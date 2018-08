KOERS KORT. Horner keert terug in het peloton - Wellens eindwinnaar in Wallonië, Debusschere pakt slotrit - Greipel vindt onderdak bij Fortuneo-Samsic De wielerredactie

01 augustus 2018

16u38 4

Debusschere wint laatste rit, Tim Wellens pakt eindzege in Wallonië

In de Tour wou het niet lukken voor Lotto-Soudal, in de Ronde van Wallonië des te meer. Na de zege van Tim Wellens in de tweede rit was het in de slotetappe de beurt aan Jens Debusschere. De 28-jarige West-Vlaming haalde het in een massasprint net voor Alvaro Hodeg van Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere stak net voor de laatste rechte lijn al de hand uit naar de zege met een late uitval van Rémi Cavagna. De Fransman werd echter gegrepen, waardoor Lotto-Soudal het met Debusschere kon afmaken. De zege komt bovendien niet alleen, want Tim Wellens kroonde zich in Waremme tot eindwinnaar. Quinten Hermans, de ritwinnaar van gisteren, verloor zijn eerste plaats in het klassement tijdens de slotrit. Een dubbelslag dus voor Lotto-Soudal.

Horner komt terug in het peloton

Vergeet Davide Rebellin, want met Chris Horner is er nog een ouderdomsdeken terug in het peloton. De 46-jarige Amerikaan sukkelde sinds de Tour van 2014 met een chronische bronchitis, maar maakt nu dus zijn rentree in het wielrennen. Horner, winnaar van de Vuelta in 2013, start zondag in de Ronde van Colombië. Vorig jaar maakte hij ook al even een comeback op het nationale kampioenschap wegwielrennen in de VS, maar dat was geen succes.

België en Nederland lanceren samen U23 Road Series

Belgian Cycling en de Nederlandse KNWU slaan de handen in elkaar: in overleg met de clubs organiseren beide wielerbonden vanaf volgend seizoen een nieuw regelmatigheidscriterium voor de beloften met een reeks wedstrijden in België en Nederland. Op die manier hopen ze de U23-categorie op te waarderen, zo maakte Belgian Cycling bekend.

Met de oprichting van de U23 Road Series bieden de Belgische en Nederlandse wielerbond de U23-renners van beide landen een reeks van negen wedstrijden van maximaal 170 kilometer aan, kalendermatig en geografisch evenwichtig verdeeld. Vijf koersen worden afgewerkt op Belgisch grondgebied, vier keer gaat het peloton aan de slag in Nederland. Na afloop van elke wedstrijd zullen drie leiderstruien worden uitgereikt. De rangschikking wordt opgemaakt op basis van de behaalde punten: een geel shirt bekroont de primus in het algemeen klassement, de witte trui is voorbehouden voor de beste eerstejaars, de drager van het groene exemplaar sprokkelde het meeste punten in het sprintklassement. De U23 Road Series gaan van start op 3 maart met Brussel-Opwijk, de grote finale vindt plaats op 15 september in Nederland met de Omloop van Midden-Brabant.

Het gros van het peloton - maximaal 150 renners groot - wordt telkens gevormd door twintig teams die in elke wedstrijd van start zullen gaan. De rij van elf Belgische ploegen wordt hoofdzakelijk uitgemaakt door clubploegen, aangevuld met de continentale U23-teams en een selectie die samengesteld wordt door de bondscoach.

Quick-Step Floors geeft jonge Deen en Hongaar kans als stagiair

De Deen Mikkel Frolich Honoré (Team Waoo) en de Hongaar Barnabas Peak (World Cycling Center) worden in de rangen van Quick-Step Floors opgenomen als stagiair. Dat bevestigt de Belgische WorldTourploeg op zijn website.

De 21-jarige Honoré is afkomstig uit Denemarken maar verhuisde op zijn achttiende naar het Kempische Geel. De Deen wordt als een veelzijdige allrounder omschreven. Hij won het Circuit de Wallonie en haalde top tien-noteringen in Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en Piccolo Giro di Lombardia.

