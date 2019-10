KOERS KORT. Iserbyt past voor Boom maar start wel in Bern - Kopecky tiende op EK omnium, De Vylder achtste Redactie

18 oktober 2019

22u13 0

Lindsay De Vylder eindigt als achtste

Lindsay De Vylder is als achtste geëindigd in het omnium op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. De Europese titel ging naar vicewereldkampioen Benjamin Thomas uit Frankrijk.

De Vylder startte sterk in de niet-olympische scratch (10 km) met een zesde plek op 21 deelnemers. De 24-jarige Oost-Vlaming mengde zich in de tempokoers (10 km) niet in de tussenspurt. Aan zijn zevende plek aan de eindstreep hield onze landgenoot een elfde plek over. In de afvallingskoers liet De Vylder zich halverwege verrassen, waardoor hij vrede moest nemen met de twaalfde plek. Onze landgenoot speelde geen rol van betekenis in de afsluitende puntenkoers (15 km), waardoor hij uiteindelijk met 89 punten op de achtste plaats strandde in de eindstand.

In de strijd om het goud stond er geen maat op Benjamin Thomas. De 24-jarige Fransman nam de leiding na de tempokoers en bouwde zijn voorsprong op de concurrentie verder uit in de afvalling en de puntenkoers. Met 173 punten had de wereldkampioen van 2017 een mooie voorsprong op de Deen Lasse Norman Hansen (163 ptn) en de Brit Oliver Wood (150 ptn). Olympisch kampioen Elia Viviani (123 ptn) werd zesde.

Tiende plaats voor Kopecky in omnium, Wild verlengt titel

Lotte Kopecky is vrijdag geworden in het omnium op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. Onze landgenote sprokkelde over vier disciplines 87 punten. De Nederlandse Kirsten Wild verlengde voor eigen publiek haar Europese titel met 116 punten. Op het podium werd de wereldkampioene in het omnium geflankeerd door de Britse Laura Kenny (114 ptn) en de Wit-Russische Tatsiana Sharakova (112 ptn).

Kopecky opende in de namiddag met een elfde plaats op de scratch (7,5 km). Het niet-olympisch nummer werd na 30 ronden gewonnen door de Britse Laura Kenny. In de daaropvolgende tempowedstrijd (7,5 km) mengde Kopecky zich niet in de tussensprints, maar in de eindsprint werd ze vijfde. Daardoor eindigde de Antwerpse op de twaalfde plek. In een incidentrijke afvallingskoers kwam Kopecky ‘s avonds zwaar ten val, waarna ze vrede moest nemen met de negende plek. Titelverdedigster en publiekstrekker Kirsten Wild nam dankzij haar zege in de afvalling de leiding voor de afsluitende puntenkoers (10 km). Daarin slaagde Kopecky erin een ronde te pakken, maar in het klassement geraakte ze niet meer weg van de tiende plek.

In de strijd voor Europees goud trok Wild aan het langste eind. Het is al haar tweede titel in Apeldoorn, na ook de zege in de afvallingskoers.

Piet Allegaert tekent bij Cofidis

Piet Allegaert zet zijn wielercarrière verder bij Cofidis. Allegaert (24) komt over van Sport Vlaanderen - Baloise en ondertekende een contract voor twee seizoenen. Hij wordt bij Cofidis, dat eerder topsprinter Elia Viviani aantrok, de derde Belg naast Dimitri Claeys en Kenneth Vanbilsen. Bij Cofidis rekenen ze op Allegaert voor de klassiekers en de sprints. Eerder deze maand toonde hij zijn snelle benen door de Tour de l’Eurométropole in Doornik te winnen.

“Ik ben heel blij dat ik naar zo’n belangrijke en prestigieuze ploeg mag komen”, zegt Allegaert. “Cofidis is een van de belangrijkste Franse teams en ik ben blij dat ik van de staf de kans krijg om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten. Ik wil ook Sport Vlaanderen - Baloise bedanken dat ze mij deze kans gunnen. Ik hou van de klassiekers maar hoop ook de kans te krijgen om Elia Viviani en Christophe Laporte mee te helpen aan sprintzeges.”

Michael Hepburn blijft bij Mitchelton-SCOTT

De Australiër Michael Hepburn heeft zijn contract bij Mitchelton-SCOTT verlengd tot eind 2021. Hepburn (28) rijdt al sinds 2012 voor het team en groeide er uit tot een gewaardeerde helper die af en toe zelf ook scoort. Zo won hij in 2014 een tijdrit in de Ronde van Qatar (voor Lars Boom) en werd hij dat jaar ook nationaal kampioen tegen de klok. Deze zomer reed hij voor de tweede keer de Tour uit. Ook vier Girodeelnames staan op zijn actief. Als baanrenner verzamelde hij een rist medailles op WK’s.

