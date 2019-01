KOERS KORT. Intussen in Frankrijk: Van Aert wint met twee minuten voorsprong - Alvarado de beste in Brussels Universities Cyclocross De wielerredactie

06 januari 2019

17u04

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 1

Intussen in Frankrijk: Van Aert wint met twee minuten voorsprong

Wout van Aert was er niet bij in de Brussels Universities Cyclocross, wél stond hij aan de start van de Cyclo-Cross International de La Mézière. En de wereldkampioen liet er in Bretagne geen gras over groeien. Van Aert gooide de tegenstand al vroeg overboord en bouwde nadien zijn voorsprong ronde na ronde uit. ‘t Werd dus een eenvoudige overwinning voor Van Aert - zijn derde van het seizoen. Clément Venturini werd tweede, op liefst twee minuten. Quinten Hermans mocht als derde mee op het podium.

Ceylin del Carmen Alvarado soleert naar grootste succes in Brussel

Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft in Brussel de zevende manche in de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De 20-jarige Nederlandse haalde het met bijna driekwart minuut voorsprong op Loes Sels. Laura Verdonschot finishte als derde op 59 seconden. Wereldkampioene Sanne Cant kwam ten val en moest vrede nemen met een zevende plaats, op twee minuten. Ze ziet haar voorsprong in het klassement op Sels ook stevig slinken.

Lucinda Brand, smaakmaker van de voorbije weken, Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst en Eva Lechner lieten Brussel links liggen. Dus konden enkele andere rensters hun kans grijpen en dat deed Del Carmen Alvarado al van bij de start. Cant volgde in tweede positie, Sels in derde. Al in de eerste ronde sloeg Del Carmen Alvarado een klein kloofje. Bij de eerste doortocht aan de finish had de in de Dominicaanse Republiek geboren Nederlandse tien seconden voor op Cant. Die voorsprong zou ze in de tweede ronde verder uitdiepen. Sels, Cant en Verdonschot gingen met drie in de achtervolging, maar na twee rondes keken ze tegen een achterstand van 31 seconden aan.

In de derde konde kwam Cant ten val toen ze zich op een loopstrook mistrapte. Ze zakte daardoor naar de vijfde plaats en zou niet meer in de voorste regionen terugkeren. Intussen reed Loes Sels alleen op een tweede plaats, Verdonschot volgde wat verder en voelde de hete adem van Katie Compton. De Amerikaanse sloot aan bij de Limburgse, maar zette zichzelf weer buitenspel door een opeenvolging van technische fouten.

Del Carmen Alvarado boekte haar eerste grote overwinning bij de elite. Haar vorige zege dateerde van 2016, toen ze in China een kleinere wedstrijd won. Wel kroonde ze zich dit seizoen al tot Europees kampioene bij de beloften.

Lander Loockx slaat dubbelslag bij beloften

Lander Loockx heeft de Brussels Universities Cyclocross bij de beloften gewonnen. De renner van Creafin-Tüv Süd haalde het voor Toon Vandebosch en de Nederlander Maik van der Heijden en heroverde zo de leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee.

Van der Heijden bepaalde na de start het tempo. Het eerste rondje werd eentje om het parcours en elkaar te peilen. Zeven koplopers doken de tweede ronde in. Loockx nam het commando over en ging op zoek naar de bonificatieseconden. Hij greep de volle buit, 15 seconden, en sloeg in geen tijd een grote kloof. Achter hem volgden Van Der Heijden, Vandebosch en Andreas Goeman. Vandebosch ontdeed zich even van zijn metgezellen, maar zou uiteindelijk opnieuw in een groep van vijf terecht komen met Niels Derveaux, Mees Hendrikx, Van der Heijden en Goeman.

Dat kwintet keek halfweg tegen een achterstand van een halve minuut aan. Loockx was gaan vliegen, de strijd om de ereplaatsen bood meer spanning. Derveaux, Goeman en Van der Heijden reden weg bij hun metgezellen, Vandebosch moest even naar adem happen, maar reed in de slotronde toch opnieuw naar het trio en sprintte zelfs nog naar de tweede plaats, op 36 seconden van de winnaar. Van Der Heijden finishte als derde, Derveaux werd vierde, op 39 seconden, en is de leidersplaats kwijt aan Loockx. Met nog één manche te gaan, zondag 9 februari in Lille, heeft Loockx zes seconden voor op Derveaux.

Ryan Cortjens verovert in veldrit Brussel zege bij junioren

Ryan Cortjens heeft de Brussels Universities Cyclocross bij de junioren op zijn naam gebracht. Hij haalde het voor Witse Meeussen en Wout Vervoort.

Voor het eerst werd een wedstrijd georganiseerd op en rond de campus VUB en ULB in Brussel. Met 25 junioren kwamen ze aan de start en het was Witse Meeussen die al meteen in de eerste ronde het commando nam. In geen tijd snelde hij naar een voorsprong van 20 seconden, achter hem volgde een trio met Lennert Belmans, Wout Vervoort en Ryan Cortjens die blijkbaar iets trager uit de startblokken was geschoten.

Halfweg cross liet Cortjens zijn ploegmaten van IKO-Beobank achter en ging hij op zoek naar de leider. Bij het ingaan van de slotronde telde hij zeven seconden achterstand op Meeussen en dichtte hij alsnog de kloof op de schuine kant. Wat later ontdeed hij zich ook van Meeusen en pakte hij de zege met acht tellen voorsprong op de junior die het grootste deel van de wedstrijd alleen op kop reed.

