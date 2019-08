KOERS KORT. Ineos gooit ritwinnaar Angliru in laatste instantie uit Vuelta-selectie DMM

22 augustus 2019

Elissonde vervangen door De la Cruz, renner zelf weet niet eens waarom

Late wijziging in de selectie van Team Ineos voor de Vuelta. Kenny Elissonde wordt ingeruild voor David de la Cruz. De Fransman kreeg na een hele dag reizen richting Spanje geen uitleg van de ploegleiding. Elissonde moet morgen weer het vliegtuig op naar huis.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Elissonde de Vuelta zou rijden. De La Cruz zou dan deel uitmaken van het achttal dat voor Team Ineos in de Tour of Britain zou starten. “Ik was eerste reserve”, deed Elissonde zijn verhaal bij Cyclingnews. “Maandagavond kreeg ik het nieuws dat ik toch de selectie had gehaald.”

Gisteren vertrok Elissonde dan naar Spanje. “Ik reisde de hele dag en landde rond 18 uur om dan een telefoontje te krijgen van Fran Millar (de CEO van Team Ineos, red.). Ze vertelde dat ze de selectie alsnog hadden gewijzigd en dat De la Cruz daardoor toch in de Vuelta zou starten. Ik ken de reden niet eens.”

Ook bij Team Ineos wenste er niemand te reageren. Feit is wel dat Elissonde na dit seizoen vertreken voor Trek-Segafredo gaat rijden. De Fransman zal er in dienst koersen van Vincenzo Nibali. Zijn niet-selectie voor de Vuelta betekent ook dat Elissonde dit jaar geen grote ronde zal gefietst hebben. Vorig jaar maakte hij nog deel uit van de ploeg die Chris Froome aan zijn magistrale winst in de Giro hielp. In 2013 won hij als 22-jarige een rit in de Vuelta met aankomst op de Angliru.

Deceuninck-Quick.Step rekent op Viviani in Hamburg

In één van zijn laatste wedstrijden van het seizoen moet Elia Viviani het doen voor Deceuninck-Quick.Step in Hamburg. De 30-jarige Italiaan krijgt voor de EuroEyes Cyclassics de steun van Mikkel Honoré, Yves Lampaert, Michael Morkov, Fabio Sabatini, Florian Sénéchal en Petr Vakoc. Het wordt Viviani’s eerste wedstrijd in de Europese kampioenentrui. Vorig jaar won hij in Hamburg.

“We kijken met vertrouwen uit naar deze wedstrijd. De koers past goed bij Elia. Onze ploeg is gericht op een sterke lead-out, dus we hopen op een goed resultaat. Het sleutelmoment zal zoals gewoonlijk de Waseberg zijn. Daar wordt altijd nerveus gekoerst. Het is cruciaal om daar in een goeie positie te zitten”, gaf ploegleider Geert Van Bondt verder uitleg bij de selectie en de wedstrijd. .

Meurisse klaar voor najaar ondanks knieblessure

Xandro Meurisse is hersteld van zijn knieblessure na een val in de finale van de derde rit van de BinckBank Tour. Onze landgenoot moest vorige week opgeven in de Belgisch-Nederlandse wielerronde. Intussen maakte Wanty-Gobert bekend dat hij alweer genezen is.

“In de finale van de derde rit van de Binck Bank Tour liep ik bij een valpartij een knieblessure op” vertelt Meurisse op de website van de ploeg. “Eerst werd gevreesd voor een gescheurde pees, maar uiteindelijk werd vastgesteld dat het slechts een kneuzing was. Mijn gedwongen opgave was hard om te verduren. Enerzijds voor mezelf, omdat ik klaar was om een goed eindklassement te rijden, en anderzijds voelde ik me schuldig ten op zichte van de ploeg, omdat ik mijn verantwoordelijkheid als kopman voor de Ardennenrit en het klassement niet meer kon opnemen.”

“Ik heb mijn knie twee dagen de tijd gegeven om goed te herstellen en intussen ervaar ik op de fiets geen last meer en heb ik stevige trainingen in kunnen lassen. Na een mislukte Binck Bank Tour, heb ik samen met het team een nieuw doel uitgezocht. Na de Druivenkoers in Overijse en de GP Scherens in Leuven, kom ik in actie in de OVO Energy Tour of Britain, gevolgd door de reeks wedstrijden in Italië. Vorig jaar presteerde ik al goed in die Ronde van Groot-Brittanië, met onder andere twee top 10 plaatsen, en ik heb er vertrouwen in dat ik dit jaar nog dichter bij de overwinning kan eindigen. Die ongeplande extra dagen rust door de blessure zorgen ervoor dat ik fris aan de start zal staan. Mijn ploegmaten uit de Ronde van Frankrijk zijn momenteel zeer goed op dreef, mijn gevoel op training geeft aan dat ik hun spoor zou kunnen volgen.”