De voorbije zes weken was de jonge Deen buiten strijd door een breukje in de hand. "Ik hoop in augustus weer te racen en mijn topvorm terug te vinden, zodat ik het team kan helpen en mezelf kan bewijzen", zegt hij. "Ik kijk ernaar uit bij te leren over tactiek en hoe je races wint. Dit team heeft iets speciaals, de wolfpackmentaliteit, en daarom ben ik blij en trots dat ik het vertrouwen krijg van deze ploeg."

De 19-jarige Peak maakte onlangs indruk in het Hongaars kampioenschap tijdrijden door, ondanks zijn jeugdige leeftijd, de naaste concurrentie op ruim twee minuten te rijden. Hij verzamelde ook ereplaatsen in de Vuelta al Bidasoa en werd vorig jaar tweede in de Ronde van Hongarije.

"Het was toen ik begon te fietsen mijn droom een WorldTourploeg te kunnen vervoegen. Ik had nooit durven denken dat het meteen bij de beste ploeg zou zijn", aldus de jonge Hongaar.

Selectie voor San Sebastian

Nog bij Quick.Step werd de selectie voor de Clasica San Sebastian bevestigd. De ploeg van manager Patrick Lefevere trekt met een mix van renners die uit de Tour en uit de Ronde van Oostenrijk komen. Kopman is Julian Alaphilippe, de Fransman wordt omringd door Kasper Asgreen (Den), Rémi Cavagna (Fra), Bob Jungels (Lux), James Knox (G-Br), Jhonnatan Narvaez (Ecu) en Pieter Serry (Bel).

We are delighted to welcome into the team our two talented and versatile stagiaires @MikkelHonore and @PBarnaP: https://t.co/EMeLUA59qL

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/sKfyZMIocB Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Greipel vindt onderdak bij Fortuneo-Samsic

André Greipel weet waar zijn toekomst ligt. De 36-jarige Duitser sprint voortaan voor Fortuneo-Samsic, het professioneel continentale team van Warren Barguil, zo meldt L'Equipe vandaag. Hij tekent er een contract voor één jaar.

Zo komt er voor de 'Gorilla' een einde aan een periode van acht jaar bij Lotto-Soudal. Daar voelde hij een gebrek aan vertrouwen richting toekomst, waarna hij besloot de onderhandelingen definitief af te breken. Met de Australiër Caleb Ewan (Michelton-Scott) heeft de formatie wel al een nieuw speerpunt beet.

Kwiatkowski en De Gendt kritisch over voorstel UCI-voorzitter

Nog uit het kamp van Lotto-Soudal liet Thomas De Gendt zich gisteren opmerken met een opvallende tweet. Onze landgenoot reageerde op de sociale netwerksite op de voorstellen van UCI-voorzitter David Lappartient. De Fransman speelt naar eigen zeggen met het idee om de ploegen in de Ronde van Frankrijk nog kleiner te maken en wel zo de dominantie van sterke ploegen als Team Sky inperken.

Niet naar de zin van Thomas De Gendt, die ietwat cynisch reageerde. "Laten we dan enkel ritten van 65 kilometer doen, hoogtestages, avondeten en bevoorradingszones verbieden, enkel twee drinkbussen water en 2000 calorieën per dag toestaan en kiezen voor fietsen met vier versnellingen en geen remmen."

Ook Michal Kwiatkowski was kritisch over het voorstel van Lappartient. "Als Sagan domineert dan is dat opwindend, als Quick.Step baas is in de klassiekers is dat opwindend en als BMC in het ploegentijdrijden wint dan is het ook opwindend. Enkel bij Team Sky is het zogezegd saai. Moeten we daarom het wielrennen op zijn kop zetten?"

Sagan dominance = exciting.

