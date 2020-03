KOERS KORT. Honoré breekt drie wervels - Sunweb met Benoot en Van Wilder naar Strade - Hotondcross krijgt nieuwe locatie Redactie

02 maart 2020

Honoré breekt drie wervels en is twee weken out

Mikkel Honoré is zondag niet ongeschonden uit de Drome Classic gekomen. Zijn team Deceuninck-Quick.Step deelde mee dat hij bij een val twee kleine breukjes in de lendenwervels L2 en L4 en een breuk in de ruggenwervel T5 opliep. De 23-jarige Deen zal twee weken volledige rust moeten nemen.

We have an update on @MikkelHonore, who suffered three small fractures in his back after crashing at Sunday’s Drôme Classic: https://t.co/MZfPVOydZA

Hotondcross krijgt vanaf eind dit jaar nieuwe locatie

De Hotondcross in Ronse/Kluisbergen, al jaren een vaste waarde in de DVV Verzekeringen Trofee, keert niet meer terug in dezelfde hoedanigheid. Om tal van organisatorische en logistieke redenen is een cross in de Hotondarena niet langer mogelijk, zo maakte Golazo maandag bekend.

“De toeschouwer ter plaatse en de tv-kijker hadden een mooi uitzicht op de ‘arena’ tegen de flanken van de heuvel”, zo klinkt het in het persbericht. “Helaas zorgde die arena er ook net voor dat de organisatie steeds meer op de grenzen stootte van wat mogelijk was op het vlak van mobiliteit, logistiek en toegankelijkheid voor het landbouwbedrijf dat er middenin ligt. Het werd dermate moeilijk dat organisator SportID in overleg met medewerkende organisatie vzw Ronse Koerst en de diverse lokale partners definitief besliste om voor de cross op zoek te gaan naar een andere locatie.”

“Met gezond boerenverstand werd in samenspraak met alle betrokkenen beslist de Hotondcross om organisatorische en logistieke redenen te beëindigen”, reageert Luc Van den Abeele van vzw Ronse Koerst. “Een cyclocross organiseren in de Hotondarena in volle winter maakt het er niet gemakkelijker op. Langs deze weg wil ik dan ook in naam van vzw Ronse Koerst iedereen bedanken die het mogelijk maakte de Hotondcross te laten uitgroeien tot één van de mooiste crossen van het circuit. Afscheid nemen van iets dat je na aan het hart ligt, doet uiteraard pijn, maar vzw Ronse Koerst zal actief blijven in de wielrennerij.”

“Uiteraard is het heel spijtig dat zo’n spectaculair klimparcours verdwijnt van de internationale cyclocrosskalender en we zijn Mario De Clercq, vzw Ronse Koerst, de Stad Ronse en de Gemeente Kluisbergen heel dankbaar voor de mooie jaren samen op het hoogste punt van Oost-Vlaanderen”, stelt Christophe Impens van SportID/Golazo. “We gaan nu op zoek naar een waardig alternatief, want op zaterdag 12 december 2020 zal er uiteraard een internationale cyclocross georganiseerd worden. We bekijken dit ook met Belgian Cycling en de UCI.”

Benoot en Matthews kopmannen bij Sunweb in Strade Bianche

Sunweb heeft de selectie voor de Strade Bianche bekendgemaakt. Tiesj Benoot - winnaar in 2018 - krijgt het gezelschap van onder andere Michael Matthews en Ilan Van Wilder. “De Strade Bianche is altijd een opwindende koers en we streven naar een goed resultaat met Tiesj Benoot - die hier al eens won - en Michael Matthews”, aldus ploegleider Marc Reef. “Ze hebben beiden een goede voorbereiding achter de rug. Tiesj reed sterk in het openingsweekend, terwijl Michael zich goed voelt na een hoogtestage.”

Selectie Sunweb: Tiesj Benoot, Mark Donovan, Felix Gall, Michael Matthews, Joris Nieuwenhuis, Robert Power, Ilan Van Wilder