Het is al de negende zege van het seizoen voor Ryan Cortjens, waarvan zeven overwinningen in december. Al moest hij de voorbije twee wedstrijden wel vrede nemen met een vierde plaats in Baal en een derde stek in Diegem.

Freiberg pakt Australische wielertitel op de weg, Fouché wint in Nieuw-Zeeland

Michael Freiberg (Australian Cycling Academy - Pro Racing Sunshine C) heeft zich gekroond tot Australisch wielerkampioen op de weg. In Nieuw-Zeeland ging de titel naar James Fouché (Team Wiggins Le Col).

Freiberg hield na 185,6 kilometer in Buninyong Chris Harper (Team BridgeLane) achter zich. Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) vervolledigde het podium. Caleb Ewan van Lotto-Soudal mikte vooraf op de titel, maar reed de wedstrijd niet uit. Zijn teammaat Adam Hansen eindigde als twintigste. Bij de vrouwen ging de zege naar Sarah Gigante, voor Amanda Spratt en Sarah Roy.

Fouché reed in Nieuw-Zeeland na 159 kilometer als eerste over de meet. Kees Duyvesteyn (Cycling Otago) en Tom Scully (EF Education First) maakten het podium vol. Georgia Christie won bij de vrouwen, voor Deborah Paine en Michaela Drummond.

🇦🇺@MichaelFreiberg of 🇦🇺@aca_cycling wins 🇦🇺@CyclingAus National Championship #RoadNats pic.twitter.com/HLtUVSm5zQ World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Backaert verlengt officieel bij Wanty

De deal is nu ook officieel. Frederik Backaert (28) blijft een jaar langer bij Wanty-Groupe Gobert. Hij tekende een verlengd verblijf tot eind 2019. “Het is een opluchting om bij Wanty-Gobert te kunnen verlengen. Ik ben altijd zelfverzekerd en gemotiveerd gebleven, dus ik ben al een hele poos geleden aan mijn voorbereiding begonnen. Om fris te blijven voor de start van het seizoen koos ik ervoor om de afgelopen weken in België te vertoeven. Maar dat betekent niet dat ik heb stilgezeten. Zo klokte ik afgelopen week nog 700 trainingskilometers. Ik kies dit jaar voor een aangepaste voorbereiding richting klassiekers, met de Challenge Mallorca, Tour de Provence en Volta Algarve op het programma. Ik kan niet wachten om terug te keren in de groep, met de wil om me te laten zien in de klassiekers en een ticket te bemachtigen voor de Tour de France. Ook het Belgisch kampioenschap, met enkele kasseistroken in mijn thuisregio Brakel, spreekt me aan.”

Ploegleider Hilaire Van der Schueren is een tevreden man. “Backaert blijft een belangrijk element in onze klassieke ploeg. Ik reken ook op ‘Backy’ in de sprintvoorbereiding. Ik verwacht hem in vorm vanaf het openingsweekend, met de Omloop en Le Samyn. Onze groep Flandriens is in de breedte versterkt met de komst van Aimé De Gendt en Loïc Vliegen. Onze ploeg voor 2019 telt 21 renners, op die manier kunnen we focussen op twee programma’s en UCI-punten sprokkelen over heel Europa.”

Some exciting news to start your Sunday with 😊



Frederik "Backy" Backaert completes Wanty-Gobert for 2019 🔥🔥🔥



📰 FR/NL/ENG 👉 https://t.co/3m4hqErngs pic.twitter.com/AFnU2aIJUk Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link

Denen nog steeds aan leiding in Zesdaagse van Rotterdam

De Denen Lasse Norman Hansen en Marc Hester blijven na de derde dag van de zesdaagse van Rotterdam aan de leiding.

Ze namen de leiding na de tweede dag over van de Nederlander Niki Terpstra en de Fransman Thomas Boudat, die na de eerste dag aan kop stonden. Vorig jaar wonnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw de zesdaagse van Rotterdam. De Ketele vormt in 2019 een duo met Robbe Ghys. Zij staan voorlopig vijfde, op een ronde.

De Pauw rijdt samen met de Nederlander Pim Ligthart. Na de derde dag volgen zij op de negende plaats, op vijf rondes. Jules Hesters en Bryan Boussaer staan tiende, ook op vijf ronden. Stijn Steels, de zesde Belgische deelnemer, is gekoppeld aan de Nederlander Jan-Willem van Schip. Zij rukken op naar de derde stek op een ronde. Het duo pakte de zege op de koppelkoers XL en verzamelde ook de meeste punten in de puntenkoers.

Stand na dag 3:

1. Hansen-Hester - 170 punten

2. Torres-Mora - 155 punten en 1 ronde

3. Van Schip-Steels - 151 punten en 1 ronde

4. Terpstra-Boudat - 135 punten en 1 ronde

5. De Ketele-Ghys - 115 punten en 1 ronde

6. Havik-Stroetinga - 125 punten en 2 ronden

7. Beukeboom-Van Zijl - 64 punten en 4 ronden

8. Grasmann-Zijlaard - 19 punten en 4 ronden

9. Ligthart-De Pauw - 81 punten en 5 ronden

10. Hesters-Boussaer - 32 punten en 5 ronden

11. Staniszewski-Pszczolarski - 64 punten en 6 ronden

12. Sinkeldam-Pieters - 38 punten en 6 ronden