Quick Step classics dominance = exciting.

BMC ttt dominance = exciting.

Sky grand tours dominance = boring, so let's turn cycling upside down. Michał Kwiatkowski(@ kwiato) link

Only 65km stages, no trainingcamps allowed, no dinners, no feedzones, only 2 bottles per day, max 2000 calories per day. Cyclists can’t draft for longer than 20 seconds. Only 4 gears allowed. No brakes, F1 starts everyday and pepperspray before each start. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Matti Breschel verlengt bij EF Education First-Drapac

Matti Breschel zal ook volgend seizoen de kleuren van EF Education First-Drapac dragen. De 33-jarige Deen zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij de Amerikaanse WorldTourploeg, waar hij teamgenoot is van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.

Breschel is prof sinds 2005. Op zijn erelijst staan onder meer een rit in de Vuelta (2008), Dwars door Vlaanderen (2010) en het Deens kampioenschap op de weg (2009). Hij stond ook twee keer op het WK-podium: zilver in 2010 (na Hushovd) en brons in 2008 (na Ballan en Cunego).

"Ik heb niet lang moeten nadenken om hier bij te tekenen", zegt de Deen. "Ik kijk nu al uit naar de klassiekers. Jongens als Sep Vanmarcke helpen geeft mij heel veel inspiratie."

Theuns vervangt Ten Dam in San Sebastian

Edward Theuns vervangt Laurens ten Dam bij Team Sunweb in de Spaanse WorldTour-koers Clasica San Sebastian. Ten Dam viel dinsdag bij het criterium in Surhuisterveen hard op zijn linkerschouder. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij daarbij zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Ten Dam moet morgen worden geopereerd en kan naar schatting zes weken niet koersen. "Ik ben natuurlijk zeer teleurgesteld. Ik keek ernaar uit om na zo'n succesvolle Tour weer te koersen, dus het is jammer om door zo'n blessure aan de kant te moeten staan. Nu richt ik me volledig op mijn herstel", aldus Ten Dam op de website van Team Sunweb. Vorig jaar was de Pool Michal Kwiatkowski de beste in de Clasica. De laatste Belgische winnaar is Philippe Gilbert in 2011.

LottoNL-Jumbo versterkt selectie met Deens klimtalent Vingegaard

LottoNL-Jumbo heeft de Deense renner Jonas Vingegaard aangetrokken. Hij ondertekende bij de Nederlandse WorldTourploeg een contract voor twee seizoenen. De 21-jarige Vingegaard komt over van ColoQuick, een team uit eigen land. Hij wordt door zijn nieuwe ploeg omschreven als "een getalenteerd klimmer".

"Onze ambitie is de grootste talenten ter wereld in ons team te krijgen. Jonas is uitgebreid gevolgd, getest en besproken binnen ons scoutingsteam. Wij geloven in een mooie toekomst met hem. Zoals al onze talenten krijgt Jonas een meerjarenontwikkelplan. We gaan hem intensief begeleiden", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Vingegaard laat weten dat "een droom in vervulling gaat". "Ik kijk ernaar uit me verder te ontwikkelen in dit team. De focus ligt op het proces en niet op de resultaten. Dat spreekt me aan en daarom is Team LottoNL-Jumbo voor mijn gevoel het juiste team om mijn carrière te vervolgen. Ik hoop bij te dragen aan het toekomstig succes van de ploeg en ik ben dankbaar voor de begeleiding die ik heb gehad bij ColoQuick. Dat was een geweldig team en zonder hen had ik deze stap nooit kunnen maken."

Team LottoNL-Jumbo legt jonge Deen Jonas Vingegaard vast

🇳🇱📝 https://t.co/oat1XOiCDh



Team LottoNL-Jumbo secures young Danish rider Jonas Vingegaard for two years

🇬🇧📝 https://t.co/RlHAYCep8z pic.twitter.com/RhMiB4Yjd8 LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link