Weemaes past voor individuele achtervolging op EK baanwielrennen

Sasha Weemaes neemt morgen niet deel aan de individuele achtervolging op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. Dat bevestigt de Belgische wielerbond in een bericht op Twitter. De 21-jarige Waaslander kiest ervoor zich voluit op de 1 km tijdrit van zondag te concentreren. Woensdag kwam Weemaes in actie in de ploegenachtervolging. Met Kenny De Ketele, Robbe Ghys en Rune Herregodts eindigde hij als zevende.

.@sashaweemaes will NOT compete in tomorrow's Individual Pursuit. He chooses to focus on Sunday's 1 Kilometer Time Trial #EuroTrack19 📷 @facepeeters pic.twitter.com/ZNIT4wRCiv Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Iserbyt past voor Boom maar start wel in Bern

Met de Superprestige in Boom en de Wereldbeker in Bern krijgen de veldrijders een zwaar programma voorgeschoteld komend weekend. Eli Iserbyt is leider in beide klassementen, maar past voor de wedstrijd in Boom om optimaal aan de start te staan in Zwitserland.

Iserbyt won de eerste twee Wereldbekers in de Verenigde Staten en is leider in het klassement. Verder won hij ook in Gieten afgelopen weekend en bezet hij dus eveneens de leidersplaats in de Superprestige, die acht manches telt.

De West-Vlaming heeft een vast contract bij de Superprestige, maar niet voor de wedstrijden in Boom en Zonhoven en ondanks zijn zege dus vorige week komt daar geen verandering in. “We blijven de planning behouden”, klinkt het bij Pauwels Sauzen-Bingoal. “Eli start alleen in Bern.” Overigens won Iserbyt vorig jaar de wedstrijd in Bern bij de beloften.

“Ik zet alles op dat klassement in de Wereldbeker”, zei Iserbyt nog afgelopen zondag. “Op mijn leeftijd kan ik nog niet de drie klassementen combineren, de Superprestige is dit seizoen nog geen doel.”

Iserbyt leidt het klassement in de Wereldbeker met 160 punten, 20 meer dan Toon Aerts, Gianni Vermeersch staat derde met 120 punten. Bij de dames topt de Tsjechische Katerina Nash het klassement met 150 punten, de Canadese Maghalie Rochette is tweede met 135 punten, de Amerikaanse Clara Honsinger staat derde met 125 punten. Zowel Rochette, als Honsinger zijn er niet bij in Bern.

Geen Iserbyt, en ook geen Michael Vanthourenhout in Boom trouwens die ziek is en alles op Bern zet. Met Laurens Sweeck is dus slechts één kopman van Pauwels Sauzen Bingoal van de partij. Toon Aerts van Telenet-Baloise Lions, vorig jaar tweede in Boom na winnaar Mathieu van der Poel, neemt eveneens deel. Quinten Hermans, tweede in Gieten, kan tot slot een gooi doen naar de leidersplaats op het terrein De Schorre. Bij de dames leidt Ceylin del Carmen Alvarado, voor Sanne Cant en Yara Kastelijn in de Superprestige.

Deceuninck-Quick.Step haalt neef van Alaphilippe bij technische staf

Franck Alaphilippe en Vasilis Anastopoulos treden bij Deceuninck-Quick.Step in dienst als coaches. Franck Alaphilippe is de neef van Julian, het goudhaantje van de 'Wolfpack'. Hij was ook al trainer van de Franse toprenner. "Ik ga hard werken om de ploeg te helpen zijn status te behouden als beste team van de wereld en om de mooiste races te winnen. Mijn droom is een renner naar de wereldtitel te loodsen", zegt Franck Alaphilippe.

Anastopoulos schreef geschiedenis als eerste Griekse profrenner. Liefst zeventien keer kroonde hij zich tot nationaal kampioen. "Het is een eer deel uit te maken van de beste ploeg ter wereld", zegt hij. "Ik kijk ernaar uit met de ploeg de doelen te bereiken, te blijven winnen en te proeven van de Wolfpackspirit.” Het duo zal bij Deceuninck-Quick.Step werken aan de zijde van coaches Tom Steels en Koen Pelgrim.

Join us in giving a warm welcome to the newest #TheWolfpack members, two experienced coaches who will join Deceuninck - Quick-Step as of 2020, Vasilis Anastopoulos and Franck Alaphilippe: https://t.co/hAn1MyARLx

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/4WV17f4qCs Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

De Buyst en Van der Sande in Zesdaagse Rotterdam

Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande rijden begin 2020 samen de Zesdaagse van Rotterdam. De Nederlandse organisatie bevestigde vandaag hun komst. “Als je puur naar hun kwaliteiten kijkt, horen ze zeker bij de favorieten”, onderstreept wedstrijdleider Peter Schep. “Jasper en Tosh rijden eerst nog in de Zesdaagse van Gent en zullen daarna alleen maar sterker worden. Daarnaast vertrekken ze na hun optreden in Rotterdam meteen naar de Tour Down Under, dus ze willen in die periode echt goed in vorm zijn.” De Wooning Zesdaagse vindt van 2 tot en met 7 januari plaats in de Rotterdam Ahoy. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn de laatste Belgische winnaars (in 2018).