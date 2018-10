KOERS KORT. Italiaan Benfatto sprint naar zege in Ronde Hainan Redactie

29 oktober 2018

Benfatto spurtwinnaar in Hainan

Marco Benfatto (Androni Giocattoli - Sidermec) heeft de zevende rit in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. De 30-jarige Italiaan haalde het na 127,3 km tussen Wuzhishan en Sanya in een massasprint voor zijn landgenoten Imerio Cima (Nippo- Vini Fantini- Europa Ovini) en Andrea Guardini (Bardiani-CSF). De Nederlander Raymond Kreder (Team UKYO) kwam als vijfde over de streep en behoudt de gele leiderstrui. De dertiende Ronde van Hainan eindigt woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia).

Top 3 in Sanya:

1. Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec)

2. Imerio Cima (Nippo Vino Fantino)

