rit in de Giro in 2014.

De vijfde en voorlaatste etappe van de Ronde van Utah heeft zaterdag als start- en aankomstplaats Canyons Village. Er moet 128 kilometer afgelegd worden, met drie forse beklimmingen onderweg. Ben Hermans hoopt zich dit jaar te verzekeren van de eindzege in Utah. Vorig jaar strandde hij op de tweede plaats in het eindklassement.