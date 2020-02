KOERS KORT. Indrukwekkende Higuita slaat dubbelslag in Colombia - Na Dumoulin stelt ook ploegmaat Kruijswijk seizoensstart uit Redactie

14 februari 2020

22u28 1

Indrukwekkende Higuita slaat dubbelslag in Colombia

Sergio Higuita (EF Pro Cycling) heeft de vierde etappe in de derde editie van de Tour Colombia (cat. 2.1) gewonnen. Na 168,6 kilometer van Paipa naar Santa Rosa de Viterbo liet de 22-jarige Colombiaan zijn landgenoot Egan Bernal en de Fransman Julian Alaphilippe achter zich.

Higuita is ook de nieuwe leider. Hij lost Jonathan Klever Caicedo af en heeft nu tien seconden voor op zijn Ecuadoraanse teamgenoot. De Colombiaan Daniel Felipe Martinez is eveneens op tien seconden derde. Tourwinnaar Bernal is op 50 seconden vierde, Girowinnaar Richard Carapaz op 56 seconden vijfde.

Voor Higuita is het de derde profzege. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta en eerder dit jaar kroonde hij zich tot nationaal kampioen.

Vlasov toont zich de sterkste bergop in Ronde van de Provence

Aleksandr Vlasov (Astana) heeft de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De Rus soleerde na 174,9 km van Aubagne naar La Ciotat bergop naar de zege voor de Nederlander Wilco Kelderman (Sunweb) en de Kazak Alexey Lutsenko (Astana). Hij is ook de nieuwe leider met 28 seconden voorsprong op Kelderman.

Met vier beklimmingen onderweg: de Col de l’Espigoulier, de Col de la Coutronne, de Côte de Mazaugues en de Côte du Brûlat en op het eind de Route des Crêtes kreeg het peloton een zware etappe voorgeschoteld. Jonas Koch, Cyril Barthe en Victor Lafay kleurden de etappe met een vroege vlucht en pakten maximaal negen minuten bonus op het peloton.

Aan de voet van de Côte de Brûlat, op 25 kilometer van de streep, telden ze nog slechts 30 seconden bonus op het peloton. Koch rondde de top nog alleen, maar het peloton zat op z’n hielen. Op de steile aankomststrook trok Kelderman fel van leer, maar zonder succes. Astana pakte hem terug waarna hun Russische kampioen Aleksandr Vlasov in de aanval trok.

Hij soleerde naar zijn derde profzege, na een rit in de Ronde van Oostenrijk en het nationaal kampioenschap, beiden vorig jaar.

Watch Aleksandr Vlasov’s way to glory on #TDLP2020 stage 2.🏆



After an amazing teamwork, Aleksandr finished it off perfectly!👌🏻



pic.twitter.com/uYdcBeBOpK Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Na Dumoulin stelt ook ploegmaat Kruijswijk seizoensstart uit

Na Tom Dumoulin heeft Jumbo-Visma een nieuwe tegenvaller moeten incasseren. Ook Steven Kruijswijk begint later dan gepland aan het nieuwe seizoen. Waar Dumoulin kampt met de naweeën van een buikvirus, wordt ook Kruijswijk langzamer gebracht. De Nederlandse nummer 3 van de Tour de France van 2019 laat daardoor Parijs-Nice (start op 8 maart) schieten en begint pas op 23 maart met de Ronde van Catalonië aan zijn seizoen.

Kruijswijk miste het trainingskamp in januari in Alicante wegens knieklachten. “Toen is besloten zijn seizoensbegin uit te stellen”, aldus een woordvoerder van Jumbo-Visma tegen het Algemeen Dagblad. “Van die knie heeft Steven al een tijdje geen last meer. Hij traint inmiddels ook weer normaal. Hij gaat de komende weken op hoogtestage, maar om geen stappen over te slaan in het lange proces heeft hij Parijs-Nice geschrapt. Plannen zoals in december gepresenteerd, zijn uiteraard niet in beton gegoten. Er wordt her en der wel eens wat gewijzigd als de situatie daar om vraagt.”

Ex-roeier blijft George Bennett voor in Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden

Hamish Bond heeft het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden gewonnen. De voormalige roeier legde de 39 km met start en finish in Cambridge af in 46:53 (gem. 49,91 km/u). Hij haalde het met 15 seconden voorsprong op George Bennett (Jumbo-Visma), ex-winnaar van de Ronde van Californië. Dylan Kennett (St George CYT) vervolledigde het podium op 1:23.

Hamish Bond, 34, gooide als roeier hoge ogen op Olympische Spelen en WK’s. In de twee zonder stuurman werd hij twee keer olympisch kampioen (in Londen en Rio). De Nieuw-Zeelander heeft ook acht wereldtitels op zijn erelijst. Sinds 2017 concentreert Bond zich voluit op het fietsen. Een jaar later leverde dat al een eerste nationale titel in het tijdrijden op. Vorig jaar werd hij tweede na Patrick Bevin.

Stuyven en Theuns starten voor Trek-Segafredo in Rond van de Algarve

Met Jasper Stuyven en Edward Theuns stuurt Trek-Segafredo twee Belgen naar de Ronde van Algarve. De Portugese rittenkoers start volgende week woensdag (19 februari) en duurt vijf dagen. Stuyven (27) reed dit seizoen al de Challenge Mallorca, voor Theuns (28) wordt het de eerste koers van 2020.

De selectie wordt geleid door de Italiaan Vincenzo Nibali, die zijn broer Antonio in steun krijgt, en de Nederlander Bauke Mollema. Voor beide kopmannen wordt het hun seizoensdebuut. De Nederlander Koen de Kort en de Ier Ryan Mullen vervolledigen het zevental.

“We brengen een sterke en uitgebalanceerde ploeg aan de start”, zegt teamdirecteur Steven de Jongh. “Bij Nibali en Mollema zullen we dagelijks nagaan in welke mate hun vormpeil het toelaat om met de besten mee te doen. Ze zijn heel gemotiveerd om het seizoen op de best mogelijke manier te starten.” Voor de sprints rekent De Jongh op Stuyven en Theuns.